Celia Mora, 29 años, médica residente en Málaga y creadora de contenido: “Me gustaría seguir mostrando la realidad que me espera ahora”

¿Qué alimentos ayudan a bajar el colesterol? ¿El estrés puede alterar la menstruación? ¿Cuánto cobra un médico interno residente? Estas son algunas de las muchas preguntas que Celia Mora responde en sus redes sociales, donde combina la divulgación sanitaria, con su vida cotidiana y el día a día de una residente.

Lo que comenzó como un video contando su experiencia de Erasmus en Padua, ha terminado convirtiéndose en una ventana a la Medicina Familiar y Comunitaria. Hoy, con 29 años, más de 35.000 seguidores en Instagram y 17.000 en YouTube, Celia Mora es residente de último año y le queda menos de un mes para terminar la residencia en el Hospital Regional Universitario de Málaga.

La joven jienense no empezó en redes con el objetivo de ser influencer. De hecho, la palabra todavía le cuesta. “Influencer me cuesta decirlo, porque no sé si yo llego a influenciar a alguien o no”, admite. Todo comenzó casi por casualidad. Antes de irse de Erasmus tuvo muchas dificultades para encontrar información sobre el destino al que iba, así que, al volver, decidió grabar un vídeo para ayudar a otros estudiantes. “Cuando volví de la experiencia dije: ‘Me voy a grabar contándolo para la gente que vaya en un futuro’”. Y el vídeo tuvo una gran acogida en YouTube.

De Youtube a Instagram

Coincidió, además, que era la época del covid-19 y, como tenía más tiempo libre, decidió continuar subiendo vídeos sobre la carrera de Medicina y su experiencia como estudiante. Y, más tarde, sobre la preparación del examen MIR, que no le salió como le hubiese gustado. “No obtuve el número que, quizás, me esperaba y me tocó mucho la moral. En el vídeo que grabé ese día me mostré muy vulnerable, llorando y reconociendo que me había salido mal. Ese vídeo se llegó a viralizar y fue a partir de ahí cuando la gente me comenzó a seguir en Instagram”, relata.

Capturas de dos vídeos de Celia Mora. / L.O.

Finalmente, decidió no repetir el examen y se decantó por Medicina de Familia y Comunitaria, que era una de sus cuatro opciones. Una decisión de la que, asegura, no se arrepiente. “Estoy supercontenta de no haber repetido el examen y haberme quedado con esta opción, porque creo que es la idónea para mí”, afirma. “Es la especialidad perfecta”, insiste la joven médica, que reconoce que el “desprestigio” que arrastra la especialidad llegó a influirle y a hacerla dudar. “Creo que el destino eligió por mí y menos mal”.

Un día de guardia, con su pareja o amigas

Una de las cosas que le caracteriza es su autenticidad. Sus vídeos no tienen grandes artificios ni edición: pone la cámara, habla y cuenta lo que está viviendo casi como si se lo estuviera explicando a una amiga. En sus publicaciones habla de guardias, rotaciones, dudas médicas o sueldos, pero también de su vida cotidiana, de sus planes, de sus inseguridades y de los momentos de incertidumbre que acompañan a esta etapa. Esa naturalidad es, precisamente, lo que ha hecho que muchos seguidores conecten con ella.

“Cuando me ven en persona me dicen: “Ay, es que eres igual”. Y claro, la idea es esa”, sostiene. “Me gusta que no se quede solo en la Celia que divulga —que al final hay muchos perfiles también que divulgan —, sino Celia que es la médico que divulga y que también cuenta un poco su día a día, que a la gente también gusta”, expone.

Dudas en consulta

La idea de empezar a compartir vídeos más divulgativos surgió en la propia consulta de su centro de salud de Nueva Málaga, al ver que había muchas dudas que se repetían en los pacientes. “Los vídeos que hago van un poco también a raíz de lo que veo en consulta”, comparte. “Al final, la especialidad es Medicina Familiar y Comunitaria, y las actividades de Comunitaria siempre se han hecho de ir a colegios o con reuniones en el centro de salud. Pero, ¿por qué no extrapolarlo también a redes sociales?”, opina.

Celia Mora / L.O.

Señala que esos vídeos son los que conllevan “más elaboración”, ya que implica revisar la evidencia, contrastar toda la información y elaborar el guion. En cuanto al resto de contenidos, asegura que no le suponen demasiado tiempo. “La residencia es muy exigente, pero siempre hay momentos, incluso trabajando, en los que puedes tener un ratito. A lo mejor, los diez minutos que alguien sale a echarse un cigarro, yo me doy un paseo y aprovecho como para hablar y grabar, porque es como si se lo contara a mi madre”, destaca.

Cuánto cobra un MIR

Desde que empezó, sube un vídeo todos los domingos y, puntualiza, que ha sido este último año cuando ha experimentado un mayor crecimiento de seguidores. Una cifra que, todavía, le “sorprende mucho” haber alcanzado. “Me hace ilusión que, quizás, mi perfil pueda llegar a gente y le pueda ayudar en algún ámbito médico o a cualquier persona que se esté planteando ser médico o elegir la especialidad de Primaria. Que vea que es perfectamente compatible tener una vida normal con trabajar, y ayudar también un poco a quitar los mitos que hay”, confiesa.

“Me hace ilusión que, quizás, mi perfil pueda llegar a gente y le pueda ayudar en algún ámbito médico”

Para Celia, es “genial” que cada vez haya más profesionales sanitarios que deciden divulgar en redes sociales, sobre todo, teniendo en cuenta la gran desinformación que hay por parte de otras personas sin la formación ni conocimientos necesarios. “Me parece que es contenido de calidad y que, aunque nos repitamos, es muy necesario”.

En cuanto a sus vídeos más virales, además del que hizo sobre el examen MIR, destacan los que ha ido publicando cada año sobre lo que cobra un residente de primer, segundo, tercero o cuarto. “Todos esos vídeos también han tenido muchísimo alcance”, apunta. “Yo creo que son temas polémicos de los que, quizás, no todo el mundo habla y, cuando alguien se encuentra con eso, le llama la atención y lo ve”, reflexiona.

Aunque esos vídeos suelen despertar todo tipo de opiniones y debates, resalta que, por lo general, tiene “un feedback muy bueno”. De hecho, recibe muchos mensajes por privado con dudas más personales, preguntándole por algo más concreto o, simplemente, para darle las gracias. “Me gusta siempre contestar, pero hay veces que no me da tiempo. Y pienso: ¿la gente tiene más seguidores cómo lo hace?”.

Final de la residencia

Respecto al final de la residencia, reconoce que la está viviendo con “muchos nervios”, como ha mostrado ya en sus vídeos. “Ahora es cuando realmente nos enfrentamos a la vida laboral normal de cualquier persona”, plantea la joven jienense, que recuerda que los médicos, hasta este momento, tienen un plan muy marcado: seis años de carrera, prepararse el MIR y hacer la especialidad. “Me da mucha incertidumbre el pensar si me van a llamar, cuándo me van a llamar, de cuánto tiempo va a ser el contrato...”, cuenta.

Lo que sí tiene claro es que quiere ejercer en Atención Primaria, quedarse en Málaga y continuar creando contenidos para redes sociales. Su objetivo, dice, es seguir haciendo lo mismo que hasta ahora: “Me gustaría seguir mostrando la realidad que me espera ahora”.