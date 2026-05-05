Churriana celebra las fiestas de San Isidro 2026: fechas, romería, procesión y actividades

Churriana se prepara para vivir una de sus citas más esperadas del mes de mayo. El distrito malagueño celebrará entre el 8 y el 18 de mayo sus fiestas en honor a San Isidro Labrador, una programación que combinará tradición, música, actividades familiares, encuentros vecinales y competiciones deportivas.

El concejal delegado del distrito Churriana, Borja Vivas, ha presentado la programación de las Fiestas Populares de San Isidro Labrador 2026, que volverán a contar con la participación del tejido asociativo del distrito. Este año, el pregón correrá a cargo de Antonio Jesús Merchán Pérez y se celebrará el viernes 8 de mayo en la sede de la Junta Municipal de Distrito.

La feria tendrá como escenario el nuevo recinto ferial Miguel Pinto Rojano, habilitado en la zona de El Cuartón. Por su parte, la feria de día se desarrollará en la avenida San Javier, con la colaboración de la asociación de vecinos y comerciantes El Orbeón.

Romería de San Isidro en Churriana

Uno de los actos centrales será la romería en honor a San Isidro Labrador, prevista para el domingo 10 de mayo. La jornada comenzará a las 9:00 horas con la misa de romeros en la Parroquia de San Antonio Abad. A las 10:00 horas está prevista la salida de la comitiva hacia el Olivar de San Isidro.

El recorrido de la romería pasará por Camino Nuevo, plaza de La Inmaculada, Vega, Monsálvez, avenida San Javier, Torremolinos, carretera de Álora, carretera de Coín y Manuel Dovado, hasta llegar al Olivar de San Isidro. Allí se celebrará el XI Concurso de Atuendo, organizado por la asociación cultural La Carreta y Cía.

Cartel de la Feria de Churriana 2026. / L. O.

Pregón, muestra gastronómica y Churrianero del Año

Las actividades previas a la feria comenzarán el viernes 8 de mayo con un concierto de la Asociación Musical San Isidro Labrador, previsto a las 20:30 horas en los jardines de la plaza de La Inmaculada. A continuación, tendrá lugar el pregón de las fiestas.

El sábado 9 de mayo, desde las 14:00 horas, se celebrará la XXX Muestra Gastronómica de Churriana en los jardines de la Junta Municipal de Distrito, una cita pensada para disfrutar de la cocina local y del ambiente vecinal.

El reconocimiento de Churrianero del Año recaerá en esta edición en María Rosado Chica Parrado, doctora en Biología Molecular y Celular e investigadora especializada en cáncer de mama. La entrega del galardón será el lunes 11 de mayo, a partir de las 20:30 horas, en el salón de actos de la Junta de Distrito.

Procesión y misa en honor a San Isidro Labrador

La programación religiosa tendrá otro de sus momentos destacados el miércoles 13 de mayo, con la procesión en honor a San Isidro Labrador por las calles de Churriana a partir de las 20:00 horas.

El viernes 15 de mayo, festividad de San Isidro Labrador, se oficiará una misa en la Parroquia de San Antonio Abad, también a partir de las 20:00 horas.

Día Infantil y hora sin ruido en la feria

Como en ediciones anteriores, el último día de feria se celebrará el Día Infantil, con precios reducidos en las atracciones. Además, se reservará una hora sin ruido, de 19:00 a 20:00 horas, para facilitar que las personas con sensibilidad auditiva puedan disfrutar del recinto ferial en mejores condiciones.

La programación se completará con actividades y campeonatos deportivos de fútbol sala, golf, pesca, frontenis, bádminton, ciclismo y distintas categorías de fútbol, reforzando el carácter participativo y familiar de las fiestas de San Isidro en Churriana.

Borja Vivas, concejal del distrito de Churriana. / L. O.

Programa completo de la Feria de Churriana 2026

Viernes 8 de mayo

20:30 h. Concierto de la Asociación Musical de San Isidro Labrador. Lugar: Jardines de la Junta Municipal de Distrito

21:00 h. Pregón de las fiestas a cargo de Antonio Jesús Merchán Pérez. Lugar: Junta Municipal de distrito

Sábado 9 de mayo

14:00 h. XXX Muestra Gastronómica. Lugar: Jardines de la Junta Municipal de Distrito

Pruebas deportivas

De 9:00 a 17:00 horas. XVIII Torneo de Frontenis San Isidro Labrador. (Colabora el Club de Frontenis Churriana). Lugar: Ciudad Deportiva de Carranque

