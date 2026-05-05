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Campaña del PP

Bendodo critica en Benalmádena «el mal rollo» de Montero y cree que «ni tomará posesión del acta»

Contrapone esa postura a la «ilusión, propuestas» y «esperanzas» que considera que transmitió Juanma Moreno en el debate

Bendodo, durante un acto de campaña en Benalmádena.

Bendodo, durante un acto de campaña en Benalmádena. / l.o.

Agencias

Málaga

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha lamentado la «crispación y mal rollo» que cree que generó en el debate del lunes la candidata socialista, María Jesús Montero, «con cara de enfado y fuera de foco» porque «es una candidata de ida y vuelta, ni tomará posesión del acta de diputada».

Bendodo, que participó el martes en una acto de campaña en Benalmádena, dijo que Montero «se ha dejado guardada el acta en Madrid para volver cuando pasen las elecciones» y opinó que «la cara es el espejo del alma» y que se le notó en el debate televisivo.

Contrapuso esa postura a la «ilusión, propuestas» y «esperanzas» que considera que transmitió el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, de quien dijo que desplegó «una hoja de servicios intachable».

Criticó la política de vivienda del PSOE, tanto la del Gobierno central como la que propone Montero en Andalucía y cuestionó «quién se va a creer» que prometa 100.000 viviendas cuando el presidente, Pedro Sánchez, «prometió 200.000 y no hizo ninguna».

Bendodo subrayó que, en plena campaña de la renta, el Ministerio de Hacienda, en el que Montero estaba «hasta antes de ayer» obliga a los propietarios de vivienda «que sufren la okupación» a declarar por los ingresos «que no han recibido», lo que ha calificado como un «disparate».

Culpó directamente a Montero y denunció el «ensañamiento de este Gobierno con quienes sufren la okupación» de sus viviendas.

Además, reivindicó que en estos años de gestión del PP, Andalucía «ha multiplicado por dos la inversión en sanidad pública, ha aumentado en 3.000 millones la inversión en educación pública, ha conseguido bajar los impuestos a todos los andaluces». «Andalucía está mejor», defendió, recordando que la comunidad inició en 2018 «un camino de éxito» de la mano de Moreno, «guiado por la estabilidad, moderación, bajada de impuestos, creación de empleo, confianza y el prestigio dentro y fuera de España».

Para el dirigente popular, «se trata de consolidar lo que funciona», al tiempo que reiteró que Andalucía «está en el podio, luchando por la medalla de oro, de plata y de bronce en algunas cuestiones con Madrid y Cataluña» y aseveró que estas elecciones «van de seguir en el podio, de compartir el podio o bajarnos».

«Andalucía ha encontrado el camino que buscaba y el presidente que necesitaba», apostilló Bendodo, quien aseguró que «se está peleando por una mayoría amplia, como ahora, una mayoría suficiente de convivencia y de concordia», aunque incidió en que «no está nada hecho».

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Sobre las encuestas y las mayorías necesarias, explicó que «cuando tienes que negociar y pactar, tienes que hacer cesiones y no puedes cumplir a rajatabla tu programa», por lo que incidió en lograr esa mayoría que «permita aplicar tu programa de gobierno que es por el que te votaron los ciudadanos».

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