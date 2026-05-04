Francia, Reino Unido y Marruecos: los países con más malagueños inscritos

Malagueños por el mundo. Cada año, miles de malacitanos hacen las maletas y fijan su residencia fuera de España, ya sea por motivos laborales, familiares, formativos o personales. La provincia de Málaga no es ajena a esta realidad. Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en el último año se han inscrito en países del extranjero un total de 7.161 malagueños, una cifra que refleja la creciente movilidad internacional de la población.

El fenómeno migratorio responde a múltiples factores. Entre los principales, destacan la búsqueda de oportunidades laborales, especialmente entre los jóvenes cualificados. Esta tendencia se ha consolidado en los últimos años, configurando una diáspora malagueña cada vez más diversa y repartida por todo el mundo.

América, el continente más elegido

La mayoría de estos malagueños se concentra en América, que reúne 3.851 registros, más de la mitad del total. Este continente se consolida así como el principal destino.

Por continentes, tras América se sitúa Europa, con 2.362 malagueños inscritos, seguida de África, con 570; Asia, con 342; y Oceanía, con 36. Los datos evidencian una presencia desigual según el territorio, con algunos países que concentran buena parte de los registros y otros donde la presencia malagueña es prácticamente testimonial.

Francia, el país europeo con más malagueños

En Europa, el país con más malagueños inscritos es Francia, con 558, seguido de Reino Unido, con 499, y Alemania, con 361. También destacan Bélgica (184), Países Bajos (103) e Irlanda (83), destinos habituales por su dinamismo económico y oportunidades laborales. En cifras más moderadas aparecen Suecia (48), Dinamarca (44), Italia (37), Luxemburgo (36), Austria (21), Portugal (18), Polonia (16) y Finlandia (14).

La presencia es mucho menor en otros países europeos: Chipre y República Checa registran 9 malagueños cada uno; Grecia, 8; Bulgaria, 5; y Estonia y Malta, 4. En el extremo más bajo se sitúan Croacia, Eslovaquia, Eslovenia y Lituania, con solo un malagueño inscrito en cada país. En Hungría, Letonia y Rumanía no consta ningún registro.

En África, el destino claramente mayoritario es Marruecos, con 475 malagueños, una cifra muy superior al resto de países del continente y que se explica por la cercanía geográfica y los vínculos económicos. Le siguen el resto de países africanos, con 56; Egipto, con 17; Nigeria, con 12; y Argelia, con 9. Túnez apenas registra un malagueño, mientras que en la República Democrática del Congo no consta ninguno.

América es, con diferencia, el gran destino de los malagueños en el exterior. De los 3.851 registros del continente, la mayor parte corresponde a América del Sur, con 2.800, donde países como Argentina, Chile o Colombia concentran buena parte de esta población. A continuación se sitúan América del Norte, con 607, y América Central, con 444. Esta distribución consolida al continente americano como el principal foco de residencia exterior.

En Asia hay 342 malagueños inscritos, una cifra más baja que en otros continentes, pero repartida entre distintos países. El principal destino es Filipinas, con 40 registros, por delante de Japón y Pakistán, donde constan 11 malagueños en cada caso. También aparecen Indonesia, con 7, e India, con 1.

No obstante, el dato más significativo es que la mayoría se concentra en el apartado de resto de países asiáticos, con 272 personas. Esto muestra que la presencia malagueña en Asia está muy dispersa, sin grandes comunidades en un país concreto más allá del caso de Filipinas.

Por último, en Oceanía figuran 36 malagueños inscritos. Casi todos se concentran en Australia, con 34, mientras que Nueva Zelanda suma 2. En Vanuatu no aparece ningún malagueño registrado.