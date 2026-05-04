La malagueña Soho Boutique Hotels se alía con Petit Palace para crear la mayor red de hoteles urbanos en España

La cadena hotelera Petit Palace y la malagueña Soho Boutique Hotels han formalizado una alianza estratégica que da lugar una operadora de hoteles boutique urbanos con más de 70 establecimientos para finales de 2027. El acuerdo, firmado este pasado 30 de abril, se ejecutará en dos fases y contempla la creación de una joint venture para desarrollar nuevos proyectos en destinos estratégicos.

La alianza, que cuenta con el respaldo unánime de los accionistas de ambas compañías, permitirá constituir "la mayor operadora de hoteles boutique urbanos independientes de la Península Ibérica", según han manifestado en un comunicado conjunto con declaraciones de Ignacio Urbelz, consejero delegado de Petit Palace, y Gonzalo Armenteros, presidente de Soho Boutique.

La operación, respaldada tanto por Kartesia y el resto de los accionistas de Petit Palace como por la totalidad de los accionistas de Soho, consolida así al grupo "como operador líder en un segmento en plena expansión".

"El resultado será la mayor operadora de hoteles boutique urbanos independientes de la Península Ibérica, con una posición competitiva inigualable que permitirá abordar con garantías el siguiente paso de la expansión internacionalizando la compañía", han precisado ambas compañías.

El acuerdo, que multiplica por dos los activos actuales de Petit Palace se ejecutará en dos etapas diferenciadas para "garantizar la estabilidad operativa". Las dos empresas destacan que la alianza "aúna el conocimiento del sector boutique de ambas y la complementariedad de los destinos, generando evidentes ventajas de escala para continuar el crecimiento".

En una primera fase, Petit Palace incorporará 12 establecimientos de Soho Boutique Hotels y activa una sociedad conjunta dedicada al desarrollo de nuevos proyectos hoteleros, con lo que Petit Palace gestionará más de 50 hoteles, con casi 3.300 habitaciones, más de 800 empleados y una facturación anual superior a 180 millones de euros.

Petit Palace es una de las principales operadoras hoteleras independientes de la península ibérica, especializada en hoteles boutique urbanos en las grandes ciudades de España y Portugal.

Por su parte, Soho Boutique Hotels, cadena malagueña que sigue en manos de sus fundadores, tiene hoteles en las principales ciudades del país y es líder en Andalucía, estando presente además en Marruecos y con varios proyectos de expansión en Italia, donde prevé "una importante expansión". En los últimos años ha experimentado un fuerte crecimiento en destinos urbanos clave, consolidando una propuesta basada en ubicaciones céntricas, diseño cuidado y una experiencia adaptada tanto al viajero de ocio como al cliente de negocios.

Activos de Soho que se incorporan y fases

Los 12 activos que se incorporan en esta primera fase estarían ubicados en Madrid (Soho Boutique Opera y Soho Boutique Mora), Valencia (Soho Boutique Turia), Cáceres (Soho Boutique Casa Don Fernando), Córdoba (Soho Boutique Cordoba), El Puerto de Santa María (Soho Boutique puerto), Cádiz (Soho Boutique Cádiz), Sevilla (Soho Boutique Catedral y Soho Boutique Sevilla) y Málaga (Soho Boutique Equitativa, Soho Boutique Colón y Soho Boutique Las Vegas).

La segunda etapa, prevista antes del 31 de diciembre de 2027, integrará el resto del portfolio de Soho Boutique Hotels, "completando la integración del conjunto de activos conforme se alcancen los hitos operativos establecidos por ambas partes".

La operación ha estado asesorada por Emilio Martínez de Andersen, Sergio Dompablo de A&G y José María Pastrana de Ceca Magán.

Uno de los establecimientos de Soho Boutique Hoteles en Málaga. / L. O.

"Esta operación, fruto de muchos meses de trabajo por parte de ambas compañías, es un claro paso adelante en la ejecución de nuestro plan de crecimiento mediante operaciones de M&A. Somos personas que cuidan de personas, y hoy ese propósito alcanza a más equipos, más destinos y más huéspedes", ha destacado el CEO de Petit Palace, Ignacio Urbelz.

Esta expansión refuerza el plan de crecimiento inorgánico de la compañía, que ya inició este ciclo en el verano de 2024 con la adquisición de Sunotel, mientras que Soho Boutique Hotels culmina así su reestructuración tras la venta el pasado mes de enero de su división vacacional Moon Dreams para redefinir su modelo de crecimiento.

"Hace poco más de un año compartimos con vosotros cuál era nuestro plan: crecer en el segmento boutique urbano a través de operaciones de M&A selectivas, bien pensadas y mejor ejecutadas", ha explicado Ignacio Urbelz, CEO de Petit Palace, en un mensaje publicado en sus redes sociales. La adquisición de la cadena Sunotel, en 2024, fue el primer paso y ahora se acomete esta alianza estratégica con Soho Boutique Hotels "que dará lugar a una de las mayores operadoras de hoteles boutique urbanos de la Península Ibérica".

"Lo que viene ahora es lo más difícil: integrar con respeto, aprender de lo que otros hagan mejor que nosotros, y dejar la compañía preparada para el siguiente paso… porque habrá un siguiente paso. Vamos a seguir", ha comentado en este mensaje

Gonzalo Armenteros: "Construir un grupo más competitivo"

Por su parte, Gonzalo Armenteros, presidente de Soho Boutique Hotels, ha agregado: "Más allá del crecimiento, esta operación responde a una visión clara: reforzar nuestro liderazgo en el segmento urbano y construir un grupo más competitivo, más ágil y mejor preparado para el futuro del sector".

También el cofundador y CEO de Soho Boutique Hotels, Antonio Gordillo, ha comentado en sus redes sociales, que hoy "es uno de esos días que no olvidarás nunca".

"Soho Boutique Hotels y Petit Palace Hotels han completado su fusión. Más de 70 hoteles. Más de 800 personas. Un proyecto que empieza de verdad hoy", ha afirmado Gordillo, que ha agradecido a todo el equipo de la compañía y a su socio, Gonzalo Armenteros, el trabajo desarrollado todos estos años.

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"Hoy empieza el camino verdadero. Y lo hacemos acompañados de los mejores", ha añadido.