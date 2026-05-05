Más del 57% de los malagueños vive en un un barrio vulnerable, algo insólito entre las grandes ciudades españoles

El número de barrios considerados vulnerables aumenta en Málaga capital. Según el Catálogo de Barrios Vulnerables, que cada diez años realiza la Universidad Politécnica de Madrid, con datos del censo de población y vivienda de 2021 del INE -un trabajo realizado entre 2022 y 2026 dado a conocer a finales del pasado abril- Málaga capital ha pasado de contar con 27 barrios vulnerables en 2011 a 38 en 2021.

Es decir, que de los 578.063 habitantes con los que contaba Málaga en 2021, 330.714 -el 57,21 por ciento de la población- vivían en uno de ellos.

Esta cifra convierte a Málaga en la única de las 13 grandes ciudades españoles del estudio en la que más de la mitad de la población vive en un barrio vulnerable.

Se trata de los peores números en 21 años, puesto que en 2001, Málaga contaba con 33 barrios vulnerables, cinco menos que ahora.

El informe de la Politécnica de Madrid muestra que Málaga tiene mayor número de barrios vulnerables desde 2001. / Álex Zea

Qué es un barrio vulnerable

El estudio combina varias magnitudes para medir la vulnerabilidad, como el nivel de renta, el nivel de estudios, el nivel de paro, así como la categoría de edificación, según el Catastro, lo que permite conocer la calidad de la construcción.

Uno de los datos más llamativos es que, con respecto a 2011, el único barrio que ha dejado de ser considerado vulnerable en Málaga es el Centro Histórico, donde se ha producido un descenso de vecinos y un importante ascenso de las viviendas de uso turístico.

Los nuevos barrios vulnerables

Además, los datos de 2021 incorporan seis barrios-zonas vulnerables que no aparecían ni en la lista de 2001 ni en la de 2011: se trata de

El Palo Norte-Pelusilla

Florisol-San Alberto-Granja Suárez

Santa Paula-Puerta Blanca-Carretera de Cádiz

Soliva Este

Campanillas-Roquedo

Santa Rosalía-Maqueda-La Fábrica.

Málaga es la única ciudad de las 13 grandes capitales españoles con más de la mitad de su población viviendo en un barrio vulnerable. / Álex Zea

Un barrio con vulnerabilidad crítica

El estudio también clasifica la vulnerabilidad en cuatro niveles (crítica, severa, media y leve) y establece que solo un barrio de Málaga capital se encuentra en vulnerabilidad crítica: La Palma-Palmilla.

Cuatro con vulnerabilidad severa

A continuación, hay cuatro barrios con vulnerabilidad severa:

Ciudad Jardín Sur-Los Naranjos-Las Flores-Pinares

Dos Hermanas-Nuevo San Andrés

Vistafranca-Ardira

La Luz-Nuevo San Andrés

31 con vulnerabilidad media

Le sigue un grupo de 31 barrios con vulnerabilidad media que son los siguientes:

Cruz de Humilladero

Huelin

Santa Julia-4 de diciembre

Carranque

San Rafael

Portada Alta

Haza Onda-Girón

Recio-San Carlos Condote

La Paz-Los Girasoles

Trinidad Este-Perchel Norte

Trinidad Oeste

Suárez

Victoria-Bresca

La Rosaleda-Martiricos

La Goleta-San Felipe-Merced

El Ejido-Lagunillas-La Victoria

El Molinillo-Segalerva-Capuchinos-San Miguel

Ciudad Jardín Centro-Herrera Oria-Sagrada Familia

Los Cipreses-Mangas Verdes-Monte Dorado- Cortijo Bajo

Ciudad Jardín Norte-Los Viveros-Alegría de la Huerta

El Palo

La Noria

Tiro de Pichón

Parque Ayala-El Bulto

Las Chapas-Nueva Málaga

Puerto de la Torre

El Palo Norte-Pelusilla

Florisol-San Alberto-Granja Suárez

Soliva Este

Campanillas-Roquedo

Santa Rosalía-Maqueda-La Fábrica

Dos con vulnerabilidad leve

Cierran la lista dos barrios con vulnerabilidad leve:

Jardín de la Abadía

Santa Paula-Puerta Blanca-Carretera de Cádiz

Revisar el «relato institucional»

Para el exdirector municipal de la OMAU, Pedro Marín Cots, que ha analizado el informe de la Politécnica de Madrid en un trabajo para el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales, los resultados obligan a introducir «matices sustanciales -cuando no a revisar críticamente de raíz-» el «relato institucional» del «éxito homogéneo de Málaga».