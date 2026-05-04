Bienestar Social
Arrabal-AID refuerza la atención a los mayores de 60 años sin hogar con la gestión de una vivienda de acogida temporal
El dispositivo, con capacidad para hasta 14 personas, se concibe como un espacio seguro para el desarrollo de itinerarios personalizados
EP
La Asociación Arrabal-AID va a gestionar una vivienda de acogida temporal para hombres mayores de 60 años sin hogar. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Fundación Mutua Madrileña a través de su Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social para entidades sin ánimo de lucro dotada con un millón de euros.
El dispositivo ofrece «una cobertura de necesidades básicas como alimentación, higiene o descanso en una vivienda de acogida que se convierte en un verdadero hogar para estas personas, un espacio seguro a partir del cual se desarrollan itinerarios personalizados de intervención». Este proceso incluye acompañamiento social y sanitario, acceso a recursos comunitarios y actividades grupales orientadas al desarrollo de habilidades personales, sociales y de autonomía.
Una trabajadora social acompañará 12 meses a los residentes en el piso ubicado en el centro de la capital con capacidad para albergar hasta 14 personas de forma simultánea. Al configurarse como una estancia temporal, se prevé pueda alcanzar la cifra de 40 beneficiarios en un año.
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