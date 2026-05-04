La malagueña Hrider lanza un nuevo servicio para ayudar a las empresas a medir los riesgos psicosociales: estrés, ansiedad o ‘burnout’

La startup malagueña Hrider acaba de lanzar un nuevo servicio que ofrece a las empresas la evaluación de los riesgos psicosociales con base normativa, en cumplimiento del anteproyecto de ley recién aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de abril, que modernizará la prevención de riesgos laborales en España. Hrider, que tiene sede en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), ha señalado este lunes que la nueva ley de riesgos laborales "pone el foco en los riesgos psicosociales y obliga a todas las empresas a medirlos".

La reforma, pactada con los sindicatos pero sin el respaldo de la patronal, actualiza un marco normativo compuesto por el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 y el reglamento de los servicios de prevención de 1997.

Para ello, la compañía malagueña ha desarrollado una innovadora solución para automatizar la evaluación COPSOQ-ISTAS21 como base metodológica para la medición de riesgos psicosociales, integrándose en una solución que, según comenta, facilita su aplicación "de forma estructurada, ágil y adaptada a España" para distintos tamaños y sectores de organización. Este método ha sido validado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS).

El nuevo texto legislativo busca adaptar la prevención a la realidad laboral y social actual, con un foco creciente en la identificación, medición y gestión de los riesgos psicosociales dentro de las organizaciones. "Por tanto, los daños a la salud derivados del trabajo se amplían y podrán ser físicos, pero también mentales, cognitivos, conductuales, sociales o emocionales, entre otros, que se reconocen explícitamente", detalla Hrider.

La reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales refuerza así la obligación de integrar los riesgos psicosociales en la evaluación preventiva mediante metodologías validadas por la autoridad competente.

Estrés, ansiedad o ‘burnout’

"Los problemas de índole psicosocial, como el estrés, la ansiedad o el ‘burnout’, están detrás de un volumen creciente de bajas laborales en España. Solo en 2024 se registraron más de 671.000 procesos de incapacidad temporal por trastornos mentales, una cifra récord que prácticamente duplica los datos de hace menos de una década. Este tipo de patologías se ha consolidado ya como la segunda causa de baja laboral y representa cerca del 20% de las ausencias de larga duración", apunta la startup malagueña.

Según sus datos, el impacto económico de estos factores es "igualmente significativo, ya que el absentismo laboral asociado a la incapacidad temporal supera los 92.000 millones de euros anuales, equivalente a cerca del 5,8% del PIB, mientras que el vinculado específicamente a problemas de salud mental puede alcanzar los 81.500 millones de euros. Además, este fenómeno mantiene una tendencia al alza, con incrementos acumulados de hasta el 44% en los últimos años y un crecimiento especialmente acelerado en los procesos relacionados con la salud mental.

Una imagen de parte del equipo de la startup malagueña Hrider, con sede en el PTA de Málaga. / L. O.

"La nueva Ley, de aplicación en enero de 2027, convertirá a soluciones tecnológicas de RRHH como Hrider en aliados estratégicos e imprescindibles de las compañías de todo tipo y tamaño, pues la gestión del riesgo dejará de ser un ejercicio puntual para convertirse en un proceso continuado de monitorización, análisis y actuación", comenta.

"Revisión integral del modelo preventivo"

La iniciativa del Gobierno supone una "revisión integral del modelo preventivo", incorporando nuevas dimensiones del riesgo vinculadas a la salud mental, la digitalización y los cambios en la organización del trabajo. "El objetivo de la reforma es modernizar el sistema preventivo y adaptarlo a un entorno laboral profundamente transformado por la tecnología, el teletrabajo y el aumento de los riesgos psicosociales, además de reforzar la protección frente a fenómenos climáticos y nuevas formas de organización productiva", añade.

En este nuevo marco normativo, Hrider dice que su servicio para automatizar COPSOQ-ISTAS21 permite a las organizaciones no solo cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sino evolucionar hacia un modelo de prevención "más maduro" basado en datos.

"Esta reforma se encuentra aún en fase de anteproyecto, por lo que deberá continuar su tramitación parlamentaria antes de su aprobación definitiva. La prevención ya no se limitará a cumplir con una evaluación anual o un protocolo estándar. El nuevo contexto exigirá capacidad para identificar patrones, anticipar riesgos y actuar sobre variables organizativas que impactan directamente en el bienestar y el rendimiento", añade.

Sobre Hrider

Hrider es una empresa malagueña que ofrece una plataforma especializada en Talent Intelligence para empresas de cualquier sector o compañías de consultoría de RRHH. Permite realizar procesos de evaluación del desempeño y feedback 360º para la medición de competencias profesionales y logro de objetivos, medición de clima y cultura laboral, definición de planes de acción para la mejora de la productividad, creación de mapas de talento N-Box y ahora también Evaluación de Riesgos Psicosociales, todo ello con algoritmos e Inteligencia Artificial aplicada.

El CEO de HRider, Daniel del Rio, y Rocio Valenzuela, y la responsable de producto, Rocío Valenzuela. / L. O.

La plataforma de Hrider ya es utilizada en 32 países y gestiona más de 500.000 empleados. En nueve años ha alcanzado los 700 clientes corporativos, destacando compañías nacionales e internacionales como Eurofirms, Saint Gobain, Anaya, Cabify, Viajes El Corte Inglés, Codorníu, BricoDepot, Unicef, Pastas Gallo, Universidad de Alicante, Textron Aviation, JC Decaux, GoFit, Marbella Club u Hospital del Mar.