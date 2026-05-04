El terral llega a Málaga y eleva la temperatura por encima de los 25 grados

Empieza a asomarse la cara más calida de la primavera en Málaga, con la llegada del terral. Al menos, con menos fuerza que en verano, pero suficiente para elevar la temperatura por encima de los 25 grados y situar a cuatro municipios de Málaga entre los diez con las temperaturas más altas de este lunes. Estepona es la que más ha destacado, al alcanzar los 25,8 grados a las 14.30 horas.

El municipio costasoleño aparece en tercer lugar del listado, solo por detrás de Garrucha (Almería), que ha marcado la máxima con 27,2 grados, y de Murcia, con 26,2 grados. Muy cerca se ha situado Coín, donde los termómetros han llegado a los 25,7 grados a las 13.40 horas.

También destaca la presencia de la capital malagueña. La estación del Centro Meteorológico de Málaga ha registrado 25,3 grados a las 14.10 horas, una temperatura que confirma el ambiente templado y casi primaveral que se vive en buena parte de la provincia. Manilva completa la representación malagueña en este ranking, con 25 grados a las 12.40 horas.

Terral para comenzar la semana en Málaga... y lluvia para terminarla

Si el calor será la nota predominante hasta el miércoles, a partir de esa fecha el tiempo volverá a cambiar. La primavera mantendrá su espíritu cambiante y poco previsible a partir del jueves, cuando las máximas empiecen a bajar hasta los 20 grados y lleguen otras vez las nubes y los chubascos.

Este cambio de tiempo se debe a la entrada del viento del sur-sureste, que traerá las nubes ya desde la tarde del miércoles. Para el jueves se anuncia la posibilidad de alguna lluvia, que se convertirán en chubascos para el sábado y domingo, para el que hay entre un 75% y un 85% de posibilidades de lluvia. No obstante, todavía es pronto para fijar el horario e intensidad de las lluvias.