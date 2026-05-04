Los 20 municipios de Málaga donde no ganó Juanma Moreno las elecciones del 19J en Andalucía

A pocos días de las elecciones andaluzas previstas para el próximo 17 de mayo, los resultados de las elecciones del 19J de 2022 en Andalucía vuelven a situarse en el centro del análisis político. El Partido Popular, liderado por el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, logró entonces una histórica mayoría absoluta. Aunque la provincia de Málaga dejó una excepción significativa: una veintena de municipios donde los populares no consiguieron ser la fuerza más votada.

Se trata, en su mayoría, de localidades del interior y de la comarca de la Axarquía, territorios donde el comportamiento electoral ha estado tradicionalmente más fragmentado y donde el peso de candidaturas locales o de izquierdas sigue siendo determinante.

El interior resiste a la mayoría del PP

Entre estos municipios destaca la localidad de Teba, donde la coalición Adelante Andalucía se impuso en las urnas, evidenciando la persistencia de espacios políticos alternativos al dominio del PP. Junto a Teba, otros municipios como Almargen, Fuente de Piedra o Humilladero también se alejaron del patrón mayoritario registrado en el conjunto de Andalucía.

Además, destacan localidades del Guadalteba como El Burgo, Serrato, Cañete la Real, Almargen o Cuevas del Becerro. Estos municipios cercanos geográficamente también mostraron un cambio socialista dentro de la marea popular que abarcó casi toda la provincia malagueña. En la comarca de la Axarquia despuntaron de igual forma El Borge, Almáchar, Benamargosa e Iznate.

Este mapa electoral pone de relieve una realidad compleja en la provincia malagueña. Mientras las zonas urbanas y el litoral se inclinaron mayoritariamente por el Partido Popular, el interior rural mantuvo en muchos casos una mayor fidelidad a opciones progresistas o a dinámicas políticas propias. Así lo confirman municipios como Cuevas Bajas, Parauta, Genalguacil o Benadalid, a los que se suman también Cuevas de San Marcos, Villanueva de Tapia, Alfarnate y Alameda, completando el conjunto de localidades que en 2022 se desmarcaron de la mayoría popular.

Claves para el 17M: territorios decisivos

De cara a la cita electoral del 17 de mayo, muchas de las miradas están puestas en algunos de estos municipios. Su comportamiento podría ofrecer pistas relevantes sobre si el liderazgo de Juanma Moreno logra consolidarse aún más o si, por el contrario, resurgen bolsas de resistencia política que limiten el avance del PP. Esta ausencia de votos populares podría obligar al actual presidente a tener que pactar un gobierno de coalición con Vox, que aspira a ser la tercera fuerza electoral este 17M.

Además, el contexto actual podría influir en un posible cambio de tendencia en estos enclaves. Marcado por la gestión del gobierno autonómico, la situación económica y los debates sobre servicios públicos; temas fundamentales para los andaluces que acuden a las urnas este mes de de mayo. Los partidos de la oposición aspiran precisamente a reforzar su presencia en estas localidades, conscientes de que, aunque su peso en términos de población sea menor, tienen un alto valor simbólico y estratégico.

Así, estos 20 municipios se perfilan como pequeños pero significativos termómetros del pulso político andaluz. Lo que ocurra en sus urnas el próximo 17 de mayo permitirá comprobar si fueron una excepción puntual en el consistorio de 2022 o si representan una corriente política más profunda dentro de la provincia de Málaga.