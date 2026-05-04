Detenido en Málaga por intentar enviar siete kilos de marihuana a Países Bajos por correos

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de 57 años por presuntamente enviar sustancias estupefacientes a través de una empresa de paquetería. Un bulto interceptado antes del envío por los investigadores contenía seis envases transparentes y termosellados que arrojaron un peso total de siete kilos de marihuana.

La Comisaría Provincial de Málaga ha informado este lunes de que el grupo de investigación de la Comisaría de Distrito Centro de la capital asumió las pesquisas tras conocer un posible envío de droga a una localidad de los Países Bajos a través de una agencia de transportes. Tras localizar el paquete sospechoso en las dependencias de la empresa, los agentes lo trasladaron a las instalaciones policiales, donde efectuaron la apertura del mismo y comprobaron su contenido: siete kilogramos de marihuana.

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La revisión de imágenes en el entorno de la empresa permitió identificar al remitente, un varón de 57 años que fue localizado tras el correspondiente dispositivo policial para su detención y puesta a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública.