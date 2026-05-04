El PSOE denuncia ante la Policía Nacional la vandalización de su cartelería electoral en Antequera

El secretario general del PSOE de Antequera y quinto candidato al Parlamento andaluz por la provincia de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha anunciado hoy la presentación de una denuncia ante la Policía Nacional por los actos vandálicos registrados en la cartelería electoral del Partido Socialista en el municipio.

“Acabamos de presentar una denuncia ante la Policía Nacional por la vandalización y los mensajes que se han colocado en la cartelería electoral del Partido Socialista aquí en Antequera”, ha explicado Ruiz Espejo. El responsable socialista ha señalado que estos hechos son "antidemocráticos" y demuestran "una intolerancia" que, ha insistido, "no se puede permitir en democracia" y, además, pueden suponer un "delito electoral”, al tratarse de cartelería autorizada por la Junta Electoral durante el periodo oficial de campaña.

Llamamiento al respeto y a la tolerancia

Ruiz Espejo ha hecho “un llamamiento a la tolerancia, al respeto y a la responsabilidad” y ha pedido a todos los representantes políticos que contribuyan a evitar la crispación. “Debemos evitar propagar bulos o lanzar mensajes que crispen aún más a la población. Nuestra responsabilidad es hacer una campaña limpia, con propuestas y mensajes que permitan a la ciudadanía tener información y depositar su confianza en el partido que considere oportuno”, ha afirmado.

En esta línea, ha advertido de que “los bulos, la polarización y el extremismo están haciendo daño a la democracia”. Por último, Ruiz Espejo ha querido dejar claro que el PSOE “rechaza cualquier daño a cualquier cartel electoral de cualquier formación política” y ha pedido al resto de responsables políticos que “rechacen y condenen también este tipo de actitudes”.