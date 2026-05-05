Un dispositivo en Málaga de control de vehículos identifica a 107 personas: doce son denunciadas por tráfico y nueve por poseer drogas

El pasado vienes, la Policía Local de Málaga llevó a cabo un nuevo dispositivo de control de vehículos. Esta acuación, orientadao a la labor preventiva y de actuación en posibles concentraciones de vehículos, se realizó en zona universitaria, parque empresarial Trévelez o el recinto ferial de Cortijo de Torres, entre otras, llevando a cabo en esta última el cierre perimetral de la explanada en la que se celebra el mercadillo de los domingos.

El dispositivo se saldó con 60 vehículos inspeccionados, 107 personas identificadas, 12 denuncias de tráfico y nueve por posesión de drogas. Además de los dispositivos estáticos y dinámicos de control de vehículos de dos y cuatro ruedas, se realizaron controles de velocidad y alcoholemia.

Concentraciones de vehículos

La presencia policial dispersó este tipo de concentraciones, si bien se acabaron localizando 60 vehículos en el parque empresarial Santa Cruz, 58 de cuatro ruedas y dos de dos ruedas, procediéndose a inspeccionarlos y revisar su documentación.

Como resultado de todas las actuaciones se interpusieron un total de 12 denuncias por infracciones a la normativa de tráfico, una de ellas en la zona universitaria, concretamente en calle Arquitecto Francisco Peñalosa al conductor de una motocicleta por conducción negligente, que fue sorprendido circulando con la rueda delantera levantada en la maniobra conocida popularmente como caballito.

Denuncias por inspección técnica y por velocidad

A ésta se suman, entre otras, dos denuncias por no haber pasado la inspección técnica periódica de vehículos (ITV) y otra por llevar instalados dispositivos luminosos no autorizados.

Actuación en Concentración de Vehículos de la Policía Local / Policia Local

En lo que respecta a la velocidad, fueron controlados un total de 27 vehículos por radar, siendo denunciados tres de ellos administrativamente por superar la velocidad permitida.

Inspección de vehículos

Por último, en lo relativo a seguridad ciudadana se realizaron un total de 70 inspecciones de vehículos en los que participó la Unidad Canina, identificándose a 107 personas y efectuándole registros externos corporales a 96 de ellas, de las que nueve fueron denunciadas por estar en posesión de sustancias estupefacientes, incautándose dos dosis de cocaína/heroína, seis de hachís y una de marihuana.

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En los operativos participaron policías locales del Grupo de Investigación y Protección (GIP), Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA), Grupo Operativo de Apoyo (GOA) y Unidad Canina, la Unidad de Vigilancia Aérea y agentes de diferentes Jefaturas de Distrito.