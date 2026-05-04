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La Desbandá, explicada a los más pequeños, gracias a un libro ilustrado infantil

La profesora malagueña María José González-Román, hija de una de las niñas que huyó por la Carretera de Almería con su familia, escribe, como tributo a su madre, ‘El viaje de Carmela’, un libro escrito e ilustrado por ella para contar la Desbandá a niños de 7 a 9 años.

María José González-Román, con su libro infantil sobre la Desbandá, delante del Panteón de la Memoria Histórica, en el Cementerio de San Rafael.

María José González-Román, con su libro infantil sobre la Desbandá, delante del Panteón de la Memoria Histórica, en el Cementerio de San Rafael. / A.V.

Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

«Me conciencié bastante con todo lo que mi madre me contaba desde que era pequeña. El tema de la guerra era una constante en mi casa», cuenta María José González-Román.

Esta malagueña, profesora de Lengua y Literatura en un instituto de Torremolinos, ha convertido parte de esos recuerdos de su madre, Carmen Román, ya fallecida, en ‘El viaje de Carmela’ (Torres editores), un libro infantil en el que se explica a los más pequeños qué fue la Desbandá, la huida de los malagueños por la Carretera de Almería, por la entrada de los nacionales en Málaga capital, durante la Guerra Civil.

Portada de 'El viaje de Carmela', de María José González-Román.

Portada de 'El viaje de Carmela', de María José González-Román. / A.V.

A bordo de un petrolero

En el caso de su madre, cuenta que no hizo todo el trayecto a pie, sino que fue «en un petrolero, porque mi abuelo era encargado de una imprenta y se movía en el Círculo Mercantil». Así, llegaron hasta Adra, donde tras un tiempo a pie, los recogió una furgoneta.

En todo caso, Carmela, la protagonista de este cuento -un nombre en claro homenaje a su madre- sí que hace todo el largo camino andando.

Contar la Guerra Civil a los niños

Pero, ¿se puede contar una guerra civil a los más pequeños?

María José González-Román cree que sí, y apunta que no se ha metido mucho «en política», y que, «al escribir el cuento, he intentado hacerlo con su tono de humor, porque es para niños».

La historia arranca cuando María, una niña de 8 años, recibe el encargo de su maestra de escribir un trabajo sobre la guerra y la paz. María decide aprovechar las historias que le cuenta Lela -Carmela-, su bisabuela de 96 años, que vivió la Guerra Civil española de pequeña, y huyó de Málaga hacia Almería con su familia en la Desbandá.

Detalle de la trágica y calamitosa huida por la Carretera de Almería.

Huida de civiles por la Carretera de Almería en 1937. / La Opinión

Así, por ejemplo, el libro aborda los bombardeos durante la huida, y explica la treta de las madres, que decían a sus hijos que se escondieran porque los aviones lanzaban cajas grandes de caramelos y podían caerles encima .

También aparecen los túneles para protegerse de las bombas, y hasta Norman Bethune, el médico canadiense que atendió en la Carretera de Almería a los huidos.

"Estamos sobreprotegiendo a los niños"

La autora está convencida de que historias como esta también se pueden contar a niños y niñas de 7 a 9 años, a quienes va dirigido el cuento. «Estamos sobreprotegiendo a los niños», argumenta, y defiende que «les cuenten las cosas de una manera que las entiendan, adecuada».

Al igual que hizo con un anterior libro infantil, ‘Explorando la Málaga de Picasso’, María José González-Román es la autora de las preciosas ilustraciones, hechas con acuarela.

Una de las ilustraciones de 'El viaje de Carmela', de María José González-Román.

Una de las ilustraciones de 'El viaje de Carmela', de María José González-Román. / A.V.

La escritora, que confiesa que también «ha sufrido» escribiendo el cuento y solidarizándose con su madre, que en el momento de la Desbandá tenía 10 años y vio su vida truncada, confía en que este primer libro infantil sobre la Desbandá, pueda leerse también en colegios y bibliotecas.

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‘El viaje de Carmela’, por cierto, está encabezado por estas líneas: «Dedicado a mi madre, Carmen Román, que perdió su muñeca en el camino».

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