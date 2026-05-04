Moreno y Feijóo coincidirán por primera vez en la campaña andaluza en un mitin en Málaga que se celebrará este domingo

"Nos vemos en Málaga" podría ser el nombre de una nueva película andaluza de esas que se emiten a continuación del almuerzo. Y es que la provincia se ha convertido en el punto de encuentro entre dirigentes nacionales y autonómicos del Partido Popular y del Partido Socialista. El primero, que busca una mayoría suficiente con la que desligarse de un posible gobierno de coalición de mano de la ultraderecha; y el segundo, que busca mejorar los resultados de los pasados comicios autonómicos movilizando a su electorado con la ayuda de la veteranía socialista.

Tras el mitin que reunió a Sánchez, Zapatero y Montero en Cártama el pasado 1 de mayo, los populares lo harán lo propio con Moreno-Bonilla y Feijóo el próximo domingo 10 en el barrio malagueño de Carranque. Este será el primer acto conjunto de los dos en la campaña por las elecciones autonómicas y llevará el lema 'Con la fuerza de Málaga' a la Ciudad Deportiva Javier Imbroda de la ciudad, a partir de las 11.00 horas.

Jerez, Dos Hermanas, Roquetas, Córdoba, y ahora, Málaga

No es la primera vez que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se deja ver por Andalucía después de conocer la fecha de los comicios andaluces que tendrán lugar el próximo 17 de mayo. El líder de los populares intervino el pasado domingo en un acto en Jerez de la Frontera (Cádiz), junto al cabeza de lista del PP por la misma provincia y consejero de Salud, Antonio Sanz, mientras que Juanma Moreno centraba su agenda en una visita al municipio de Dos Hermanas (Sevilla). Además, se dejó ver en varios eventos de precampaña. Uno, el pasado miércoles en Roquetas de Mar (Almería); y otro, el 19 de abril en Córdoba, dónde sí concidió con Juanma Moreno.

En esta rueda de mitínes por el sur del país, Feijóo no se ha salido de la línea marcada por su partido en Andalucía. Con mensajes de "estabilidad" y apelando a la desconfianza de los sondeos, el líder del PP nacional se ha sumado en la última ocasión al llamamiento a las urnas para que los suyos puedan seguir ostentando la "mayoría de estabilidad" que ansía Juanma Moreno y que Vox confronta con descrédito a sus políticas. "No hay nada ganado", afirmó el pasado domingo en Jerez y aprovechó para criticar a la candidata socialista, María Jesús Montero, por mantener su acta de diputada en el Congreso.

Feijóo y Sánchez eligieron Málaga para iniciar el curso político 2025-2026

La última vez que expresidente de la Xunta de Galicia y ahora líder del Partido Popular a nivel nacional vino a Málaga fue el año pasado. Y lo hizo dos veces, además. Una, al comienzo de verano. Otra, para cerrarlo.

El 16 de junio aterrizó su discurso en el mismo barrio al que vuelve casi un año después, Carranque. Desde Málaga pidió un adelanto de las elecciones generales en el contexto de uno de los casos que más daño a hecho al gobierno de Pedro Sánchez: la dimisión de Santos Cerdán por el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En septiembre de 2025, Feijóo acompañó a Moreno en el tradicional 'acto de los huevos fritos' del PP de Málaga en Alhaurín el Grande. Los líderes del PSOE y del PP coincidieron esa semana en elegir Málaga para participar en actos de sus respectivos partidos políticos en el inicio de un curso político, cuando Pedro Sánchez escogió la Universidad de Málaga como escenario de su primer mitin de precampaña andaluza, cuando María Jesús Montero aún era vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda.

Málaga es una ciudad de relevancia para el Partido Popular. Y Feijóo lo sabe. Por eso también arrancó en el centro de la capital de la Costa del Sol la campaña a las elecciones europeas en mayo de 2024 y la eligió como uno de los epicentros de su discurso contra la ley de amnistía en 2023.