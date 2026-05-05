Feria
Churriana celebra las fiestas de San Isidro 2026: fechas, romería, procesión y actividades
Churriana celebra del 8 al 18 de mayo sus fiestas en honor a San Isidro Labrador, con romería, procesión, actuaciones musicales, actividades infantiles, torneos deportivos y feria de día. El pregón será el viernes 8 de mayo y la tradicional romería saldrá el domingo 10 desde la Parroquia de San Antonio Abad hasta el Olivar de San Isidro
Churriana se prepara para vivir una de sus citas más esperadas del mes de mayo. El distrito malagueño celebrará entre el 8 y el 18 de mayo sus fiestas en honor a San Isidro Labrador, una programación que combinará tradición, música, actividades familiares, encuentros vecinales y competiciones deportivas.
El concejal delegado del distrito Churriana, Borja Vivas, ha presentado la programación de las Fiestas Populares de San Isidro Labrador 2026, que volverán a contar con la participación del tejido asociativo del distrito. Este año, el pregón correrá a cargo de Antonio Jesús Merchán Pérez y se celebrará el viernes 8 de mayo en la sede de la Junta Municipal de Distrito.
La feria tendrá como escenario el nuevo recinto ferial Miguel Pinto Rojano, habilitado en la zona de El Cuartón. Por su parte, la feria de día se desarrollará en la avenida San Javier, con la colaboración de la asociación de vecinos y comerciantes El Orbeón.
Romería de San Isidro en Churriana
Uno de los actos centrales será la romería en honor a San Isidro Labrador, prevista para el domingo 10 de mayo. La jornada comenzará a las 9:00 horas con la misa de romeros en la Parroquia de San Antonio Abad. A las 10:00 horas está prevista la salida de la comitiva hacia el Olivar de San Isidro.
El recorrido de la romería pasará por Camino Nuevo, plaza de La Inmaculada, Vega, Monsálvez, avenida San Javier, Torremolinos, carretera de Álora, carretera de Coín y Manuel Dovado, hasta llegar al Olivar de San Isidro. Allí se celebrará el XI Concurso de Atuendo, organizado por la asociación cultural La Carreta y Cía.
Pregón, muestra gastronómica y Churrianero del Año
Las actividades previas a la feria comenzarán el viernes 8 de mayo con un concierto de la Asociación Musical San Isidro Labrador, previsto a las 20:30 horas en los jardines de la plaza de La Inmaculada. A continuación, tendrá lugar el pregón de las fiestas.
El sábado 9 de mayo, desde las 14:00 horas, se celebrará la XXX Muestra Gastronómica de Churriana en los jardines de la Junta Municipal de Distrito, una cita pensada para disfrutar de la cocina local y del ambiente vecinal.
El reconocimiento de Churrianero del Año recaerá en esta edición en María Rosado Chica Parrado, doctora en Biología Molecular y Celular e investigadora especializada en cáncer de mama. La entrega del galardón será el lunes 11 de mayo, a partir de las 20:30 horas, en el salón de actos de la Junta de Distrito.
Procesión y misa en honor a San Isidro Labrador
La programación religiosa tendrá otro de sus momentos destacados el miércoles 13 de mayo, con la procesión en honor a San Isidro Labrador por las calles de Churriana a partir de las 20:00 horas.
El viernes 15 de mayo, festividad de San Isidro Labrador, se oficiará una misa en la Parroquia de San Antonio Abad, también a partir de las 20:00 horas.
Día Infantil y hora sin ruido en la feria
Como en ediciones anteriores, el último día de feria se celebrará el Día Infantil, con precios reducidos en las atracciones. Además, se reservará una hora sin ruido, de 19:00 a 20:00 horas, para facilitar que las personas con sensibilidad auditiva puedan disfrutar del recinto ferial en mejores condiciones.
La programación se completará con actividades y campeonatos deportivos de fútbol sala, golf, pesca, frontenis, bádminton, ciclismo y distintas categorías de fútbol, reforzando el carácter participativo y familiar de las fiestas de San Isidro en Churriana.
