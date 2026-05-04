Los diez municipios malagueños donde Vox tuvo más apoyos en las últimas elecciones andaluzas de 2022

Vox concentró sus mayores niveles de apoyo en un grupo reducido de municipios de la provincia de Málaga durante las elecciones andaluzas de 2022, en las que la candidata del partido a la presidencia de la Junta fue Macarena Olona. En este contexto, la formación logró sus mejores resultados porcentuales, superando ampliamente sus registros en otras zonas del territorio.

El municipio donde Vox alcanzó su mayor respaldo fue Guaro, con un 22,07% de los votos. Muy cerca se situaron Benahavís (21,23%) y Benamocarra (21,17%), configurando un primer bloque de localidades por encima del 21%. A continuación aparecen otros municipios con porcentajes también muy elevados, como Algarrobo, que superó el 20% (20,35%), y Comares y Ojén, ambos en torno al 19%.

En ese mismo grupo aparecen también municipios donde Vox rozó o superó el 17% de los votos, como Manilva (18,95%) y Fuente de Piedra (17,16%), junto a otros de peso en la provincia como Estepona (16,76%) y Coín (16,66%), que completan el listado de las diez localidades con mayor respaldo al partido.

Concentración del voto en municipios concretos

Estos datos evidencian que el apoyo a Vox no se distribuyó de forma uniforme, sino que se concentró especialmente en municipios concretos donde el partido logró conectar con una parte significativa del electorado. Algunos de estos municipios superan con claridad el 20% de los votos, marcando una diferencia notable respecto a la media provincial, que se sitúa en un 11,54% de los votos.

Además, el listado combina municipios de características diversas, desde localidades del interior como Guaro, Comares o Fuente de Piedra, hasta zonas de la Costa del Sol como Benahavís, Manilva o Estepona, lo que refleja un reparte más heterogéneo en distintos contextos territoriales.

Claves de cara a las elecciones de 2026

Este mapa de apoyos adquiere especial relevancia ante la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas en Andalucía, previstas para el 17 de mayo. Estos diez municipios se perfilan como algunos de los principales bastiones del partido, donde previsiblemente Vox buscará consolidar o ampliar su ventaja. El aumento de estos porcentajes puede ser clave para que el Partido Popular de Juanma Moreno necesite formar un gobierno de coalición con Vox, con Manuel Gavira como cabeza de lista, si no obtiene la mayoría absoluta.

Al mismo tiempo, los resultados de 2022 servirán como punto de comparación para medir la evolución del voto en estos municipios clave. Por otra parte, estos datos sirven para comprobar si el partido logra reforzar su posición o si se producen cambios en el comportamiento electoral de estas localidades, con Manuel Gavira al frente de las listas del partido estas próximas elecciones del 17 de mayo.