20:00h. XVI Toreno de Pesca San Isidro Labrador (a las 02:30 horas tendrá lugar el pesaje). Colabora la Asociación de Amigos de la Pesca ‘Churriana Siglo XXI’ . Lugar: Playa del Parador de Golf

Domingo 10 de mayo

09:00 h. Misa de Romeros. Lugar: Parroquia San Antonio Abad

10:00 h. Salida de la Romería en honor a San Isidro Labrador. (Recorrido: Plaza San Antonio Abad; Camino Nuevo; Plaza de la Inmaculada; Vega; Monsálvez; avenida San Javier; Torremolinos; Carretera de Álora; Carretera de Coín; Manuel Dovado hacia el Olivar de San Isidro.

12:30 h. XI Concurso de Atuendo organizado por la Asociación La Carreta & Cía.

17:00 h. Entrega de premios

18:30 h. Regreso del Santo a la parroquia. (Recorrido: calle Manuel Dovado; Carretera de Coín; Carretera de Álora, Torremolinos; Teresa Blasco; y plaza San Antonio Abad).

Lunes 11 de mayo

20:30 h. Entrega del galardón ‘Churrianera del año’. Lugar: Salón de Actos de la Junta Municipal de Distrito

Pruebas deportivas

De 16:00 a 21:00 h. V Torneo San Isidro Labrador. (Colabora el CD Escuela Churriana Futsal). Lugar: Pista deportiva Las Pedrizas

19:00 h. XIX Torneo de la Feria de San Isidro Labrador. Prebenjamín y Alevín. (Colaboran el CD Churriana). Lugar: Campo de fútbol municipal ‘Alfredo Viñolo’

Martes 12 de mayo

De 16:00 a 22:00 h. XXIV Toreno Fútbol Sala San Isidro Labrador. (Colabora la UD Churriana). Lugar: Pista deportiva ‘Las Pedrizas’

17:00 h. I Torneo Feria San Isidro Labrador - Guadalmar. Lugar: Campo de Fútbol Municipal ‘Guadalmar’

17:30 h. XIX Torneo Feria de San Isidro Labrador. Benjamín e Infantil. (Colaboran el CD Churriana). Lugar: Campo de Fútbol Municipal ‘Alfredo Viñolo’

Miércoles 13 de mayo

20:00 h. Procesión en honor a San Isidro Labrador. (Recorrido procesional: salida de la Casa Hermandad en la Plaza Valladolid; Camino Nuevo; Teresa Blasco; Torremolinos; Maestro Vert; Los Gavilanes; Lomita; Toril; La Vega; Plaza de la Inmaculada; Camino Nuevo; y Plaza Valladolid (Casa Hermandad).

Pruebas deportivas

De 16:00 a 22:00 h. XXIV Torneo de Fútbol Sala San Isidro Labrador. (Colabora UD Churriana). Lugar: Pista Deportiva las Pedrizas

De 17:00 a 21:00 h. I Torneo Feria de San Isidro – Guadalmar. (Colabora CD Guadalmar). Lugar: Campo Deportivo Municipal ‘Guadalmar’

De 18:00 a 20:00 h. Torneo de Bádminton San Isidro Labrador. (Colabora Siryana Deportiva). Lugar: CEIP Ciudad de Jaén

19:00 h. XVIII Torneo de Feria San Isidro Labrador. (Colabora CD Churriana). Lugar: Campo de Fútbol Municipal ‘Alfredo Viñolo’

Jueves 14 de mayo

De 16:00 a 22:00 h. XXIV Torneo de Fútbol Sala San Isidro Labrador. (Colabora UD Churriana). Lugar: Pista Deportiva Las Pedrizas

De 17:00 a 21:00 h. I Torneo Feria San Isidro Labrador- Guadalmar. Lugar: Campo de Fútbol Municipal ‘Guadalmar’. (Colabora CD Guadalmar)

19:00 h. XVIII Torneo de Feria san Isidro Labrador. Categoria Femenino. (Colabora CD Churriana). Lugar: Campo de Fútbol Municipal “Alfredo Viñolo”

Real de la Feria (Caseta Municipal)

De 19:00 a 20:00 h. Hora infantil sin ruido

20:00 h. Elección de Míster y Reina Infantil de las Fiestas.

21:50 h. Monolito en honor a ‘Miguel Pinto Rojano’, nombre que llevará el Recinto Ferial de Churriana.

22:00 h. Inauguración del Real de la Feria y encendido del alumbrado artístico.

