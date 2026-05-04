El tiempo
El terral llega a Málaga y eleva la temperatura por encima de los 25 grados
Tras unas semanas con variaciones de tiempo y mucho nublado, incluso alguna lluvia dispersa, el terral empieza a aparecer en Málaga y eleva la temperatura por encima de los 25 grados, situando cuatro municipios entre los más calurosos de España
Empieza a asomarse la cara más calida de la primavera en Málaga, con la llegada del terral. Al menos, con menos fuerza que en verano, pero suficiente para elevar la temperatura por encima de los 25 grados y situar a cuatro municipios de Málaga entre los diez con las temperaturas más altas de este lunes. Estepona es la que más ha destacado, al alcanzar los 25,8 grados a las 14.30 horas.
El municipio costasoleño aparece en tercer lugar del listado, solo por detrás de Garrucha (Almería), que ha marcado la máxima con 27,2 grados, y de Murcia, con 26,2 grados. Muy cerca se ha situado Coín, donde los termómetros han llegado a los 25,7 grados a las 13.40 horas.
También destaca la presencia de la capital malagueña. La estación del Centro Meteorológico de Málaga ha registrado 25,3 grados a las 14.10 horas, una temperatura que confirma el ambiente templado y casi primaveral que se vive en buena parte de la provincia. Manilva completa la representación malagueña en este ranking, con 25 grados a las 12.40 horas.
Terral para comenzar la semana en Málaga... y lluvia para terminarla
Si el calor será la nota predominante hasta el miércoles, a partir de esa fecha el tiempo volverá a cambiar. La primavera mantendrá su espíritu cambiante y poco previsible a partir del jueves, cuando las máximas empiecen a bajar hasta los 20 grados y lleguen otras vez las nubes y los chubascos.
Este cambio de tiempo se debe a la entrada del viento del sur-sureste, que traerá las nubes ya desde la tarde del miércoles. Para el jueves se anuncia la posibilidad de alguna lluvia, que se convertirán en chubascos para el sábado y domingo, para el que hay entre un 75% y un 85% de posibilidades de lluvia. No obstante, todavía es pronto para fijar el horario e intensidad de las lluvias.
- El monumento a la Desbandá en Málaga supera la recaudación mínima en goteo.org y encara la recta final
- Supermercados que abren este puente de mayo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi
- Gran operación policial en La Trinidad con 250 agentes tras los tiroteos en Málaga de las últimas semanas
- Qué supermercados y centros comerciales abren en Málaga el puente del 1 de Mayo
- Cierra la malagueña Juguetes Carrión tras 70 años de actividad: "Hay cada vez menos niños y se acorta la edad de juego"
- El Muelle Uno de Málaga dice adiós a ‘La amenaza fantasma’
- El parque de Málaga con 90.000 metros cuadrados de senderos, pinturas rupestres y zonas verdes: está junto a una de las tres únicas cuevas marinas del mundo
- Derriban uno de los edificios más emblemáticos del Puerto de la Torre, de 122 años: harán 13 adosados