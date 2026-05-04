‘Tu futuro nos importa’: la oportunidad que puede marcar una vida

Hay expedientes académicos que no se explican solo con notas. Detrás de abandonos tempranos o trayectorias escolares irregulares con muchos suspensos a cuestas aparecen historias de vulnerabilidad, hogares con dificultades, falta de recursos, baja autoestima y una sensación aprendida demasiado pronto: la de que estudiar no siempre parece una opción posible, ni la mejor opción tampoco.

Hugo, Noemí, Noray y Germán tienen, aparte de su juventud -los cuatro rondan o superan por poco la mayoría de edad- algo en común: no fueron los mejores estudiantes ni cuando cursaban Primaria ni en la ESO, pero ahora, pocos años más tarde de esa época escolar, muestran orgullosos unos logros académicos que, sin duda, les van a cambiar -si no lo han hecho ya- la vida.

Hugo, 17 años y estudiante en el Colegio El Pilar, acudió por primera vez en cuarto de Primaria a la academia de la Asociación Nena Paine, en pleno corazón de la barriada de Ciudad Jardín, a unas clases de refuerzo que le sirvieron, con el paso de los cursos, para lograr el objetivo de acabar la Secundaria. “Mi afición siempre de pequeño ha sido el deporte. Yo he hecho mucho deporte y siempre he querido ser profesor. Cuando finalicé la Secundaria no sabía si hacer Bachillerato o meterme a hacer un grado de FP. Se me presentó la oportunidad que me dieron en la asociación Nena Paine y la aproveché. Actualmente estoy en MEDAC estudiando el Grado de Deporte”, señala.

Fundación Unicaja respalda el Programa 'Tu futuro nos importa' / ALEX ZEA

La “oportunidad” a la que hace referencia Hugo es una de las diez becas que la Asociación Nena Paine, con el respaldo de Fundación Unicaja, otorga cada curso dentro del proyecto ‘Tu futuro nos importa’ para que diez alumnos con una situación socioeconómica desfavorecida y que no pueden acceder a diversas formaciones en el sistema público, a veces por inexistencia de plazas, y otras porque las circunstancias particulares del alumno así lo impiden, se matriculen en grados medios y superiores de Formación Privada en MEDAC , una de las instituciones educativas más prestigiosas de Málaga, para que continúen con su formación tras finalizar su etapa de educación obligatoria y donde se les realiza un seguimiento más personalizado con el fin de que alcancen los objetivos académicos trazados y logren una cualificación que les ayude a insertarse en el mercado laboral. No se trata únicamente de sufragar unos estudios. El objetivo es abrir una puerta allí donde, demasiadas veces, el camino educativo se estrecha justo al terminar la enseñanza obligatoria. Para muchos jóvenes, ese tránsito entre la ESO y una formación cualificada marca la diferencia entre quedar descolgados del sistema o encontrar un camino marcado hacia el empleo.

Noemí y Noray también acudieron a la academia de la asociación a dar clases de refuerzo en la etapa de Primaria y Secundaria, y ahora Noemí, tras hacer un grado medio de Estética, está cursando en MEDAC un grado superior de Educación Infantil cuyas prácticas las está realizando en su colegio de toda la vida, el Pilar. “Mis profes del colegio me ven haciendo las prácticas ahora y me dicen que quién me lo diría a mí cuando repetí tercero de la ESO. Nada más que termine me estoy replanteando hacer la carrera de trabajo social y trabajar con niños. Estoy súper contenta y súper agradecida de que Nena me diera esta oportunidad.”, afirma.

La Asociación Nena Paine está en el Centro Ciudadano maría Zambrano, en Ciudad Jardín / ALEX ZEA

Noray nunca repitió un curso pero siempre iba con muchas asignaturas a remolque: “Cuando salí de la ESO mi nota no me daba para nada y Nena me dio la oportunidad de meterme en un grado medio, me metí en Estética y ahora estoy sacando muy buenas notas”, indica.