Programa completo de la Feria de Churriana 2026
Viernes 8 de mayo
- 20:30 h. Concierto de la Asociación Musical de San Isidro Labrador. Lugar: Jardines de la Junta Municipal de Distrito
- 21:00 h. Pregón de las fiestas a cargo de Antonio Jesús Merchán Pérez. Lugar: Junta Municipal de distrito
Sábado 9 de mayo
- 14:00 h. XXX Muestra Gastronómica. Lugar: Jardines de la Junta Municipal de Distrito
Pruebas deportivas
- De 9:00 a 17:00 horas. XVIII Torneo de Frontenis San Isidro Labrador. (Colabora el Club de Frontenis Churriana). Lugar: Ciudad Deportiva de Carranque
- 20:00h. XVI Toreno de Pesca San Isidro Labrador (a las 02:30 horas tendrá lugar el pesaje). Colabora la Asociación de Amigos de la Pesca ‘Churriana Siglo XXI’ . Lugar: Playa del Parador de Golf
Domingo 10 de mayo
- 09:00 h. Misa de Romeros. Lugar: Parroquia San Antonio Abad
- 10:00 h. Salida de la Romería en honor a San Isidro Labrador. (Recorrido: Plaza San Antonio Abad; Camino Nuevo; Plaza de la Inmaculada; Vega; Monsálvez; avenida San Javier; Torremolinos; Carretera de Álora; Carretera de Coín; Manuel Dovado hacia el Olivar de San Isidro.
- 12:30 h. XI Concurso de Atuendo organizado por la Asociación La Carreta & Cía.
- 17:00 h. Entrega de premios
- 18:30 h. Regreso del Santo a la parroquia. (Recorrido: calle Manuel Dovado; Carretera de Coín; Carretera de Álora, Torremolinos; Teresa Blasco; y plaza San Antonio Abad).
Lunes 11 de mayo
- 20:30 h. Entrega del galardón ‘Churrianera del año’. Lugar: Salón de Actos de la Junta Municipal de Distrito
Pruebas deportivas
- De 16:00 a 21:00 h. V Torneo San Isidro Labrador. (Colabora el CD Escuela Churriana Futsal). Lugar: Pista deportiva Las Pedrizas
- 19:00 h. XIX Torneo de la Feria de San Isidro Labrador. Prebenjamín y Alevín. (Colaboran el CD Churriana). Lugar: Campo de fútbol municipal ‘Alfredo Viñolo’
Martes 12 de mayo
- De 16:00 a 22:00 h. XXIV Toreno Fútbol Sala San Isidro Labrador. (Colabora la UD Churriana). Lugar: Pista deportiva ‘Las Pedrizas’
- 17:00 h. I Torneo Feria San Isidro Labrador - Guadalmar. Lugar: Campo de Fútbol Municipal ‘Guadalmar’
- 17:30 h. XIX Torneo Feria de San Isidro Labrador. Benjamín e Infantil. (Colaboran el CD Churriana). Lugar: Campo de Fútbol Municipal ‘Alfredo Viñolo’
Miércoles 13 de mayo
- 20:00 h. Procesión en honor a San Isidro Labrador. (Recorrido procesional: salida de la Casa Hermandad en la Plaza Valladolid; Camino Nuevo; Teresa Blasco; Torremolinos; Maestro Vert; Los Gavilanes; Lomita; Toril; La Vega; Plaza de la Inmaculada; Camino Nuevo; y Plaza Valladolid (Casa Hermandad).
Pruebas deportivas
- De 16:00 a 22:00 h. XXIV Torneo de Fútbol Sala San Isidro Labrador. (Colabora UD Churriana). Lugar: Pista Deportiva las Pedrizas
- De 17:00 a 21:00 h. I Torneo Feria de San Isidro – Guadalmar. (Colabora CD Guadalmar). Lugar: Campo Deportivo Municipal ‘Guadalmar’
- De 18:00 a 20:00 h. Torneo de Bádminton San Isidro Labrador. (Colabora Siryana Deportiva). Lugar: CEIP Ciudad de Jaén
- 19:00 h. XVIII Torneo de Feria San Isidro Labrador. (Colabora CD Churriana). Lugar: Campo de Fútbol Municipal ‘Alfredo Viñolo’
Jueves 14 de mayo
- De 16:00 a 22:00 h. XXIV Torneo de Fútbol Sala San Isidro Labrador. (Colabora UD Churriana). Lugar: Pista Deportiva Las Pedrizas
- De 17:00 a 21:00 h. I Torneo Feria San Isidro Labrador- Guadalmar. Lugar: Campo de Fútbol Municipal ‘Guadalmar’. (Colabora CD Guadalmar)
- 19:00 h. XVIII Torneo de Feria san Isidro Labrador. Categoria Femenino. (Colabora CD Churriana). Lugar: Campo de Fútbol Municipal “Alfredo Viñolo”
Real de la Feria (Caseta Municipal)
- De 19:00 a 20:00 h. Hora infantil sin ruido
- 20:00 h. Elección de Míster y Reina Infantil de las Fiestas.
- 21:50 h. Monolito en honor a ‘Miguel Pinto Rojano’, nombre que llevará el Recinto Ferial de Churriana.
- 22:00 h. Inauguración del Real de la Feria y encendido del alumbrado artístico.
