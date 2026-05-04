Los bonos verdes de Unicaja evitan la emisión de más de 142.500 toneladas de dióxido de carbono

Unicaja ha logrado evitar la emisión de 142.583 toneladas de dióxido de carbono en 2025 con los fondos captados a través de la emisión de bonos verdes, con un incremento del 76% respecto a 2024, cuando se dejaron de emitir 80.982 toneladas. La entidad financiera malagueña afirma que este avance consolida el crecimiento de su "impacto ambiental positivo", que desde 2022 ha alcanzado un volumen acumulado de 2.100 millones de euros en este tipo de instrumentos.

Estos datos forman parte del informe de asignación e impacto de los bonos verdes de Unicaja, que ha sido publicado este lunes, y reflejan la "contribución creciente" de la entidad a la financiación de proyectos alineados con la transición hacia una economía baja en carbono.

El impacto ambiental de los proyectos ha sido calculado conforme a estándares y directrices internacionales, a partir de una metodología desarrollada por el asesor externo Ecodes, mientras que DNV ha actuado como verificador independiente, asegurando la objetividad, fiabilidad y comparabilidad de los resultados.

Desde 2022, se han realizado cinco emisiones de bonos verdes, de las que una ya ha vencido, situándose el saldo vivo en 1.600 millones de euros a cierre del pasado ejercicio. La totalidad de los fondos se encuentra asignada a proyectos elegibles, conforme al Marco de Bonos Verdes de la entidad, según ha informado este martes Unicaja.

Energías renovables y edificios sostenibles

Del total financiado, 442 millones de euros, correspondientes a 35 proyectos, se han destinado a iniciativas de energías renovables (principalmente solar fotovoltaica, eólica y termosolar), mientras que 1.158 millones se han asignado a edificios verdes, con un total de 4.764 proyectos vinculados a hipotecas de viviendas eficientes y promociones inmobiliarias sostenibles.

Otra imagen de la sede central de Unicaja Banco, en Málaga capital. / L. O.

En el ámbito de las energías limpias, los proyectos financiados han generado 1.331.092 megavatios-hora (MWh) anuales de energía renovable y han evitado la emisión de 142.073 toneladas de dióxido de carbono, con un peso especialmente relevante de los proyectos fotovoltaicos.

Proyectos de Unicaja alienados con ODS de Naciones Unidas

Los fondos obtenidos mediante estas emisiones se destinan a la financiación o refinanciación de proyectos que cumplen los criterios definidos en el Marco de Bonos Verdes de Unicaja, alineado con los Principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA).

Según Unicaja, estos proyectos contribuyen a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, especialmente los relacionados con energía asequible y no contaminante (ODS 7), ciudades y comunidades sostenibles (11) y acción por el clima (13).

Entre las iniciativas financiadas, destacan proyectos de generación renovable, como plantas fotovoltaicas y termosolares, así como promociones de viviendas con certificación energética A, que incorporan altos estándares de eficiencia energética.

Impacto social y cohesión territorial

"Además del impacto medioambiental, los bonos verdes de Unicaja generan cobeneficios sociales relevantes. Aproximadamente el 50% de las hipotecas elegibles asignadas, presentan impacto social positivo, al estar destinadas a jóvenes menores de 35 años o ubicarse en municipios rurales, contribuyendo así a mejorar el acceso a la vivienda y a la cohesión territorial", señala la entidad.

Una oficina de Unicaja. / L. O.

Este enfoque refuerza un concepto de financiación sostenible que integra criterios ambientales y sociales, favoreciendo un desarrollo más equilibrado desde el punto de vista territorial.

Sostenibilidad como parte de la estrategia de Unicaja

El compromiso con la sostenibilidad se integra en el Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja y forma parte de su modelo de negocio y de su estrategia corporativa, integrando en su actividad financiera criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG).

En este sentido, la entidad continúa impulsando la financiación sostenible como uno de los ejes de su planificación estratégica, con el objetivo de acompañar a sus clientes en la transición energética y fomentar inversiones que contribuyan a mitigar el cambio climático y a avanzar hacia una economía más sostenible.