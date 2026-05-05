El Ayuntamiento de Málaga aprueba 11.000 metros cuadrados para la construcción de nuevas VPO en el Parque Litoral

La Fundación Unicaja ha impulsado un proyecto para desarrollar un complejo de vivienda protegida en el barrio Parque Litoral, del distrito Carretera de Cádiz de Málaga, en una parcela municipal situada en la Avenida Imperio Argentina.

La Junta de Gobierno Local ha admitido a trámite la iniciativa, lo que permite iniciar el procedimiento para sacar a concurso público la concesión del suelo. La propuesta se plantea sobre una parcela de unos 11.000 metros cuadrados en la que se prevé la construcción de en torno a 200 viviendas protegidas.

El proyecto se define como un modelo de 'Smart Living', que combina alojamientos con espacios comunes y servicios compartidos, orientado principalmente a jóvenes y mayores.

Cambio de uso del suelo

La parcela estaba inicialmente calificada para equipamiento social, aunque el Ayuntamiento aprobó su modificación urbanística para permitir el uso residencial protegido. Este cambio ha permitido que Fundación Unicaja presentara un estudio de oportunidad solicitando la concesión demanial del suelo para promover el desarrollo de este, es decir, solicitando el permiso del Ayuntamiento de Málaga para poder construir estas viviendas en suelo público.

El modelo 'Smart Living'

Según la propuesta, el complejo no se limitará a viviendas convencionales, sino que incorporará zonas comunes destinadas a usos culturales, formativos, profesionales y de convivencia. El planteamiento incluye cuatro espacios delimitados: para actividades culturales, áreas de trabajo compartido, zonas comunitarias con servicios y espacios vinculados a hábitos saludables, en línea con nuevas fórmulas residenciales. Además, este complejo no será un recinto cerrado al uso, sino que se abrirá al propio barrio desde los cuatro bloques mencionados anteriormente.

Las VPO se construirán en una parcela municipal en la avenida Imperio Argentina / L. O. / L. O. / L. O.

Elisa Pérez de Siles, portavoz del equipo de Gobierno, ha subrayado el carácter prioritario de las políticas de vivienda en la acción municipal: “Estamos hablando de uno de los asuntos más estratégicos, al que el alcalde dedica buena parte de su agenda y que se trabaja de forma transversal en todas las áreas municipales”, asegura la portavoz.

“Es importante que haya ejemplos de entidades que, sin ánimo de lucro, se impliquen en el desarrollo de vivienda protegida”, afirma Francisco Pomares, concejal de Vivienda, que valora la implicación de entidades de carácter privado en este tipo de iniciativas.

Contexto urbanístico

El ámbito donde se proyecta la actuación se sitúa en una zona consolidada, con buena conexión mediante transporte público y próxima al litoral. La iniciativa introduce a la vivienda protegida en un entorno caracterizado en los últimos años por el desarrollo de promociones residenciales de alto nivel, con el objetivo de ampliar la oferta y facilitar el acceso a la vivienda en la ciudad. De esta forma, se introducen VPO en un barrio que, hasta ahora, no contaba con ningún tipo de domicilios sociales.