CSIF pide al Defensor del Pueblo investigar los retrasos detectados en el cribado neonatal en el Hospital Materno de Málaga

CSIF ha registrado este martes una queja formal ante el Defensor del Pueblo Andaluz para que se investiguen “los retrasos, las deficiencias de trazabilidad y falta de control” detectados en el Programa de Cribado Neonatal de Enfermedades Endocrino-Metabólicas de Andalucía, en concreto en el laboratorio de referencia del Hospital Materno Infantil de Málaga, donde “han saltado las alarmas por el retraso en la recepción de muestras desde hace seis meses”.

El laboratorio del centro recibe las muestras procedentes de las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga y, según denunció hace unas semanas el sindicato, alrededor de 200 muestras de sangre de recién nacidos “no habrían llegado a tiempo”, algunas desde noviembre, cuando se registró una primera llamada de unos padres al centro hospitalario por la falta de resultados.

CSIF recuerda que el cribado neonatal, conocido comúnmente como la prueba del talón, es una “prueba de urgencia” para la que la muestra debe llegar al laboratorio dentro de las primeras 72 horas tras la extracción.

Retrasos desde noviembre

La central sindical critica que, pese a “la gravedad de la situación”, no se detectó el retraso de muestras hasta finales enero, cuando, tras varias reclamaciones de progenitores, “se contabilizaron decenas de ‘incidentes de seguridad’ relacionados con el cribado neonatal”.

Se desconoce, según CSIF, “el alcance real” de la situación, aunque sí afirman que “al menos desde noviembre del año pasado” hay pruebas que están llegando “con meses de retraso”.

Un "fallo grave"

Para el sindicato, se trata de “un fallo grave” en el programa de cribados, que “afecta a la seguridad del paciente”. Asimismo, denuncian que solo ha sido posible conocer esta situación tras las reclamaciones de los padres, lo que evidencia para ellos “un descontrol inadmisible, falta de supervisión y ausencia de mecanismos de seguridad adecuados por parte del SAS para gestionarlo”.

El cribado neonatal, según detalla CSIF en un comunicado, persigue la detección precoz de enfermedades en recién nacidos, que se realiza desde los servicios de maternidad mediante la extracción de sangre capilar del talón del recién nacido entre las 36 y 48 horas de vida. Son análisis de urgencia, subrayan, que deben realizarse en los primeros días para detectar enfermedades con gran impacto en la vida del niño, pero que “están llegando con meses de retraso”.

Un sanitario hace la prueba del talón a un recién nacido. / L.O.

En el comunicado publicado este martes recuerdan que hace tres semanas solicitaron información a la gerencia del centro sobre la situación, que ha generado “una gran preocupación” entre profesionales y progenitores. “Ante la falta de respuesta por parte del centro y la gravedad de la situación, la central sindical ha trasladado su petición al SAS y al Defensor del Pueblo Andaluz, para que investigue los hechos denunciados y se aporte transparencia sobre su alcance”, han explicado.

Respuesta del hospital

Por su parte, el Hospital Regional Universitario de Málaga, cuyo laboratorio es referente del programa de cribado neonatal en Andalucía Oriental, ha respondido que ya confirmó en su día la existencia de una “incidencia puntual” en la recepción de determinadas muestras, cuyo volumen es “reducido y muy inferior” al señalado en el comunicado sindical. “Es una incidencia puntual ya superada”, han recalcado.

La incidencia se localizó en el circuito de transporte previo a su llegada al laboratorio, y una vez recepcionadas, “todas las muestras fueron procesadas conforme a los protocolos establecidos, garantizando la seguridad del paciente y la calidad del proceso asistencial”.

Tras la detección de esta situación, explican, se activaron los mecanismos de coordinación con los centros emisores, realizándose una revisión individualizada de las muestras y estableciendo un seguimiento específico para asegurar la continuidad asistencial. El hospital desmiente que exista falta de control o riesgo para los pacientes.

El centro también ha destacado que, “como no puede ser de otra manera”, está a disposición del Defensor del Pueblo y aportará toda la información que se le requiera en tiempo y forma conforme a los procedimientos establecidos.