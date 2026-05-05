La cadena de panadería malagueña Fermento abre en Murcia y alcanza los 32 locales

La cadena malagueña de panadería artesanal Fermento está acometiendo un plan de expansión nacional con el que va desembarcar en la ciudad de Murcia, donde abrirá un nuevo establecimiento en Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, 8, la principal vía comercial de la ciudad. El proceso de búsqueda y análisis de este emplazamiento ha esado asesorado por la consultora Savills.

"El local, situado en esquina con la calle Madre de Dios, destaca por su fachada y grandes escaparates, que permitirán a la marca desplegar plenamente su concepto comercial y experiencial. El espacio incorporará un obrador visible desde el interior del establecimiento, para refuerzar la conexión del cliente con el proceso de elaboración diaria", detalla Savills.

Con esta apertura, la compañía continúa con la ampliación de su red comercial, que suma ya los 32 establecimientos distribuidos en comunidades como Andalucía, Asturias, Madrid, Santander y Valencia, lo que refuerza así su posicionamiento.

Carlos Pérez, impulsor de Fermento

Impulsada por Carlos Pérez, tercera generación de una familia de panaderos, Fermento se ha consolidado como una referencia dentro del sector gracias a una propuesta basada en largas fermentaciones, horneado en piedra y recetas tradicionales que ponen en valor el tiempo como ingrediente esencial. Este proceso permite obtener panes con mayor desarrollo de sabor y aroma, corteza crujiente y una miga más equilibrada, lo que refuerza además su mejor digestibilidad.

Un local de Fermento en Málaga. / La Opinión

La tienda contará con una oferta completa que incluye pan artesanal, bollería, pastelería y una selección de productos salados y referencias listas para consumir, adaptadas a distintos momentos del día. "La distribución del espacio estará pensada para combinar funcionalidad y experiencia, lo que facilita un recorrido claro y cómodo para el cliente, en línea con el concepto de la marca", apuntan sus promotores.

"Acercar el oficio panadero"

Fermento señala que la apertura del obrador al público busca acercar el oficio panadero, para mostrar cada fase del proceso: desde el amasado hasta la fermentación y el horneado. "Esta transparencia forma parte de la identidad de la marca, que entiende el pan como un producto ligado al cuidado, la técnica y el respeto por los tiempos", comenta.

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En esta operación, OCR Real Estate ha representado a la propiedad.