- 22:20 h. Entrega de premio IX Concurso de Escaparates de la Feria
- 22:30 h. Coronación Míster y Reina Infantil y sus Damas de Honor.
- 23:00 h. Elección Míster y Reina Juvenil de las Fiestas.
- 00:00 h. Actuación del Taller de Danza Española y Flamenco de PAULI
- 01:00 h. Coronación Míster y Reina Juvenil y sus Damas de Honor.
Viernes 15 de mayo
- 20:00 h. FUNCIÓN PRINCIPAL en honor a San Isidro Labrador. Lugar: Parroquia San Antonio Abad
- 21:00 h. Exposición “Ciudades Invisibles” de Cristina Alcaraz, en la Casa de Cultura. Colabora: Asociación MIVO
Pruebas deportivas
- De 16:00 a 22:00 h. XXIV Torneo Fútbol Sala San Isidro Labrador. (Colabora UD Churriana). Lugar: Pista Deportiva Las Pedrizas
Real de la Feria (Caseta Municipal)
- De 19:00 a 20:00 h. Hora infantil sin ruido
- 22:30 h. Actuación de HENRY MENDEZ
- 00:00 h. Actuación de TRIBUTO A ESTOPA con “MALABARES”
Sábado 16 de mayo
Pruebas deportivas
- 16:00 h. LXXIX TROFEO CICLISTA SAN ISIDRO LABRADOR. (Colabora Club Ciclista Churriana). Lugar: Circuito Urbano (Vega, Toril, Lomita, Maestro Vert, Rigoberta Menchú, Grice Hutchinson)
- De 16: 00 a 22:00 h. XXIV Torneo Fútbol Sala San Isidro Labrador (Colabora U.D. Churriana). Lugar: Pista Deportiva Las Pedrizas
Plaza de la Inmaculada
- 19: 30 h. Teatro Infantil. Museum: La historia del arte para niños y niñas – La Líquida
Real de la Feria
- 12:30 h. Exhibición de equitación alta escuela española Feria de Churriana 2026. (Colabora Asoc. Cultural La Carreta & Cía)
Feria de Día (Avenida de San Javier)
- 13:00 h. Apertura Feria de Día
- 13:30 h. Pregón inauguración Feria de Día a cargo de Laura Ortiz Baena, presentada por. Celia Viñolo Martín.
- Pasacalles a cargo de ‘Los Mihitas’ del baloncesto
- 14:30 h. Actuación grupo de baile ‘Mar de Rosa’
- 16:00 h. Elección de la princesita y Homenaje al vecino
- 17:00 h. Carrera de Cintas Salvarita Rey
- 19:00 h. Cierre
(Colabora Asociación de Vecinos y Comerciantes El Orbeón y amenizado con el Dj. Ángel)
Real de la Feria (Caseta Municipal)
- De 19: 00 a 20:00 h. Hora infantil sin ruido
- 18:00 h. Actuación infantil Academia SHINE SCHOOL
- 19: 00 h. Actuación de Grupos de baile (CEIP Manuel Fernández y CEIP Ciudad de Jaén)
- 20: 00 h. Actuación Academia SHINE SCHOOL
- 22: 00 h. Actuación de TRIBUTO A MECANO con “MECANOMANÍA”
- 00: 00 h. Actuación del DJ Félix Gutiérrez con “El DJ que no pinchó en los
Domingo 17 de mayo
Pruebas deportivas
14:30 h. Jornada de convivencia Asoc. Amigos de la Pesca ‘Churriana Siglo XXI’. Lugar: Bar El Chico (Las Pedrizas)
Feria de Día (Avenida de San Javier)
- 13: 00 h. Apertura Feria de Día con actuación de Grupo de baile
- 13: 30 h Espectáculo Infantil de títeres
- 14: 00 h. Bailes Populares
- 15: 00 h. PAELLA POPULAR a cargo de la Junta Municipal de Distrito
- 16: 00 h. Exhibición de kárate a cargo de Genbukai
- 17: 00 h. Escuela de baile
- 18: 00 h. Juegos Populares con Marta Parrado
- 19: 00 h. Cierre
(Colabora Asociación de Vecinos y Comerciantes El Orbeón y amenizado con el Dj. Ángel)
Real de la Feria (Caseta Municipal)
- De 19:00 a 20:00 h. Hora infantil sin ruido
- 20:30 h. Cena Homanhe a las personas mayores de Churriana
- 20:30 h. Actuación de EL MORTA
- Elección Reina y Míster Mayor 2026
- 21:30 h. Entrega de placas y trofeos
- 22: 00 h. Actuación de Tamara Jerez
Lunes 19 de mayo
- De 19: 00 a 20:00 h. Hora infantil sin ruido
- De 19: 00 a 23’00h. Día Infantil con atracciones a precio reducido.
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