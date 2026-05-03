Muere un hombre de 54 años tras caer de su moto en Mijas

Un nuevo accidente de moto se cobra la tercera vida esta semana en Málaga. Un hombre de 54 años ha fallecido en Mijas tras sufrir una caída con su moto en el kilómetro 1020 de la A-7 sentido Algeciras.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, los hechos sucedieron a sobre las 22.45 horas del pasado sábado, cuando un ciudadano llamó para alertar de que había un motorista caído en la calzada.

Tras esto, al lugar acudieron la Guardia Civil de Tráfico y los efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Sin embargo, el servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta ha concretado que los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida al accidentado, que falleció en el mismo lugar del suceso.

Tercer motorista fallecido

Este suceso eleva a tres los accidentes mortales de motoristas registrados en la provincia de Málaga durante el puente del Día del Trabajador.

El primero tuvo lugar en Nerja este jueves, en un carril agrícola cerca de la comunidad de regantes de San Isidro, camino al Río Chíllar. Un hombre falleció tras salirse de la vía con la moto y chocar contra un árbol, muriendo en el acto.

Días después, en la madrugada del viernes al sábado, un joven perdió la vida en otro accidente de moto en Torrox. La víctima, menor de edad, fue trasladada a un centro hospitalario, donde finalmente falleció.