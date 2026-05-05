Estudio Politécnica de Madrid
Más del 57% de los malagueños vive en un un barrio vulnerable, algo insólito entre las grandes ciudades españoles
Málaga es la única de las 13 grandes ciudades españoles en la que más de la mitad de la población vive en barrios vulnerables, según un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid. La capital cuenta con 38, la peor cifra desde 2001
El número de barrios considerados vulnerables aumenta en Málaga capital. Según el Catálogo de Barrios Vulnerables, que cada diez años realiza la Universidad Politécnica de Madrid, con datos del censo de población y vivienda de 2021 del INE -un trabajo realizado entre 2022 y 2026 dado a conocer a finales del pasado abril- Málaga capital ha pasado de contar con 27 barrios vulnerables en 2011 a 38 en 2021.
Es decir, que de los 578.063 habitantes con los que contaba Málaga en 2021, 330.714 -el 57,21 por ciento de la población- vivían en uno de ellos.
Esta cifra convierte a Málaga en la única de las 13 grandes ciudades españoles del estudio en la que más de la mitad de la población vive en un barrio vulnerable.
Se trata de los peores números en 21 años, puesto que en 2001, Málaga contaba con 33 barrios vulnerables, cinco menos que ahora.
Qué es un barrio vulnerable
El estudio combina varias magnitudes para medir la vulnerabilidad, como el nivel de renta, el nivel de estudios, el nivel de paro, así como la categoría de edificación, según el Catastro, lo que permite conocer la calidad de la construcción.
Uno de los datos más llamativos es que, con respecto a 2011, el único barrio que ha dejado de ser considerado vulnerable en Málaga es el Centro Histórico, donde se ha producido un descenso de vecinos y un importante ascenso de las viviendas de uso turístico.
Los nuevos barrios vulnerables
Además, los datos de 2021 incorporan seis barrios-zonas vulnerables que no aparecían ni en la lista de 2001 ni en la de 2011: se trata de
- El Palo Norte-Pelusilla
- Florisol-San Alberto-Granja Suárez
- Santa Paula-Puerta Blanca-Carretera de Cádiz
- Soliva Este
- Campanillas-Roquedo
- Santa Rosalía-Maqueda-La Fábrica.
Un barrio con vulnerabilidad crítica
El estudio también clasifica la vulnerabilidad en cuatro niveles (crítica, severa, media y leve) y establece que solo un barrio de Málaga capital se encuentra en vulnerabilidad crítica: La Palma-Palmilla.
Cuatro con vulnerabilidad severa
A continuación, hay cuatro barrios con vulnerabilidad severa:
- Ciudad Jardín Sur-Los Naranjos-Las Flores-Pinares
- Dos Hermanas-Nuevo San Andrés
- Vistafranca-Ardira
- La Luz-Nuevo San Andrés
31 con vulnerabilidad media
Le sigue un grupo de 31 barrios con vulnerabilidad media que son los siguientes:
- Cruz de Humilladero
- Huelin
- Santa Julia-4 de diciembre
- Carranque
- San Rafael
- Portada Alta
- Haza Onda-Girón
- Recio-San Carlos Condote
- La Paz-Los Girasoles
- Trinidad Este-Perchel Norte
- Trinidad Oeste
- Suárez
- Victoria-Bresca
- La Rosaleda-Martiricos
- La Goleta-San Felipe-Merced
- El Ejido-Lagunillas-La Victoria
- El Molinillo-Segalerva-Capuchinos-San Miguel
- Ciudad Jardín Centro-Herrera Oria-Sagrada Familia
- Los Cipreses-Mangas Verdes-Monte Dorado- Cortijo Bajo
- Ciudad Jardín Norte-Los Viveros-Alegría de la Huerta
- El Palo
- La Noria
- Tiro de Pichón
- Parque Ayala-El Bulto
- Las Chapas-Nueva Málaga
- Puerto de la Torre
- El Palo Norte-Pelusilla
- Florisol-San Alberto-Granja Suárez
- Soliva Este
- Campanillas-Roquedo
- Santa Rosalía-Maqueda-La Fábrica
Dos con vulnerabilidad leve
Cierran la lista dos barrios con vulnerabilidad leve:
- Jardín de la Abadía
- Santa Paula-Puerta Blanca-Carretera de Cádiz
Revisar el «relato institucional»
Para el exdirector municipal de la OMAU, Pedro Marín Cots, que ha analizado el informe de la Politécnica de Madrid en un trabajo para el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales, los resultados obligan a introducir «matices sustanciales -cuando no a revisar críticamente de raíz-» el «relato institucional» del «éxito homogéneo de Málaga».
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