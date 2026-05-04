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Casa Kiki busca artistas malagueños para diseñar la bolsa y cajas de sus famosas palmeras

La firma de palmeras y AC Hoteles se unen para lanzar una convocatoria para crear la caja y la bolsa de una edición especial que llegará al AC Málaga Palacio y a puntos de venta como Vialia

Visita al obrador de la Casa Kiki

Visita al obrador de la Casa Kiki / Sofía Cruz

Ignacio Iribarnegaray

Casa Kiki quiere darle un nuevo envoltorio a una de sus señas de identidad: sus palmeras. La firma malagueña ha lanzado una convocatoria dirigida a artistas locales para diseñar la caja y la bolsa de una edición especial de su producto más reconocible.

El diseño elegido formará parte del pack de bienvenida para los huéspedes del AC Málaga Palacio, uno de los hoteles más emblemáticos del centro de Málaga, y también se utilizará en una edición especial a la venta en puntos como el situado en la estación de tren María Zambrano, en Málaga.

La convocatoria para recibir las propuestas se abrió el pasado 27 de abril y se mantendrá hasta el 23 de junio. Será el 29 de junio cuando se anuncie el ganador de este concurso.

Premios para el ganador

El primer premio consistirá en 1.000 euros, una noche en AC Hoteles y un bono para “disfrutar de Casa Kiki durante un año”. El ganador verá su obra plasmada en el diseño de las cajas de palmeras de Casa Kiki en el pack de bienvenida para huéspedes del hotel, algunos puntos de venta seleccionados y la tienda situada en el vestíbulo de la estación de tren María Zambrano de Málaga.

Los criterios

Casa Kiki afirma que buscan un diseño que “represente a Málaga desde una mirada contemporánea”, algo capaz de “viajar en manos de miles de personas y de formar parte de su recuerdo de la ciudad”. Sobre este concepto, David Burbano, codirector de La Casa Amarilla y miembro del jurado aclara que el objetivo no es plasmar Málaga de forma física, sino la forma de la que lo ven sus artistas a través de su “imaginario artístico”. Los participantes tendrán que ser artistas mayores de edad que residan en la provincia de Málaga.

El jurado consistirá en representantes de Casa Kiki y La Casa Amarilla, José María Luna, Jorge González y, como jurado invitado, estará el Estudio Santa Rita.

La iniciativa y lo que representa para Málaga

Esta es una iniciativa que, busca “ceder espacio” y compartir el proyecto con “gente que entiende el valor cultural de lo que están construyendo”. Según Burbano, lo que se trata es de crear un “tándem maravilloso” entre una marca con un peso muy importante en el “imaginario local” que combinado con el talento artístico malagueño para crear lo que, según ellos, no es solo “una caja”, sino un “lienzo con destino internacional”.

Las propuestas tienen que enviarse al correo electrónico: lacasa@lcamalaga.com. Burbano hace hincapié en que los artistas revisen bien las normas y que manden la información completa según las bases especificadas en la página web.

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La propuesta busca unir arte, identidad malagueña y esencia Casa Kiki en un packaging con personalidad propia. La marca quiere que la nueva imagen mantenga una estética coherente entre la caja y la bolsa, con una mirada creativa vinculada a Málaga y al carácter popular de sus palmeras.

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