Dónde puede perder Juanma Moreno la mayoría absoluta: el PP se la juega en Málaga, Huelva y Jaén, según la encuesta del Centra

El resultado de las elecciones del 17M depende del reparto de un puñado de diputados. La victoria de Juanma Moreno está consolidada según todos los sondeos pero el escenario puede cambiar por completo en función de si llega o no a los 55 diputados. El sondeo del Centro de Estudios Andaluces (Centra) , el CIS andaluz elaborado por la Junta de Andalucía, deja todo muy en el límite y establece tres provincias claves en las que el PP se juega tres plazas en el Parlamento autonómico que están en el aire: Málaga, Jaén y Huelva. En ellas está la horquilla que marca la encuesta entre un mínimo de 53 diputados, que obligaría a pactar con Vox, y un máximo de 56, que permitiría gobernar en solitario.

En estos territorios el sondeo advierte de una pérdida de apoyos del PP-A que le complica mantener el mismo número de parlamentarios de 2022. En otras dos provincias, Cádiz y Córdoba da por perdido ya al menos un parlamentario. La encuesta, con una muestra de 7.000 personas, coincide prácticamente en su diagnóstico (con alguna excepción) con el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El caso más significativo es Málaga, la provincia cuya candidatura encabeza Juanma Moreno y en la que el PP mantiene todo el poder institucional. Hace cuatro años logró diez diputados. Tanto el CIS como el Centra coinciden en que hay un retroceso de los populares que le podría llevar a perder una o dos plazas en el Parlamento andaluz que pueden ser determinantes. En Córdoba también se da por perdido un diputado del PP y en Huelva el sexto parlamentario está en el aire con un descenso de los votos.

El mapa de las caídas del PP las completa Cádiz con un diputado menos y Jaén donde el Centra advierte de que puede perder el sexto parlamentario. En esta última provincia está la diferencia clave entre los resultados del CIS que apreciaba una mejoría de Juanma Moreno frente al retroceso que estima la encuesta promovida por la Junta de Andalucía.

El PSOE no remonta en ninguna provincia

La caída del PSOE respecto a 2022 está asentada prácticamente en todas las provincias según el Centra que coincide prácticamente con el CIS difundido en abril. La pelea de los socialistas está más centrada en conseguir evitar una debacle que les deje por debajo de su suelo de hace cuatro años. Mantener ese suelo lo tiene sólo confirmado en Málaga, Córdoba y Cádiz. En el resto de territorios está en el aire.

La encuesta del Centra estima que los socialistas van a perder escaños por Jaén, Huelva y Sevilla, mientras que en el caso de Almería y Granada, están en el aire. En estas dos provincias orientales sitúa el sondeo la horquilla de dos diputados en estimación de voto (entre 25 y 27 escaños).

Dónde crece Vox

El crecimiento de Vox es mucho más leve de lo que estimaban las encuestas hace apenas unas semanas. Pero sigue manteniendo una estimación de mejoría respecto a hace cuatro años. Concretamente, tanto el CIS como el Centra dan posibilidades de crecer a la formación de Abascal en Córdoba, Jaén y Huelva. Precisamente en tres provincias donde el voto de Juanma Moreno está más debilitado. También en Almería mantienen una tendencia al alza consolidando el crecimiento del partido de ultra derecha en el campo andaluz.

El pulso de la izquierda

Adelante Andalucía, la formación de José Ignacio García, sigue dando pasos en todas las encuestas para tener un grupo propio e incluso llegar al sorpasso a la coalición de IU, Sumar y Podemos. Tanto el Centra como el CIS consolidan los dos diputados en Sevilla, donde se lo podrían arrebatar al PSOE, y en Cádiz

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Por andalucía mantiene estables sus apoyos en Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla aunque tiene abierta la lucha por conseguir entrar en Jaén, Huelva y Granada, circunstancia que no se produjo en las últimas elecciones de 2022.