Los desafíos del mercado laboral de Málaga: vacantes sin cubrir en múltiples sectores y necesidad de relevo generacional

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha elaborado un informe para analizar la dificultad de cubrir las vacantes de empleo en el mercado laboral de Málaga, un asunto que ha cobrado un «particular interés» en estos últimos años dentro del contexto de «consolidación» de la actividad económica. El estudio analiza tanto los «desajustes» entre los puestos que ofertan las empresas y la demanda de empleo como la «escasez de perfiles adecuados» con las competencias necesarias para cubrir las necesidades existentes. La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha advertido en varias ocasiones de los problemas que atraviesan muchos sectores para encontrar perfiles profesionales que se ajusten a su demanda y cifran el volumen de vacantes, en algunas temporadas del año, en más de 20.000.

El SEPE apunta así en su análisis a las principales actividades económicas y ocupaciones con desajustes, desde «vacantes con dificultad» a puestos «con cierta imposibilidad de cobertura». Para ello, se ha efectuado un estudio de campo con consultas a diferentes organizaciones a nivel provincial.

Los puestos con mayor dificultad para encontrar candidatos idóneos

La encuesta realizada por el SEPE y recogida en el Observatorio de las Ocupaciones de 2026 (publicado recientemente por este organismo), refleja que la lista de los diez puestos más comentados por los expertos, entidades y empresas en cuanto a su dificultad para cubrir vacantes incluyen varios puestos del segmento de la construcción y su industria auxiliar, desde electricistas y afines a mecánicos-inslataladores de refrigeración y climatización, pasando por instaladores de cerramientos metálicos o carpinteros metálicos; fontaneros; pintores y empapeladores u operadores de grúas, montacargas y maquinaria similar para el movimiento de materiales.

Cabe recordar que la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) viene diciendo que podría contratar a 10.000 personas más de las que ya emplea en la provincia, pero que no encuentra candidatos con el perfil para ello.

El elenco del análisis del SEPE se completa con otros sectores y posiciones como programadores informáticos, ingenieros técnicos en topografía, técnicos en prevención de riegos laborales o salud ambiental o el apartado de «otros médicos especialistas» (los que no son médicos de familia).

Un trabajador de una empresa tecnológica en Málaga. / Álex Zea

El SEPE comenta que «no se trata de un listado exhaustivo o íntegro» de todas las ocupaciones con vacantes, sino de aquellas indicadas por los expertos, conocedores del conjunto de la actividad provincial. Se quiere ofrecer así una visión sobre los sectores y ocupaciones, junto a las posibles causas de las vacantes o de las dificultades de cobertura.

Candidatos y competencias

Según las respuestas recogidas, la falta de candidatos es la causa principal de estas dificultades en todas esas ocupaciones. La falta de experiencia es otra de las razones más mencionadas como problema a la hora de encontrar candidatos, así como la falta de las competencias técnicas necesarias para lo que requiere el puesto entre los aspirantes disponibles. Le siguen aspectos como el desacuerdo con las condiciones laborales de los puestos (salario, jornada, horarios…)

En el caso concreto de «otros médicos especialistas» la causa de las vacantes son las mencionadas condiciones laborales; mientras que la falta de competencias técnicas son las más mencionadas en las ocupaciones profesionales (electricistas, mecánicos, técnicos, fontaneros, etc).

Posiciones con "desjuste": desde albañiles a conductores

El Observatorio ha elaborado además un indicador propio, basado en datos registrales de paro y personas contratadas, para una estimación de situaciones de ajuste/desajuste motivadas por la escasez de demandantes de empleo.

Estos desajustes se dan en los puestos de camareros, peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines), albañiles, empleados administrativos con tareas de atención al público (no clasificados bajo otros epígrafes); peones agropecuarios; conductores asalariados de camiones; otros técnicos y profesionales de apoyo de actividades culturales y artísticas;otro personal de limpieza; vigilantes de seguridad y similares habilitados para ir armados; y otras ocupaciones elementales.

Envejece la mano de obra

El SEPE también se ha centrado en analizar el «progresivo envejecimiento» de la mano de obra en los distintos sectores, de cara a las vacantes que deberán cubrirse en los próximos años.

«Este fenómeno es previsible que no solo afecte a los sectores con buenas perspectivas de crecimiento, donde es creciente la demanda de trabajadores, sino también a aquellos que, aun previéndose una reducción de actividad o un menor dinamismo, presentan una estructura laboral envejecida», comenta.

En estos últimos casos, «la alta proporción de personas próximas a la edad de jubilación puede generar la necesidad de reemplazar a parte de la plantilla, ya sea para mantener los servicios, preservar el conocimiento acumulado o garantizar la continuidad operativa».

Un trabajador de Málaga en el desempeño de sus labores. | ÁLEX ZEA / Álex Zea

«Por ello, el relevo generacional se convierte en un factor estratégico para el mercado laboral, puesto que puede abrir oportunidades tanto para la incorporación de nuevos perfiles como para la reconversión profesional de trabajadores de sectores en transformación. Gran parte de las vacantes futuras no vendrán tanto de la expansión de empleo, sino del reemplazo ya que habrá que cubrir esos puestos», añade.

El SEPE detecta que, de los 734.512 afiliados con los que Málaga cerró 2025, casi el 10% de las afiliaciones (71.995) eran de mayores de 60 años. «Ese dato refleja una fuerza laboral envejecida en la que casi uno de cada diez trabajadores en activo está a menos de un lustro de la edad de jubilación ordinaria», apunta.

Agricultura y ganadería, actividades sanitarias, comercio al por menor y Administración Pública rozan o superan aportan las mayores cantidades de afiliados que rebasan los 60 años.

En particular, agricultura y ganadería tienen un 21% de cotizantes dentro del sector que superan esa edad, mientras que algunos segmentos de la Administración se mueven en el 19%. Las actividades sanitarias están en el 12% y la construcción, caso en el 11%. «Son actividades que van a demandar, en pocos años, un alto número de trabajadores», afirma el SEPE.