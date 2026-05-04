Cómo votar por correo si eres de Málaga paso a paso y sin errores este 17M: plazos, requisitos y documentación

El plazo para solicitar el voto por correo en las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo de 2026 entra en su recta final. Los electores que quieran votar por correspondencia tienen hasta este jueves, 7 de mayo, inclusive, para pedir el certificado de inscripción en el censo electoral, el documento imprescindible para poder emitir el voto por correo.

La solicitud puede realizarse de dos formas: por internet, a través de la web de Correos, o de manera presencial en cualquier oficina postal de España. En el caso de la tramitación telemática, el elector debe identificarse mediante firma electrónica, con DNI electrónico o certificado digital válido.

Cómo solicitar el voto por correo por internet

Correos permite pedir el voto por correo de forma online, sin necesidad de desplazarse a una oficina. Para completar el trámite, el elector debe rellenar la solicitud, firmarla electrónicamente y descargar el justificante al finalizar el proceso.

Una vez presentada la petición, la Oficina del Censo Electoral debe aprobarla y remitir la documentación necesaria a la dirección indicada por el votante, que no tiene por qué coincidir con su domicilio habitual.

Solicitud presencial en una oficina de Correos

Quienes prefieran hacer el trámite de forma presencial pueden acudir a cualquier oficina de Correos. La solicitud debe realizarla personalmente cada elector, acreditando su identidad con documentación original.

Correos ofrece la posibilidad de pedir cita previa a través de su aplicación, su página web o la Oficina Virtual, una opción recomendable para evitar esperas y elegir la oficina, el día y la hora que mejor se adapten a cada usuario.

Fechas y trámites para solicitar el voto por correo para las elecciones andaluzas del 17M / L. O.

Hasta cuándo se puede depositar el voto

Después de recibir la documentación electoral, el votante deberá preparar su papeleta y entregar el sobre con su voto en una oficina de Correos. El plazo para depositarlo finalizará el miércoles, 13 de mayo de 2026, dentro del horario habitual de apertura de las oficinas postales.

Es importante tener en cuenta que, una vez aceptada la solicitud de voto por correo por la Oficina del Censo Electoral, el elector ya no podrá votar presencialmente en su mesa electoral el día de las elecciones andaluzas.