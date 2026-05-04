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Los vecinos de El Limonar ya pueden hacer uso del centro de usos múltiples y la biblioteca ‘Mercedes Formica’
El espacio cuenta con salas para acoger diversas actividades, un espacio polivalente con aforo para 30 personas y la biblioteca, que cuenta con una zona dedicada al público infantil y juvenil, espacios para salas de estudio, zona de internet, hemeroteca y un área de consulta
El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en servicio este lunes el centro de usos múltiples y la biblioteca ‘Mercedes Formica’ en El Limonar. El equipamiento municipal cuenta con una superficie total de 1.400 m² útiles, de los 1.515 construidos.
Distribución del espacio
El equipamiento, ubicado sobre la cubierta del aparcamiento municipal para residentes de la urbanización Pinos del Limonar, está distribuido en una planta baja más una altura. La construcción se ha llevado a cabo en dos niveles, con usos diferenciados e independientes pero integrados entre sí.
En la planta baja, que abarca 791 m2 útiles, están ubicados el salón de usos múltiples de más de 100 m2, dos salas para acoger diversas actividades (sesiones de yoga o taichí, presentaciones de libros, conferencias o ciclos formativos), además de un espacio polivalente con aforo para 30 personas.
En la primera planta se ha instalado la biblioteca, que forma parte de la red municipal, y que lleva el nombre de la jurista, novelista y ensayista Mercedes Formica. Este espacio ocupa alrededor de 600 m2 a doble altura, con techo a modo de lucernario, en los que se distribuyen una zona dedicada al público infantil y juvenil, espacios para salas de estudio, zona de internet, hemeroteca y un área de consulta.
En el exterior, en edificio dispone de una plaza con bancos y zonas de sombra, un parque infantil y un área con equipamiento deportivo de uso libre. Por último, el centro contará con un servicio de bar-cafetería con terraza al aire libre y acceso independiente, que está pendiente de su apertura.
Horario y actividades
El equipamiento tiene un horario ininterrumpido de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas.
En su programación, contará con actividades como talleres de pintura y otras expresiones artísticas; presentaciones de libros, charlas y conferencias sobre temáticas de interés vecinal; impartición de clases y cursos formativos; actividades para el envejecimiento activo, entre otras.
El coste de la obra para este equipamiento de uso ciudadano ha ascendido a 2.754.326 euros (IVA incluido). La Asociación de Vecinos de El Limonar dispone también de un espacio en este edificio.
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