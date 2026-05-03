Josele Aguilar: "El cambio es posible, pero sólo habrá cambio en Andalucía si el voto progresista se une en torno al PSOE"

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato número uno al Parlamento andaluz, Josele Aguilar, ha asegurado este domingo que "el cambio es posible, pero sólo habrá cambio en Andalucía si el voto progresista se une en torno al PSOE".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, antes de visitar la Feria del Libro de Málaga junto a la secretaria de Educación del PSOE de Andalucía y candidata, Patricia Alba, y la secretaria coordinadora del Área de Políticas del Estado del Bienestar y Derechos de la Ciudadanía del PSOE de Málaga, Estefanía Martín Palop, en declaraciones a los medios de comunicación en este tercer día de campaña electoral, Aguilar ha afirmado que "cada voto cuenta".

"Cada papeleta puede decidir si Andalucía sigue instalada en la resignación o si vuelve a mirar al futuro con esperanza. El próximo 17 de mayo tenemos la oportunidad de abrir un nuevo tiempo para nuestra tierra, un tiempo de derechos, de igualdad, de servicios públicos fuertes y de oportunidades para todos", ha señalado.

En este sentido, ha defendido que "el voto que puede cambiar Andalucía es el voto al PSOE". "La papeleta que puede abrir una nueva etapa en Andalucía es la de María Jesús Montero. La papeleta del cambio es la del PSOE", ha añadido.

Aguilar ha aprovechado su visita a la Feria del Libro de Málaga para trasladar la apuesta del PSOE por una cultura pública, democrática, inclusiva y accesible, que garantice el derecho efectivo de toda la ciudadanía a participar en la vida cultural.

De esta forma, ha destacado el compromiso del PSOE de hacer realidad el Pacto Andaluz por la Cultura. "De la mano de todo el sector, queremos garantizar políticas culturales estratégicas, blindar su financiación y proteger la independencia de las personas profesionales y creadoras", ha dicho.

Asimismo, ha asegurado que el gobierno presidido por María Jesús Montero contará con una Consejería de Cultura "con identidad propia y recursos adecuados".