Fundación Unicaja y la Asociación Nena Paine llevan desde el curso 2017-2018 fomentando estas becas de las que se han beneficiado en estos años unas 56 personas (10 de ellas en el actual ejercicio 2025-2026). Uno de ellos es Germán, que entró en la academia siendo muy pequeño. “Tenía diferentes problemas en el colegio. Conocí a Nena a través de una amiga de mi madre. Y desde que estoy aquí pegué un cambio bestial en los estudios y acabé la ESO con varios sobresalientes. Esto para mí ha sido una segunda casa”, señala. Ahora Germán está trabajando en la asociación, dando clase a los más jóvenes, como hicieron con él, tras finalizar su grado superior en Videojuegos, el trabajo al que se quiere dedicar en un futuro cercano.

Una de las clases de refuerzo que se imparten por la tarde en la asociación Nena Paine / ALEX ZEA

El programa ‘Tu futuro nos importa’ empezó hace doce años, en 2014,con un alumno, y en los últimos años ya se han beneficiado entre nueve y diez estudiantes por curso. “Gracias a Fundación Unicaja y al convenio que tenemos con Davante (MEDAC), nuestro centro de referencia para que los chicos puedan estudiar los grados que deseen (educación infantil, estética, deporte, videojuegos, auxiliar de enfermería, etc.), creo que hemos tocado prácticamente todas las ramas” señala Nena García Paine, alma máter de esta asociación que nació en Málaga en julio de 2013 y fue declarada Entidad de Utilidad Pública en abril de 2018. La organización trabaja en el Centro Ciudadano María Zambrano (C/Las Moreras, 2) ofreciendo refuerzo educativo a unos 130 menores de entre 4 y 18 años de lunes a viernes, de 16 a 20 horas. Estos menores, en su mayoría procedentes de los barrios de Ciudad Jardín y de Palma-Palmilla, viven en entornos sociales frágiles, presentando situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social o educativa.

En la asociación trabajan actualmente unas 22 personas ademas de una nómina bastante importante de voluntarios que dedican su tiempo de manera más puntual. “En el equipo tenemos psicólogos, maestros, trabajadores sociales, etc. que son los que llevan el peso de este movimiento y los que me ayudan a poder sacar adelante esto, que no es fácil”, apunta Nena García Paine.

Las personas beneficiarias del proyecto no sólo amplían su formación académica, sino que se desarrollan socialmente en círculos distintos a los habituales. Así, se establecen los mecanismos para que estas personas adquieran los conocimientos necesarios y, posteriormente, encuentren menos dificultades a la hora de acceder al mercado de trabajo.

Nena García Paine, alma máter de la Asociación Nena Paine / ALEX ZEA

“Yo he sido una alumna muy complicada escolarmente y salí adelante gracias a que mi madre supo darme las herramientas que necesité -afirma Nena García Paine- y eso mismo es lo que yo quería trasladarle a la juventud de este barrio, que se puede llegar hasta donde uno quiera, nunca hay que tirar la toalla y conseguir esa educación. Y ese fue el principal objetivo de esta asociación, nació como bandera de la educación y a partir de ahí según cada alumno que llegaba, de cada familia, hemos ido creando programas en función de las necesidades y las demandas que ellos mismos nos han ido pidiendo”, destaca.

De forma paralela a las clases de refuerzo, la asociación ha ido incorporando otros servicios como la escuela deportiva o el gabinete psicopedagógico. “El objetivo principal es romper los eslabones con la herramienta principal que es la educación para que los chavales puedan sostenerse de forma independiente y eso, lógicamente, solo lo da el esfuerzo, el sacrificio, y el trabajo”, afirma García Paine.

A Hugo, Noemí, Noray y Germán les dieron la oportunidad para imaginarse en otro lugar: en un aula, en unas prácticas, en un primer empleo, en una vida con más margen de elección. Y la están aprovechando.