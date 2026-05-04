Málaga y Kenia estrechan lazos con un proyecto Erasmus+ de FP que abre puertas al empleo tecnológico

Málaga y Kenia tienen un vínculo que pocas personas conocen aún y que promete seguir creciendo. Una relación en el ámbito de la educación y el futuro laboral de los jóvenes que estudian Formación Profesional.

Alumnos de Informática de Kenia van a recibir clases online desde Málaga, realizarán mentorías con estudiantes de aquí, habrá prácticas de jóvenes de uno y otro lado en ambos países y se abre una interesante oportunidad de trabajo.

Son los frutos de un proyecto Erasmus+ y el ejemplo de que este programa educativo es mucho más que viajes y experiencias por Europa.

El centro público integrado de FP Alan Turing de Málaga, especializado en ciclos de Informática, y el profesor Sergio Banderas están detrás de esta historia.

Un viaje a Kenia con un balance muy positivo

Este docente acaba de volver de la ciudad de Limuru, en el área de Nairobi, donde ha visitado la Saint Paul´s University en el marco de un proyecto Erasmus+.

Las movilidades también pueden ser fuera de la Unión Europea. De hecho, profesores y alumnos de este centro educativo de FP de Málaga ya han estado o van a ir a otros países de África como Botsuana y también a la zona de los Balcanes.

Este viaje a Kenia se gestó durante una ‘Erasmus staff week’ celebrada en Málaga el curso pasado, donde estuvieron profesores de esta universidad de Kenia.

Son encuentros en los que docentes que participan en intercambios Erasmus se relacionan y plantean nuevas experiencias conjuntas.

El profesor malagueño Sergio Banderas, durante un taller con alumnado de la Saint Paul's University de Limuru, en Kenia. / La Opinión

Han sido cuatro los profesores españoles que han viajado al país africano. De Málaga, además de Sergio Banderas, coordinador de Internacionalización del Alan Turing, ha estado José Juan García, que coordina el programa de Bilingüismo del centro.

Además, también les ha acompañado una profesora del IES Cánovas del Castillo de Málaga, Isabel Jiménez, y un docente de Gandía, en Valencia, Enrique Sevall.

Estos profesores forman parte de un consorcio de centros de FP Superior de Informática de toda España que coordina el Alan Turing de Málaga. Participan además centros de Galicia, Valencia, Cataluña, Madrid y Asturias.

Clases desde Málaga para alumnos keniatas

Durante la estancia en Kenia, los profesores españoles han impartido a los alumnos de la Saint Paul’s University talleres sobre desarrollo de videojuegos y realidad virtual.

Sergio Banderas explica que Kenia está apostando mucho por la educación, sobre todo por una FP que les permita cubrir puestos más técnicos. En la universidad que han visitado ya se imparte Ingeniería Informática, pero quieren seguir desarrollando otros estudios en esta línea.

El viaje a Kenia ha permitido al profesor Sergio Banderas y sus compañeros conocer cómo es el sistema educativo en este país africano. / La Opinión

«Han quedado encantados con los talleres y por eso el próximo curso vamos a empezar a dar clases en inglés desde aquí para que los alumnos de allí se puedan conectar y seguirla», detalla el docente.

De esta manera, las clases presenciales que se imparten en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga llegarán hasta Kenia.

El máster de FP en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual que ofrece el centro integral malagueño Alan Turing se da en el Polo Digital y Sergio Banderas es el coordinador.

«Gracias a Erasmus estamos ayudando también a que empresas de Málaga se establezcan en Nairobi" Sergio Banderas — Profesor de Formación Profesional en el CPIFP Alan Turing de Málaga

Una parte del currículum de este máster es lo que van a ofrecer a los alumnos de Kenia, en concreto formación en Unity, una herramienta para el desarrollo de videojuegos.

El profesor malagueño recuerda que los conocimientos que se aprenden en este máster no sólo se pueden aplicar a los videojuegos, sino también a otras áreas como el turismo, la educación o la arquitectura. Es decir, que las oportunidades laborales son muchas.

