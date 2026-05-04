Uno de los tesoros que nuestra catedral de Málaga protege y cuida, entre su magnífico patrimonio, son dos excepcionales emblemas reales gemelos, pertenecientes al largo periodo de regencia de Felipe II. Ambos se alojan en el muro del crucero; uno en el ala norte, puerta de las Cadenas y otro, en la del sur, puerta del Sol, sobre dos soberbios canceles de maderas nobles, del siglo XVIII y a una altura, que exige al visitante levantar la vista con respeto. Estas monumentales armerías reales (el conjunto heráldico, supera los dos metros y medio), a la que hacemos referencia, fueron el resultado de una ambiciosa política de enlaces matrimoniales proyectada y llevada a cabo por el gran estratega y político Fernando V de Aragón, llamado el Católico con la idea de aislar a Francia, su gran rival, y así consolidar la unificación de la península ibérica.

Retrato de Felipe II por Sofonisba Anguissola, fechado en 1565. | L.O.

Cuando Felipe II (representante de la Casa de Austria, rama de los Habsburgo) subió al trono en 1556, tuvo que asumir el gobierno de un extenso y complejo territorio heredado de sus ascendientes. Y que éstos, fueron fielmente representados en las armas reales, proyectadas por los oficiales reyes de Armas y heraldos del monarca.2 Trabajo serio y meticuloso el de este oficio, en las que alternaban las armas de España con las del inmenso imperio español.

Los tesoros ocultos del crucero de la Catedral de Málaga / L.O

Fruto de aquel minucioso trabajo, son las Armas que a continuación exponemos. Pero antes, creemos necesario indicar que, para un mejor estudio de los respectivos cuarteles de los blasones, solo haremos la descripción de uno de ellos y éste, lo dividiremos en dos partes. De igual manera, prescindiremos de describir los numerosos colores (esmaltes) que poseen estos espectaculares y soberbios escudos reales de España, dado lo tedioso y repetitivo de su número.

Armas. Descripción iconográfica

1. Contra cuartelado de: Castilla, León, Aragón, Sicilia, Navarra, Jerusalén, Hungría, Nápoles, y entado de Granada.

2. Contra cuartelado de: Austria moderna, Borgoña, Borgoña antigua, Brabante, sobre el todo escusón de Flandes partido de Tirol.

La armería, a estudiar, se sitúa sobre un artístico soporte circular, de plata y oro. En su parte central, un águila de sable (negro) con sus alas desplegadas, cuya cabeza se encuentra girada hacia el tabernáculo, y sus garras, de oro, sujetan la parte inferior del soporte. Desde la mitad del mismo, pende el Gran Collar de la Orden del Toisón de Oro3. Al timbre, corona abierta de oro con pedrería y ocho florones de igual metal.

Todo el conjunto heráldico se encuentra policromado, como se ha dicho, dentro de un gran círculo de mampostería, y sobresaliendo del mismo, por su parte alta, emergen dos cabezas de león de oro, uno a cada lado de la cabeza del águila de san Juan, divisa de la reina Isabel la Católica. A nuestro juicio, ambos escudos reales, nos parece todo un programa iconográfico no solo heráldico sino también simbólico religioso, diseñado quizás por el propio cabildo catedral en honor de su máxima protectora la Casa de Austria, cuyo representante por aquellos días fue Felipe II. Evidentemente el proyecto de colocación de ambos emblemas en el crucero tuvo que llevarse a cabo durante las grandes reformas que hubo en la catedral, durante todo el siglo XVI, y más concretamente, a lo largo del mandato de los obispos Francisco Pacheco y Córdoba (1575-1587) y Luis García de Haro y Sotomayor (1587-1597) ambos concurrentes en la segunda etapa del reinado del soberano.

A la izqda, Armería Real de la primera época. A su lado, Armas Reales de Felipe II (1586-1589). | L.O. / l.o

Sobre la autoría de estos dos bellos emblemas reales, creemos que sus dibujos iluminados o traza fueron diseñados y oficializados con toda seguridad en la Corte, por los oficiales reyes de Armas y heraldos. Por la falta de indicios suficientes para identificar la autoría de los diseños, deseamos tener cautela a la hora de indicar cual pudo ser su autor, ya que a lo largo del reinado de Felipe II hubo diversos y conocidos tratadistas Reyes de Armas como: Toisón, rey de Armas, Antonio de Sotomayor y Mendoza, Juan Ortega y Muñoz, Juan de España o Diego de Urbina como el más sobresaliente de todos ellos. De esta misma etapa y con este mismo diseño de gran emblema real, podemos encontrar un ejemplar en San Lorenzo del Escorial de Madrid.

Según hemos podido conocer, estos emblemas heráldicos de la catedral de Málaga están considerados por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico como obra anónima. Sin embargo, tras nuestro estudio y consultas en fuentes diversas, sobre aquel periodo en el que la Catedral entró en una dinámica constructiva y ornamental, bajo la prelacía del obispo Pacheco Córdoba, aflora con fuerza el nombre de artista italiano César Arbassia, especialista en pintura, dorado y estofado, contratado por el obispo para efectuar dicho trabajo sobre la capilla mayor, su bóveda, pilares, etc…y creemos, que en el transcurso de dicho periodo, el artista Arbassia inició también los trabajos de pintura y dorado de estos escudos, que junto a ellos, a su término, el prelado ordenó colocar su escudo de armas, vinculando así dichos trabajos a su prelacía y patronato.

Desgraciadamente, por trabajos de rehabilitación y pintura, efectuados por el malagueño Alonso de Rivera en dicha zona de la Catedral, ordenado por el Cabildo Catedral casi doscientos años más tarde, no se tuvo en cuenta aquellas armas pintadas del prelado y fueron borradas. Corrobora este testimonio, lo recogido por García de la Leña y ello, refuerza nuestra hipótesis de que la autoría artística fuera, sin duda, de César Arbassia y el mecenazgo, de las obras, del prelado Pacheco. Sin embargo, existen ciertos aspectos que han creado confusión relativos al mecenazgo de esas obras heráldicas, gracias a un error plausible del historiador Medina Conde y que, por carecer de espacio suficiente, no acometeremos, por ahora su exposición.

No deseamos finalizar nuestro breve estudio sobre estos dos excelentes ejemplares heráldicos, del reinado de Felipe II, (quizás únicos en Andalucía por su policromía, tamaño y belleza estética), sin mencionar una anomalía heráldica sin precedente, incluida en ellos y que, casualmente, pude conocer. Por ello pensamos que esta singularidad requiere al menos su exposición y conocimiento.

Se trata de la ocupación de un cuartel, perteneciente a Austria Moderna, fácilmente identificable por llevar sobre fondo rojo (gules) una faja de oro. Armería de gran relevancia histórica4, dentro de los numerosos cuarteles que suman cada uno de estos escudos; por un arca, con tapa abierta, de oro, y tres troncos a sus pies, que creemos simboliza el Arca de la Alianza del Antiguo Testamento. Esta inusual figura ha pasado desapercibida a los ojos de investigadores y curiosos, dada la altura en la que están situados dichos emblemas en el crucero y por ello, requerirían un necesario estudio más pausado.

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A nuestro juicio esta excepcional anomalía representa una concesión del programa iconográfico de la Catedral, o incluso del propio mitrado Francisco Pacheco Córdoba, con la intención de sacralizar el Patronato Real al finalizar las obras del crucero.