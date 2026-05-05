Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mayor proyecto de VPO en MálagaBarrios vulnerables de MálagaEstafa inmobiliaria en la AxarquíaCompra de viviendasChiringuito histórico de MálagaClasificación del Málaga CF: ¿A cuánto queda el ascenso directo?Final de la BCL: Badalona, una sede cuestionadaRoban cables de alumbrado públicoEncuesta sobre el debate electoral
instagramlinkedin

Iniciativa

El centro comercial Plaza Mayor busca emprendedores malagueños para probar gratis su negocio durante un mes

El programa Open Call, impulsado por Sonae Sierra, seleccionará un proyecto de retail para testar su modelo en un espacio comercial del centro malagueño

Plaza Mayor

Plaza Mayor / La Opinión

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

Plaza Mayor se convierte en escaparate para nuevos proyectos de emprendimiento. El centro comercial malagueño acogerá el programa Open Call, una iniciativa de Sonae Sierra dirigida a emprendedores y marcas emergentes del sector retail que quieran probar su modelo de negocio en un entorno comercial real.

La convocatoria permitirá que un proyecto seleccionado desarrolle su actividad durante un mes en Plaza Mayor de forma gratuita. La iniciativa forma parte de un programa nacional con el que Sonae Sierra elegirá tres propuestas para implantarlas en distintos centros comerciales de España.

El objetivo es facilitar a las marcas emergentes un espacio donde validar su propuesta, ganar visibilidad y conectar directamente con el público en una fase clave de crecimiento. “Queremos que Plaza Mayor sea un escaparate para el talento emprendedor, un espacio donde nuevas marcas puedan darse a conocer y conectar directamente con el público en un entorno real”, destaca Rafael Perea, gerente de Plaza Mayor.

Convocatoria abierta hasta el 31 de mayo

El programa está dirigido a proyectos creativos, innovadores y con potencial comercial, especialmente aquellos vinculados a la sostenibilidad y a la transformación del retail. También se valorará su viabilidad en entornos competitivos y de alta visibilidad.

Convocatoria del Open Call de Plaza Mayor para los emprendedores malagueños.

Convocatoria del Open Call de Plaza Mayor para los emprendedores malagueños. / L. O.

El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 31 de mayo. Los proyectos seleccionados se anunciarán antes del 11 de junio de 2026 y podrán desarrollar su actividad en el espacio asignado entre julio y diciembre de 2026.

Las personas interesadas pueden consultar las bases y presentar su candidatura en la web de Plaza Mayor, dentro del apartado habilitado para Open Call.

Noticias relacionadas y más

Con esta iniciativa, Plaza Mayor refuerza su apuesta por el emprendimiento y la innovación comercial, consolidando su papel como uno de los principales espacios de referencia para el ocio y las compras en Málaga.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El monumento a la Desbandá en Málaga supera la recaudación mínima en goteo.org y encara la recta final
  2. Supermercados que abren este puente de mayo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi
  3. Gran operación policial en La Trinidad con 250 agentes tras los tiroteos en Málaga de las últimas semanas
  4. Qué supermercados y centros comerciales abren en Málaga el puente del 1 de Mayo
  5. Cierra la malagueña Juguetes Carrión tras 70 años de actividad: "Hay cada vez menos niños y se acorta la edad de juego"
  6. El Muelle Uno de Málaga dice adiós a ‘La amenaza fantasma’
  7. El parque de Málaga con 90.000 metros cuadrados de senderos, pinturas rupestres y zonas verdes: está junto a una de las tres únicas cuevas marinas del mundo
  8. Los 20 municipios de Málaga donde no ganó Juanma Moreno las elecciones del 19J en Andalucía

Málaga mantiene 45 playas con Bandera Azul y se consolida entre las provincias más premiadas de España

Málaga mantiene 45 playas con Bandera Azul y se consolida entre las provincias más premiadas de España

Málaga, única gran ciudad de España donde el 57% de sus vecinos vive en barrios vulnerables

Málaga, única gran ciudad de España donde el 57% de sus vecinos vive en barrios vulnerables

El centro comercial Plaza Mayor busca emprendedores malagueños para probar gratis su negocio durante un mes

El centro comercial Plaza Mayor busca emprendedores malagueños para probar gratis su negocio durante un mes

Un dispositivo en Málaga de control de vehículos identifica a 107 personas: doce son denunciadas por tráfico y nueve por poseer drogas

Un dispositivo en Málaga de control de vehículos identifica a 107 personas: doce son denunciadas por tráfico y nueve por poseer drogas

El paraíso de Málaga a 800 metros de altura donde ver el vuelo de halcones, águilas y buitres con las mejores vistas al Mediterráneo: "Hay rutas impresionantes"

El paraíso de Málaga a 800 metros de altura donde ver el vuelo de halcones, águilas y buitres con las mejores vistas al Mediterráneo: "Hay rutas impresionantes"

Málaga da luz verde al mayor proyecto de VPO en la ciudad: más de 1.300 viviendas protegidas en el barrio de Buenavista

Málaga da luz verde al mayor proyecto de VPO en la ciudad: más de 1.300 viviendas protegidas en el barrio de Buenavista

El grupo de origen malagueño Sando aplica imágenes satelitales e IA en el proyecto de innovación SOTER para la conservación de carreteras

El grupo de origen malagueño Sando aplica imágenes satelitales e IA en el proyecto de innovación SOTER para la conservación de carreteras

Málaga crea más de 15.000 empleos en abril y supera ya el récord histórico de afiliados del pasado verano

Málaga crea más de 15.000 empleos en abril y supera ya el récord histórico de afiliados del pasado verano
Tracking Pixel Contents