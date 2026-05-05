Las compras de viviendas sin hipoteca en Málaga siguen en tasas altas: "Es una de las provincias de fuerte componente turístico con gran volumen de operaciones de inversores"

El 71,56% de las viviendas vendidas en España en el último año han sido financiadas, frente a algo más del 28% de operaciones donde el comprador no tuvo necesidad de recurrir a una hipoteca, según un un estudio de UVE Valoraciones publicado este martes. Málaga se sitúa, en este análisis, en el grupo de provincias con "fuerte componente turístico" que registran un alto volumen de operaciones al contado impulsadas por inversores. En concreto, el porcentaje en Málaga es del 65,5% de compras con hipotecas y del 34,5% al contado, cifras que reflejan "el peso del inversor nacional y extranjero que no requiere crédito bancario o se financia por otras vías".

UVE Valoraciones señala que, aunque disminuye algo su porcentaje, los valores absoluto "reflejan la fortaleza" de las compras no financiadas, que han crecido de forma casi sostenida desde 2018 y "se han mostrado inmunes a las fluctuaciones de los tipos de interés que sí afectaron al mercado hipotecario", observan los autores.

Brecha entre provincias

La media nacional esconde así una brecha de unos 60 puntos entre las provincias con mayor y menor financiación (desde el 98,46% de Álava hasta el 37,06% de Teruel) y el análisis -basado en los datos analizados del INE- "revela que el recurso a la hipoteca es un indicador directo del perfil del comprador": el usuario final de las grandes urbes depende del crédito, mientras que los inversores en zonas turísticas y los compradores en áreas de baja actividad inmobiliaria optan sobre todo por pagar al contado.

Detrás de Álava, aparecen Madrid (con una financiación del 94,79%) y Vizcaya (94,54%) como las provincias con mayor necesidad de crédito para comprar una casa.

En el extremo opuesto se encuentran Teruel, Ávila (43,52%) y Zamora (44,10%) con los menores porcentajes de compra con hipoteca, en línea con las provincias con un fuerte componente turístico, como Alicante (se financian el 45,41% de las adquisiciones) o Málaga (65,54%), donde la estadística "refleja el peso del inversor nacional y extranjero que no requiere crédito bancario o se financia por otras vías", interpreta la firma.

Una vista aérea de Málaga capital. / La Opinión

Asimismo, el informe resalta que las provincias con mayor porcentaje de viviendas financiadas -como Madrid, Barcelona (87,59%) o Valencia (72,18%)- son "las más vulnerables" ante la evolución de los costes hipotecarios.

"Aunque desde mediados de 2024 el mercado había iniciado un nuevo ciclo con un ligero aumento en el porcentaje de hipotecas, la coyuntura actual plantea nuevas amenazas", advierten los autores.

Las hipotecas, un termómetro por zonas y ciudades

"El porcentaje de financiación funciona como el termómetro que nos permite identificar quién está comprando en cada zona: en las grandes ciudades, el usuario final necesita el crédito de forma casi sistemática para acceder a la vivienda habitual", afirma el presidente de UVE Valoraciones, Germán Pérez.

Sin embargo, contrapone, las expectativas de subidas de tipos por la inestabilidad internacional, como el conflicto en Oriente Próximo por la guerra en Irán, "podrían provocar una nueva disminución en el número de hipotecas, afectando precisamente a las regiones con mayor dificultad de acceso a la vivienda".