A juicio tres hombres acusados de traficar con cocaína entre Málaga y Mallorca

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este lunes a las 10.00 horas el juicio contra tres hombres acusados de traficar con cocaína entre Málaga y Mallorca, para quienes la Fiscalía pide penas que suman un total de 27 años de prisión y multas que ascienden a los 4,5 millones de euros.

Según expone el fiscal en su escrito de acusación, dos de los procesados, uno de ellos residente en Málaga y otro en el barrio palmesano de Son Ferriol, pactaron transportar una partida de cocaína a Mallorca desde la ciudad andaluza, donde también vivía el tercer encausado.

Así, dos de los acusados llegaron a Mallorca el día 28 de mayo de 2024, contactaron con el supuesto comprador y quedaron con él en un bar de Palma. Durante el encuentro, expone el escrito, el acusado residente en Palma se apoderó de la mochila en la que los otros dos procesados portaban parte de los estupefacientes y huyó sin pagar lo comprometido.

El Ministerio Público indica que, al registrar el hotel en el que se hospedaban los dos acusados, los agentes hallaron 7.000 euros en efectivo y 39 paquetes con más de 2,5 kilos de cocaína valorada en más de medio millón de euros. También inspeccionaron la vivienda del tercer acusado e intervinieron 8.610 euros en efectivo supuestamente procedentes del tráfico de drogas.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública --concurriendo la circunstancia agravante de reincidencia para el residente en Palma-- y pide para cada uno de los acusados nueve años de prisión y una multa de 1,5 millones de euros.

Además, solicita que, en caso de que la sentencia sea condenatoria y una vez cumplidas dos terceras partes de la pena, dos de los acusados, de nacionalidad colombiana, sean expulsados de España y se les prohíba la entrada en el país durante diez años.