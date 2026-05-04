El histórico chiringuito en Málaga que resiste a pie de playa desde hace un siglo con el mejor pescado y marisco: "La calidad es inmejorable, nunca decepciona"

Uno de los primeros chiringuitos que abrió en toda España se encuentra en Málaga y aún continúa sirviendo el mejor pescado y marisco frescos casi un siglo después de su apertura. Se trata del Chiringuito María, un negocio familiar situado en la playa de la Misericordia que ha visto desfilar por sus mesas a personalidades como Mariano Rajoy, Vanesa Martín, Pablo López, Juanma Moreno, Carlos Herrera, Ana Blanco, Susanna Griso o Los Javis.

"Cocina tradicional marinera y malagueña con trato familiar". Esto es lo que ofrece a sus comensales este histórico chiringuito situado a pie de playa que ha sabido mantener sus raíces y el recetario de siempre, pero con modernidad a través de las mejores técnicas y sabores.

Un referente de la cocina marinera en la capital malagueña

Esto le ha convertido en todo un referente en la provincia, con decenas de ciudadanos acudiendo cada jornada a su negocio para disfrutar de sus recetas de toda la vida, sus famosos espetos, sus frituras de pescado o sus mariscos frescos.

De ese modo, en el Chiringuito María, los comensales pueden disfrutar de toda clase de pescados y mariscos, como boquerones, calamaritos, pulpo, adobo, conchas finas, vieiras, gambas, mejillones al vapor, almejas o su principal atractivo, sus espetos de sardinas, elaborados a la forma tradicional sobre brasas de leña.

Pescados, mariscos, ensaladas y arroces en su carta

Además, la carta cuenta con ensaladas y arroces, así como platos del recetario tradicional de la cocina marinera que este negocio ha aglutinado durante sus más de 90 años de historia.

"Son muchos los visitantes, algunos de ellos ilustres, que llegan a Málaga y acuden a María para disfrutar con su cocina marinera de corte tradicional, en donde su fritura es uno de los platos estrella gracias a la calidad del pescado, del que son unos auténticos expertos", ha asegurado sobre este negocio la Academia Gastronómica de Málaga.

Rajoy, Vanesa Martín o Los Javis han pasado por sus mesas

Así, son numerosas las personalidades conocidas que han pasado por su local, entre los que se encuentran el expresidente Mariano Rajoy, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno o los cantantes Vanesa Martín, Pablo López y Manolo García.

En la lista de figuras famosas que han probado sus mejores bocados se encuentran los comunicadores Carlos Herrera, Ana Blanco y Susanna Griso, y los directores, guionistas y productores Javier Ambrossi y Javier Calvo, más conocidos como 'Los Javis'.

Unas personalidades que han podido disfrutar de su amplia variedad de pescados y mariscos frescos, de los que sus propios comensales han afirmado en las reseñas del restaurante: "La calidad es inmejorable, nunca decepcionan".

Los clientes destacan la calidad del pescado y el trato cercano

"El trato del personal fue cercano y amable en todo momento, y la comida nos encantó. Probamos varios platos, pero las zamburiñas fueron lo mejor de la noche", ha recalcado un usuario.

Además, ha añadido otro: "Cada vez que vamos, comemos estupendamente. Las sardinas están exquisitas y todo el pescado, tanto a la plancha como frito, está muy rico y nada aceitoso".

"La calidad de su pescado es excelente y, por supuesto, las vistas son estupendas", ha añadido otro cliente sobre este negocio situado en la calle Pacífico número 51 de la capital malagueña, en pleno Paseo Marítimo Antonio Banderas.