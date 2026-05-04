El PP ruega explicaciones al PSOE de Málaga por la denuncia de un vecino de Cártama a un diputado provincial socialista: "¿Van a convertir el señalamiento público en su forma habitual de responder a la crítica?"

El coordinador general del PP de Málaga y portavoz popular en la Diputación Provincial, Cristóbal Ortega, ha exigido explicaciones al PSOE de Málaga tras la denuncia presentada ante la Agencia Española de Protección de Datos por un vecino de Cártama (Málaga) contra Miguel Espinosa, diputado provincial socialista y primer teniente de alcalde del municipio, al que acusa de publicar "una fotografía personal suya junto a su mujer en redes sociales después de que participara en una protesta contra Pedro Sánchez".

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 1 de mayo en el primer gran mitin de campaña del PSOE, cuando Pablo Linklater y su mujer asistieron a la cita electoral de Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y María Jesús Montero en Cártama. El matrimonio, vecino de esta localidad malagueña, se presentó en el inicio del acto a modo de "protesta" y profirió una serie de mensajes que apelaban directamente al presidente del Gobierno. "Dimite", "vete a tomar por culo" o "haznos un favor y vete ya" fueron las tres frases de la pareja que se harían "virales" horas después a raíz de un vídeo publicado en la red social Facebook.

"Tuvo una repercusión muy grande de reacciones y comentarios. Y este señor, Miguel Espinosa, se descargó mi foto de perfil donde salgo con mi mujer y publicó mi foto en el vídeo con el objeto lógicamente de señalarnos", asegura el denunciante, que recuerda cómo los comentarios "fueron endureciéndose" hacia ellos con el paso de las horas. Linklater afirma que tras conocer el alcance del vídeo, se puso en contacto con Espinosa para que borrara la foto donde se les veía el rostro de manera directa. Según este mismo testimonio, el diputado no borró la publicación hasta la tarde del sábado, cuando volvió a Facebook a revisar si lo había retirado. "Tampoco fue una protesta como se ven por otros lados y, además, creo que lo hago dentro de mi libertad de expresión", se defiende.

El estilo 'Óscar Puente'

A raíz de esta denuncia interpuesta por el vecino cartameño, Cristóbal Ortega ha exigido al PSOE malagueño que aclare "si va a seguir el estilo" del ministro de Transportes, Óscar Puente, que hace un par de meses se enzarzó en una polémica en redes sociales por los comentarios sobre las pérdidas devenidas por la demora del AVE directo a Madrid. Los populares apelan directamente al grupo provincial socialista y les lanzan una pregunta: "¿Van a seguir el estilo 'Óscar Puente' con cualquier persona que se atreva a discrepar del modelo fracasado de las políticas sanchistas?".

Ortega ha alertado que se trata de "un hecho muy grave" desde el punto de vista político y democrático. "Un ciudadano expresa libremente su rechazo al presidente del Gobierno y acaba señalado públicamente por un cargo institucional del PSOE con una fotografía de su ámbito personal", ha advertido en un comunicado. El dirigente popular ha subrayado que esta situación "no va de partidos" sino de "respeto a los derechos fundamentales" y de respeto "a la privacidad de cualquier ciudadano, piense lo que piense y vote lo que vote".

"Los malagueños no merecen ni el abandono inversor del Gobierno ni esta deriva de presión política sobre quienes discrepan. Málaga no necesita más soberbia, más listas negras ni más ataques en redes; necesita respeto, inversiones, soluciones y dirigentes que estén a la altura", ha afirmado.

Disculpas y explicaciones

Por último, Ortega ha instado al PSOE de Málaga a pedir disculpas, dar explicaciones y "comprometerse públicamente a que ningún cargo socialista volverá a utilizar las redes sociales para señalar a ciudadanos o periodistas por ejercer su derecho a informar, opinar o protestar".

"Si este es el modelo que el sanchismo quiere traer a Andalucía, el de señalar al que no aplaude, perseguir al que discrepa y despreciar al que protesta, desde el PP de Málaga vamos a estar enfrente, defendiendo la libertad, la convivencia y el respeto que merecen todos los malagueños", ha concluido.