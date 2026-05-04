La malagueña Soho Boutique Hotels se alía con Petit Palace para crear la mayor red de hoteles urbanos en España

La cadena hotelera Petit Palace y la malagueña Soho Boutique Hotels han formalizado una alianza estratégica que da lugar una operadora de hoteles boutique urbanos con más de 70 establecimientos para finales de 2027. El acuerdo, firmado este pasado 30 de abril, se ejecutará en dos fases y contempla la creación de una joint venture para desarrollar nuevos proyectos en destinos estratégicos.

La alianza, que cuenta con el respaldo unánime de los accionistas de ambas compañías, permitirá constituir la mayor operadora de hoteles boutique urbanos independientes de la Península Ibérica.

El acuerdo se ejecutará en dos etapas diferenciadas para garantizar la estabilidad operativa. En una primera fase, Petit Palace incorporará 12 establecimientos de Soho Boutique Hotels y activa una sociedad conjunta dedicada al desarrollo de nuevos proyectos hoteleros, con lo que Petit Palace gestionará más de 50 hoteles, con casi 3.300 habitaciones, más de 800 empleados y una facturación anual superior a 180 millones de euros.

Activos de Soho que se incorporan y fases

Los 12 activos que se incorporan en esta primera fase están ubicados en Madrid (Soho Boutique Opera y Soho Boutique Mora), Valencia (Soho Boutique Turia), Cáceres (Soho Boutique Casa Don Fernando), Córdoba (Soho Boutique Cordoba), El Puerto de Santa María (Soho Boutique puerto), Cádiz (Soho Boutique Cádiz), Sevilla (Soho Boutique Catedral y Soho Boutique Sevilla) y Málaga (Soho Boutique Equitativa, Soho Boutique Colón y Soho Boutique Las Vegas).

La segunda etapa, prevista antes de finales de 2027, integrará el resto del portfolio de Soho Boutique Hotels. La operación ha estado asesorada por Emilio Martínez de Andersen, Sergio Dompablo de A&G y José María Pastrana de Ceca Magán.

"Esta operación, fruto de muchos meses de trabajo por parte de ambas compañías, es un claro paso adelante en la ejecución de nuestro plan de crecimiento mediante operaciones de M&A. Somos personas que cuidan de personas, y hoy ese propósito alcanza a más equipos, más destinos y más huéspedes", ha destacado el consejero delegado de Petit Palace, Ignacio Urbelz.

Esta expansión refuerza el plan de crecimiento inorgánico de la compañía, que ya inició este ciclo en el verano de 2024 con la adquisición de Sunotel, mientras que Soho Boutique Hotels culmina así su reestructuración tras la venta el pasado mes de enero de su división vacacional Moon Dreams para redefinir su modelo de crecimiento.

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Uno de los establecimientos de Soho Boutique Hoteles en Málaga. / L. O.

Gonzalo Arementeros: "Construir un grupo más competitivo"

Por su parte, Gonzalo Armenteros, presidente de Soho Boutique Hotels, agrega: "Más allá del crecimiento, esta operación responde a una visión clara: reforzar nuestro liderazgo en el segmento urbano y construir un grupo más competitivo, más ágil y mejor preparado para el futuro del sector".