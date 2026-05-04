Detenido un joven que se hizo pasar por compañero de instituto de un menor de 14 años de Málaga para conseguir imágenes íntimas

Una mujer y su hijo de 14 años se presentaron el pasado 16 de abril en la Comisaría Provincial de Málaga para denunciar que un desconocido se estaba haciendo pasar por compañero de instituto del menor y que le estaba invitando a intercambiar imágenes de contenido íntimo a través de mensajería instantánea. Según ha informado la Policía Nacional, madre e hijo explicaron que el desconocido usaba distintas tretas para ganarse la confianza del chico y desviar las conversaciones rápidamente hacia aspectos sexuales.

"Con mucha insistencia, solicitó al adolescente compartir imágenes de sus partes íntimas a través de videollamada, mostrándole a la víctima sus propios genitales", han explicado antes de detallar que este comportamiento delictivo se conoce como child grooming, consistente emplear técnicas de ingeniería social para obtener imágenes de carácter sexual para su disfrute o difusión a terceros. El Grupo de Menores (GRUME) de Málaga se hizo cargo del caso y determinó rápidamente la identidad del presunto acosador, un joven residente en Valladolid que fue localizado y detenido con la ayuda de los investigadores del Grume de esta ciudad el pasado 28 de abril. Tras poner en conocimiento del juez el atestado policial instruido en Málaga y pasar a su disposición judicial, se ordenó su ingreso en prisión provisional.

Prevención

La Policía Nacional recuerda que hay que ser "especialmente vigilantes" ante este tipo de delitos, cuyas víctimas son menores, y que para ello es fundamental dar una "formación correcta" sobre el uso de dispositivos con acceso a redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea.

Esta formación debe contemplar la advertencia de que "los menores desconfíen de quien está al otro lado de la conversación, "explicándoles claramente y de manera comprensible que en las redes hay personas que no son quienes dicen ser". Igualmente, hay que advertir a los menores de que "jamás se deben compartir imágenes privadas" y que, si lo hacen, automáticamente van a perder el control de las mismas. "Si son invitados a hacerlo deben advertir inmediatamente a sus padres o responsables", indican. En este sentido, aconsejan que los padres hagan uso de las herramientas de "control parental" de que disponen las aplicaciones y los dispositivos,ya que estas "permiten en gran medida haciendo un buen uso de ellas y mitigar este tipo de amenazas".

Noticias relacionadas

Otra forma de detectar el problema es apreciar en los menores "cambios bruscos de comportamiento o actitudes esquivas y huidizas al hacer uso de los dispositivos tecnológicos", puesto que puede ser un indicio de que este siendo víctima de algún tipo de delito, y por supuesto, si se tiene conocimiento de ello, acudir a dependencias de la Policía Nacional para denunciar los hechos.