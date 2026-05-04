El pueblo de Málaga donde probar su famosa 'sopa hervía' y zumo de naranja gratis este sábado: todo lo que tienes que saber de la Fiesta de la Naranja

Degustaciones gratuitas de su famosa 'sopa hervía', reparto de zumo recién exprimido de más de 3.000 kilos de naranja, actuaciones musicales en directo y puestos de artesanía y demás productos de la zona. Así celebrará este sábado el municipio malagueño de Coín su emblemática 'Fiesta de la Naranja', una cita que este año cumple su edición número 28 con toda clase de actividades para todas las edades.

Con este evento que ha sido declarado Fiesta de Singularidad Turística Provincial, esta localidad del Valle del Guadalhorce busca llenar la localidad de vecinos y visitantes mientras celebra el final de la recolección de la cosecha, que comenzó el pasado mes de octubre.

Una de las citas más destacadas del calendario de Coín

De ese modo, los asistentes podrán disfrutar de una de las citas más destacadas del calendario malagueño en el que las naranjas serán las grandes protagonistas y ejes centrales de su programación.

Coín celebra su tradicional Fiesta de la Naranja con degustaciones gratuitas, música en directo y puestos de artesanía / Diputación de Málaga

Para ello, Coín contará con más de 3.000 kilos de naranja que se entregarán de forma gratuita a los asistentes en forma de zumo recién exprimido.

Además, también se podrá hacer zumo y entregarlo de manera gratuita a los asistentes que, además, podrán degustar también totalmente gratis su famosa 'sopa hervía', un plato tradicional de la cocina de aprovechamiento característico de la zona.

Coín celebra su tradicional Fiesta de la Naranja con degustaciones gratuitas, música en directo y puestos de artesanía / Diputación de Málaga

Puestos de productos locales y servicio de barra durante la jornada

La Fiesta de la Naranja de Coín también contará con servicio de barra y puestos con artículos de artesanía, charcutería y gastronomía para dar a conocer y promocionar los productos de la localidad.

Coín celebra su tradicional Fiesta de la Naranja con degustaciones gratuitas, música en directo y puestos de artesanía / Diputación de Málaga

Y para completar esta jornada cultural y gastronómica, el municipio contará con distintas actuaciones de música en directo, así como la entrega de galardones del 'Premio Naranja Honorífico', destinado a personas, colectivos, asociaciones o empresas destacadas por su labor de difusión y promoción de la imagen de Coín.