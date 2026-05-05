El centro comercial Plaza Mayor busca emprendedores malagueños para probar gratis su negocio durante un mes

Plaza Mayor se convierte en escaparate para nuevos proyectos de emprendimiento. El centro comercial malagueño acogerá el programa Open Call, una iniciativa de Sonae Sierra dirigida a emprendedores y marcas emergentes del sector retail que quieran probar su modelo de negocio en un entorno comercial real.

La convocatoria permitirá que un proyecto seleccionado desarrolle su actividad durante un mes en Plaza Mayor de forma gratuita. La iniciativa forma parte de un programa nacional con el que Sonae Sierra elegirá tres propuestas para implantarlas en distintos centros comerciales de España.

El objetivo es facilitar a las marcas emergentes un espacio donde validar su propuesta, ganar visibilidad y conectar directamente con el público en una fase clave de crecimiento. “Queremos que Plaza Mayor sea un escaparate para el talento emprendedor, un espacio donde nuevas marcas puedan darse a conocer y conectar directamente con el público en un entorno real”, destaca Rafael Perea, gerente de Plaza Mayor.

Convocatoria abierta hasta el 31 de mayo

El programa está dirigido a proyectos creativos, innovadores y con potencial comercial, especialmente aquellos vinculados a la sostenibilidad y a la transformación del retail. También se valorará su viabilidad en entornos competitivos y de alta visibilidad.

Convocatoria del Open Call de Plaza Mayor para los emprendedores malagueños. / L. O.

El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 31 de mayo. Los proyectos seleccionados se anunciarán antes del 11 de junio de 2026 y podrán desarrollar su actividad en el espacio asignado entre julio y diciembre de 2026.

Las personas interesadas pueden consultar las bases y presentar su candidatura en la web de Plaza Mayor, dentro del apartado habilitado para Open Call.

Con esta iniciativa, Plaza Mayor refuerza su apuesta por el emprendimiento y la innovación comercial, consolidando su papel como uno de los principales espacios de referencia para el ocio y las compras en Málaga.