22:20 h. Entrega de premio IX Concurso de Escaparates de la Feria

22:30 h. Coronación Míster y Reina Infantil y sus Damas de Honor.

23:00 h. Elección Míster y Reina Juvenil de las Fiestas.

00:00 h. Actuación del Taller de Danza Española y Flamenco de PAULI

01:00 h. Coronación Míster y Reina Juvenil y sus Damas de Honor.

Viernes 15 de mayo

20:00 h. FUNCIÓN PRINCIPAL en honor a San Isidro Labrador. Lugar: Parroquia San Antonio Abad

21:00 h. Exposición “Ciudades Invisibles” de Cristina Alcaraz, en la Casa de Cultura. Colabora: Asociación MIVO

Pruebas deportivas

De 16:00 a 22:00 h. XXIV Torneo Fútbol Sala San Isidro Labrador. (Colabora UD Churriana). Lugar: Pista Deportiva Las Pedrizas

Real de la Feria (Caseta Municipal)

De 19:00 a 20:00 h. Hora infantil sin ruido

22:30 h. Actuación de HENRY MENDEZ

00:00 h. Actuación de TRIBUTO A ESTOPA con “MALABARES”

Sábado 16 de mayo

Pruebas deportivas

16:00 h. LXXIX TROFEO CICLISTA SAN ISIDRO LABRADOR. (Colabora Club Ciclista Churriana). Lugar: Circuito Urbano (Vega, Toril, Lomita, Maestro Vert, Rigoberta Menchú, Grice Hutchinson)

De 16: 00 a 22:00 h. XXIV Torneo Fútbol Sala San Isidro Labrador (Colabora U.D. Churriana). Lugar: Pista Deportiva Las Pedrizas

Plaza de la Inmaculada

19: 30 h. Teatro Infantil. Museum: La historia del arte para niños y niñas – La Líquida

Real de la Feria

12:30 h. Exhibición de equitación alta escuela española Feria de Churriana 2026. (Colabora Asoc. Cultural La Carreta & Cía)

Feria de Día (Avenida de San Javier)

13:00 h. Apertura Feria de Día

13:30 h. Pregón inauguración Feria de Día a cargo de Laura Ortiz Baena, presentada por. Celia Viñolo Martín.

Pasacalles a cargo de ‘Los Mihitas’ del baloncesto

14:30 h. Actuación grupo de baile ‘Mar de Rosa’

16:00 h. Elección de la princesita y Homenaje al vecino

17:00 h. Carrera de Cintas Salvarita Rey

19:00 h. Cierre

(Colabora Asociación de Vecinos y Comerciantes El Orbeón y amenizado con el Dj. Ángel)

Real de la Feria (Caseta Municipal)

De 19: 00 a 20:00 h. Hora infantil sin ruido

18:00 h. Actuación infantil Academia SHINE SCHOOL

19: 00 h. Actuación de Grupos de baile (CEIP Manuel Fernández y CEIP Ciudad de Jaén)

20: 00 h. Actuación Academia SHINE SCHOOL

22: 00 h. Actuación de TRIBUTO A MECANO con “MECANOMANÍA”

00: 00 h. Actuación del DJ Félix Gutiérrez con “El DJ que no pinchó en los

Domingo 17 de mayo

Pruebas deportivas

14:30 h. Jornada de convivencia Asoc. Amigos de la Pesca ‘Churriana Siglo XXI’. Lugar: Bar El Chico (Las Pedrizas)

Feria de Día (Avenida de San Javier)

13: 00 h. Apertura Feria de Día con actuación de Grupo de baile

13: 30 h Espectáculo Infantil de títeres

14: 00 h. Bailes Populares

15: 00 h. PAELLA POPULAR a cargo de la Junta Municipal de Distrito

16: 00 h. Exhibición de kárate a cargo de Genbukai

17: 00 h. Escuela de baile

18: 00 h. Juegos Populares con Marta Parrado

19: 00 h. Cierre

(Colabora Asociación de Vecinos y Comerciantes El Orbeón y amenizado con el Dj. Ángel)

Real de la Feria (Caseta Municipal)

De 19:00 a 20:00 h. Hora infantil sin ruido

20:30 h. Cena Homanhe a las personas mayores de Churriana

20:30 h. Actuación de EL MORTA

Elección Reina y Míster Mayor 2026

21:30 h. Entrega de placas y trofeos

22: 00 h. Actuación de Tamara Jerez

Lunes 19 de mayo