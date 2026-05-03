'Un mar de oro verde': Redescubrir la trascendencia histórica y cultural con Andalucía del aceite de oliva

La obra de Emilio Lara "Un mar de oro verde" (Ariel) redescubre la transcendencia histórica y cultural del aceite de oliva. El aceite de oliva forma parte de millones de personas a diario, pero en pocas ocasiones se pone la mirada más allá de la cocina. En el libro "Un mar de oro verde" de Emilio Lara, el escritor pretende hacer repensar al lector sobre este producto y su papel como uno de los mayores pilares culturales, no solo de España, sino de la humanidad. La obra plantea una reflexión del aceite en la construcción de las civilizaciones y no solo se limita a la importancia del aceite en el sector gastronómico o económico. "Hay que comprender su historia para valorar la importancia que tiene el aceite en la actualidad", defiende Lara.

El libro describe al aceite como un elemento presente en todas las etapas históricas. "Fundó la civilización mediterránea", afirma Lara. El autor defiende que el aceite ha sido determinante en el desarrollo de las civilizaciones y no solo ha tenido importancia en la actualidad.

El aceite como recurso principal

Más allá de su valor gastronómico, el aceite ha sido utilizado como recurso por distintas civilizaciones durante milenios. El libro subraya la importancia que tuvo en el Imperio Romano y el valor estratégico que poseía el aceite. "Era el petróleo de la antigüedad", sostiene el autor durante distintos momentos de la entrevista.

El aceite llegó a sostener economías enteras y a iluminar ciudades completas. Gracias a las rutas comerciales que atravesaban el mar Mediterráneo, el aceite se convirtió en un producto clave en el desarrollo económico y social en aquella época.

El tiempo siguió pasando y su expansión no se quedó estancada. El aceite viajó hasta América y otros territorios y acabó extendiéndose por todo el mundo. El cultivo del olivo ya forma parte de una gran cantidad de países. "Hay olivos hasta en China o Japón", destaca Lara.

Andalucía como referente

Andalucía ocupa el lugar central en lo que es el cultivo y producción del aceite, siendo Jaén la productora del 25 por ciento del aceite de oliva mundial. Además, no solo lidera el ámbito de la producción, sino que también es un referente en elaboración, calidad y tradición a nivel mundial.

El aceite asociado a la dieta mediterránea es un modelo que ha transcendido fronteras. "Es una forma de vida y consumo tranquila, basada en la sociabilidad y la gastronomía", comenta Lara, quien considera al aceite como uno de los grandes embajadores culturales de España.

El profesor y escritor Emilio Lara. / Carmen Nievas / La Opinión

Evolución del aceite

El libro aborda un aspecto muy llamativo sobre la evolución del aceite en las últimas décadas. El consumo del aceite era considerado perjudicial para la salud y su consumo fue cuestionado durante gran parte del siglo XX. Hoy en día, esa percepción ha cambiado de una forma radical.

A partir de los años 80 y 90, numerosos estudios científicos empezaron a avalarlo y a demostrar sus beneficios, llegando a consolidarse como uno de los elementos clave en la alimentación saludable. En la actualidad, el aceite de oliva es considerado un formidable guarda espaldas de la salud humana. Las investigaciones de Joseph Goldstein y Michael Brown demostraron los beneficios del aceite en el colesterol y las enfermedades cardiovasculares, lo que les sirvió para obtener el premio Nobel de Medicina en el año 1985.

Este cambio fue determinante para revalorizar un producto que incluso fue destinado a usos industriales, de maquinarias o iluminación en otras épocas.

"Un mar de oro verde" / C.C.

Objetivo del libro

El objetivo, según explica el autor, es que el lector no piense que el aceite de oliva es solo un ingrediente, sino que les haga conocer que forma parte de nuestra cultura, forma de vida e incluso herencia. "Tenemos que estar orgullosos", señala Lara, que hace especial hincapié en que España tuvo un papel fundamental en la difusión del aceite en la civilización mediterránea.

Con "Un mar de oro verde", Emilio Lara ofrece una reivindicación para conocer el origen del aceite, su importancia en el pasado y en la actualidad.