Debate autonómico en TVE con palomitas y en los cenáculos, ya cábalas sobre la Diputación de Málaga

Los candidatos andaluces van a dedicar la jornada dominical a preparar con sus asesores el debate de este lunes día 4 en TVE. Tendrá una duración de 90 minutos. Al principio del debate, cada candidato/a dispondrá de 30 segundos para responder a la pregunta ¿Por qué quiere ser presidente de Andalucía? Gran cuestión.

No es menor el envite. Qué decir, cómo decirlo, cómo no fallar, cómo trasladar seguridad. Cada uno de los candidatos recibirá un borrador de sus asesores con unas líneas sobre esa cuestión. Es importante no parecer atropellado y no desperdiciar ni un solo segundo. Pasa como con el tramo final, el considerado ‘minuto de oro’, en el que cada candidato/a dispondrá de un minuto para pedir el voto.

El debate incluirá tres bloques temáticos, cada uno con una duración de 25 minutos. El debate se erige en una cita crucial. Es al principio de la campaña, con lo cual sus efectos pueden mitigarse, y seguramente habrá otro, pero en un contexto en el que el PP se juega la mayoría por escaso margen y en el que los restos son importantes (unos 15.000 votos que pueden decidir varios escaños), la cita se antoja de singular importancia. De singular y de plural, dada la variedad de opciones y cómo interactuarán entre ellos los contendientes. El todos contra Juanma conviene a éste y quizá el morbo resida en si las dos listas de izquierdas se atacan o si le entran mucho al trapo a Vox.

Dirigentes populares durante el arranque de campaña en Málaga este pasado jueves. | ÁLEX ZEA

Pero como no solo de autonómicas vive el cronista, anotemos que Metroscopia está haciendo una encuesta en Málaga en la que pregunta por el alcalde (podrían preguntarle a él si se va a volver a presentar) y por los principales problemas de la ciudad. Algunas fuentes indican que es el propio PP el que la está realizando, quizás quiera testar delfines y tiburones, otras afirman desconocer para quién es y si se divulgará o será de consumo interno. Crecen las voces en el PP que afirman que Patricia Navarro es la indicada para ir en las listas municipales. Se supone que de dos para optar a la presidencia de la Diputación (el otro día dijo Francis Salado, actual presidente, en la Ser que a él le gustaría seguir) si De la Torre es uno. Todo sin quitar ojo a Carolina España. Que Navarro presidiera la Diputación repetiría el modelo de éxito, modelo lógico, de Elías Bendodo, de que el presidente del partido presida también la Diputación. Se tiene un poder y un presupuesto más pegado al terreno, un poder sumado y solapado orgánico e institucional al mismo tiempo.

Aunque ella quisiera no forzar tanto el ritmo, la dos del PP por la provincia, Carolina España, se ve forzada a tener muchos actos y mucho protagonismo, dado que el uno, Juanma Moreno, viajará por toda Andalucía. Se avecina intensidad.

Los socialistas, después del mitin de Pedro Sánchez

Zapatero es la alegría del PSOE. La vitamina, el revulsivo, la gasolina. El recinto de Cártama se quedó pequeño. La aldea gala, como la definió Jorge Gallardo. Lo malo es que el PSOE no tiene un Astérix y sí una candidata que necesita estos chutes vitamínicos -poción mágica- frente a un candidato pepero al que, al contrario, los suyos le sobran en campaña, le estorban . Feijóo con sus meteduras de pata y ambiciones nacionales o Ayuso, líder del sector del PP contrario a los hipotensos, representados en el PP andaluz.

Zapatero ha incluido en el vocabulario socialista andaluz el término remontada, que ha pasado a ser eje y cliché de la campaña de Montero. Y está por ver qué Sánchez reste a los suyos. No opinan eso. La mayoría de los dirigentes lo consideran un activo. El PSOE ha echado el resto en Málaga el primer día de campaña . Ya es difícil que Sánchez vuelva a la campaña, y menos a Málaga, aunque un portavoz oficioso indique a este cronista que lo van a intentar.

Por cierto que en los prolegómenos del mitin, nada más llegar, Zapatero preguntó a Josele Aguilar por su amiga y ministra Magdalena Álvarez. Que si tenia previsto asistir. No dudó en el café previo al mitin, en recordar las obras que Álvarez como titular de Fomento hizo en la provincia de Málaga.

El sentir general del PSOE es que con estos recursivos puede hacerse una campaña un poco menos apesadumbrada que la que acometieron con Juan Espadas. Para enfrentarse a una derrota hay talantes y talantes.