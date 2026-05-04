Los expertos tienen claro cuál es la mejor ruta de senderismo de Málaga para hacer este 2026: "Es una de las más espectaculares de España"

Con las temperaturas cada vez más altas, los planes al aire libre y en plena naturaleza se han convertido en los más buscados y deseados por malagueños y visitantes. Por ello, los expertos de la revista Viajar, de Prensa Ibérica, han escogido la mejor ruta de cada una de las provincias del país para "disfrutar del buen tiempo". Y en el caso de Málaga, han tenido clara su elección: el mejor sendero que se puede recorrer es el mítico Caminito del Rey.

"Es una selección de las mejores rutas para que no tengas excusa de disfrutar del buen tiempo", ha asegurado la publicación, que explica que estos planes al aire libre permiten a la ciudadanía conocer "el entorno, su cultura, geografía y la tranquilidad de un destino más allá de sus cimientos".

Una ruta escogida entre todas las provincias de España

De ese modo, la revista ha aprovechado el buen clima de esta primavera y la cercanía del verano para escoger una ruta por cada provincia de España, lo que le ha llevado a señalar en Málaga el Caminito del Rey.

El Caminito del Rey se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más seguros del mundo / L.O. / LMA

"En algunos casos, podemos tener dudas de cuál es la ruta más bonita para hacer en un destino, algo que no sucede con Málaga, precisamente porque tiene una de las más espectaculares de toda España", ha recalcado la revista.

Pasarelas a más de cien metros de altura en el Desfiladero de los Gaitanes

Para los expertos de Viajar, el Caminito del Rey es una "ruta emblemática" que transcurre por "pasarelas vertiginosas a más de cien metros de altura a través del desfiladero de los Gaitanes".

Vista del Caminito del Rey, en el Valle del Guadalhorce de la provincia de Málaga. / DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

"Caminar con la sensación de casi flotar es algo muy emocionante", ha añadido sobre esta senda aérea construida en las paredes del Desfiladero de los Gaitanes entre El Chorro, Ardales y Antequera.

Se trata de un camino que transcurre durante 3 kilómetros sobre pasarelas colgantes de apenas un metro de anchura con unas vistas privilegiadas del entorno y en paraje de vértigo.

Miles de visitantes al año en una de las sendas más espectaculares

Un camino colgado en paredes verticales a una distancia media de unos 100 metros sobre el río que acoge cada año a más de 300.000 visitantes y que se presenta como una experiencia de altura en la que disfrutar de una aventura única en un entorno de gran belleza.

Pero el Caminito del Rey no es la única ruta que ha escogido la revista Viajar de Andalucía, sino que los expertos han aconsejado a sus lectores visitar el sendero de las Cascadas del Huéznar, en Sevilla; la ruta del río Borosa en Cazorla, Jaén; el sendero de Monterrey, en Almería; la ruta del río Majaceite, en Cádiz; el cañón del río Bailón, en Córdoba; Los Cahorros de Monachil, en Granada; y la ruta del Río Tinto, en Huelva.

Una imagen del Caminito del Rey, que saca a la la venta las entradas para el segundo semestre de 2026. / La Opinión

"Las opciones son infinitas, y nosotros te proponemos una en cada provincia, para que vayas donde vayas en tu próxima escapada, disfrutes de su entorno tanto como del destino", ha recalcado la publicación.