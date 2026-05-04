El precio del alquiler sigue subiendo en Málaga en 2026 en un mercado "totalmente alcista" y llega a 17 euros el metro

El precio del alquiler de vivienda en la provincia de Málaga ha cerrado el mes de abril con una subida interanual del 6,7%, hasta situarse en 17 euros el metro cuadrado, según el último informe de precios publicado este lunes por el portal Idelista. Este dato supone un incremento del 0,8% en relación a marzo. El ritmo de aumento de los alquileres en Málaga está por encima de la media española, que ha sido del 5,2% internual (el precio es de 15 euros el metro) y sin variaciones respecto a marzo.

El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país, con la única excepción de Barcelona, ha sido "totalmente alcista",

El precio del alquiler sube en 49 de las 50 provincias españolas en el último año, con la citada excepción de Barcelona (-8,5%). Los mayores incrementos se han vivido en Lleida (14,7%), Toledo (12,5%), Guadalajara (12,4%) y Segovia (12,2%). Por el contrario, Cantabria (0,6%), Girona (0,8%) y Navarra (1,4%) representan las menores subidas. En Madrid el incremento fue del 9%.

Tras esta subida, Madrid (21,2 euros el metro) se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Baleares (19,8 euros). Les sigue Barcelona (18,6), Málaga (17), Guipúzcoa (16,6), Las Palmas (15,9) y Santa Cruz de Tenerife (15,4). Jaén (6,9 euros el metro), Ciudad Real y Zamora (7,3) en cambio, son las provincias más económicas.

El alquiler sube en todas las capitales menos en Barcelona y Tarragona

En cuanto las capitales, la ciudad de Málaga presenta un incremento internual del 5,8% para un precio medio de 16,3 euros el metro cuadrado. A nivel mensual, la subida es de 0,6%,

Todas las capitales españolas analizadas por Idealista tienen precios superiores con respecto a abril del año pasado, con solo dos excepciones: Barcelona (-7,6%) y Tarragona (-0,4%). El incremento más pronunciado es el de Pontevedra, donde las expectativas de los caseros subieron un 14%, seguido de Ciudad Real (13,4%), Toledo (12,1%), Huelva (10,8%), Zamora y Oviedo (10,7% en ambos casos).

Por el contrario, Girona (0,3%), Ávila (0,7%), A Coruña (1,9%), Lugo (1,9%) y Vitoria (2%) tienen las subidas menos pronunciadas del último año.

Según el portal, el comportamiento de las rentas en los principales mercados del país, con la única excepción de Barcelona, ha sido "totalmente alcista", ya que el alquiler sube en Palma (10,4%), Alicante (8,7%), Madrid (8,6%), Sevilla (6,7%), Bilbao (5,8%), Málaga (5,8%), Valencia (5,2%) y San Sebastián (4,3%).

Madrid se convierte en la capital con los alquileres más caros con un precio de 23,3 euros el metro, seguida por Barcelona (22) y Palma (19,1). Les siguen San Sebastián (18,7), Valencia (16,4), Málaga (16,3) y Bilbao (15,9). Por el contrario, Zamora (7,9 euros el metro) y Ourense (8) son las capitales con la renta más económica.

Una vista de Málaga. / Álex Zea

Metodología de Idealista para el alquiler

Para la realización del índice de precios inmobiliarios de Idealista se analizan los precios de oferta (sobre metros cuadrados construidos) publicados por los anunciantes del portal. Se eliminan de la estadística los anuncios atípicos y con precios fuera de mercado.

Se descartan también los inmuebles de cualquier tipología que llevan mucho tiempo en la base de datos sin obtener interacción de los usuarios. El dato final se genera utilizando la mediana de todos los anuncios válidos de cada mercado.