Pero esta relación no sólo beneficiará a los alumnos keniatas. Otra de las ideas de Sergio es establecer mentorías online entre estudiantes de uno y otro país.

«Nosotros también tenemos alumnos que vienen de la parte de arte y tienen un nivel de programación muy bajo, los de allí que tengan un nivel más alto pueden hacerles de mentores», detalla.

Vínculos empresariales entre Málaga y Kenia gracias a la FP

En cuanto a las prácticas, una parte fundamental en la FP, también se ha cerrado ya un acuerdo muy atractivo.

La empresa malagueña 64 Software Train SL, ubicada en el Polo Digital, va a acoger a dos alumnas de Kenia para hacer prácticas: Stacy Githua y Eugenia Anyango.

Lo interesante es que esta empresa malagueña tiene una sede en Kenia en la que las jóvenes podrían trabajar.

Foto de grupo de los profesores de FP españoles en Kenia junto a sus anfitriones. / La Opinión

La implantación de esta firma en el llamado ‘Silicon Savannah’, la tecnópolis de Kenia, tampoco es casualidad. Fue en un encuentro Erasmus+ organizado por Sergio Banderas donde la empresa contactó con profesores de la universidad de Kenia y vio la oportunidad de establecerse allí.

«Gracias a Erasmus estamos ayudando también a que empresas se establezcan en Nairobi. No es sólo una conexión entre alumnos, para formación, sino que estamos estableciendo conexiones empresariales», destaca.

Por supuesto, también quieren que alumnos malagueños realicen prácticas en empresas de informática de esa zona.

Una experiencia que puede llevarles a «romper estereotipos» sobre África y aprender mucho.

Los profesores de FP de Málaga valoran el nivel educativo de Kenia

En Kenia, cuenta el docente, la educación es muy importante y están esforzándose por mejorarla. Les ha sorprendido, por ejemplo, que todo el mundo es trilingüe. Hablan inglés, que es el idioma oficial, pero también suajili, la lengua de esa zona de África, y la de su propia etnia.

Por otra parte, durante su paso por esta universidad de Limuru, pudieron presenciar un concurso nacional de debate escolar en el que constataron su alto nivel en oratoria y pensamiento crítico.

Para el docente malagueño, más allá de lo educativo, es muy importante destacar los valores con los que vive la gente en Kenia.

Destaca su amabilidad y el nivel de solidaridad: «No tienen nuestro desarrollo económico, ni las posibilidades de viajar, comprar... pero tienen un tipo de vida que les hace más felices porque comparten más con sus cercanos, familia y amigos».

Sergio Banderas y sus compañeros del centro de FP Alan Turing de Málaga continuarán viajando y sumando experiencias tanto educativas como personales.

Nuevo récord de movilidades Erasmus+ de FP en el Alan Turing de Málaga

Este curso, tienen un total de 32 movilidades de profesores a países como Georgia, Albania, Finlandia, Islandia, o Grecia. Y sus alumnos harán 23 estancias en el extranjero para prácticas en Alemania, Albania, Italia y República Checa.

Selfie de Sergio Banderas con los estudiantes a los que impartió talleres de informática durante su viaje Erasmus+ a Kenia. / La Opinión

Uno de sus retos era aumentar el alumnado de grado medio que realiza estas experiencias Erasmus+, ya que sobre todo es el de grados superiores el que opta a ellas. Y este año ya son cuatro alumnos los que realizarán prácticas en Italia y República Checa.

"Es como un premio para estos alumnos porque cada año van los mejores y van a aprovechar 100% sus prácticas", destaca el coordinador de Internacionalización del Alan Turing.

En los grados superiores de Informática que se imparten en este centro la demanda por estas movilidades se ha disparado y este curso se han presentando 50 solicitudes para 19 plazas.

"Erasmus+ es uno de los pilares del centro y una de las opciones estrella para los alumnos cuando entran", reconoce Sergio Banderas sobre uno de los atractivos que hace que esta institución educativa centrada en la FP de la familia de Informática tenga cada curso lista de espera.

Es el resultado de un trabajo docente que va más allá del currículum y que ofrece al alumnado de FP oportunidades de prácticas internacionales y laborales que hace unos años eran impensables.