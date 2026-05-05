ENCUESTA | ¿Quién ha ganado el debate electoral de RTVE de las elecciones andaluzas?

El debate electoral de RTVE sobre las elecciones andaluzas del 17M estaba llamado a mover una campaña que, según los sondeos, permanece prácticamente congelada desde hace semanas, con Juanma Moreno en cabeza. Y, aunque el formato no dejó un cara a cara al uso, sí ofreció algunos de los momentos de mayor tensión política desde el arranque de la carrera hacia las urnas.

Montero y Maíllo llevan a Moreno al choque por sanidad y vivienda

Los líderes de la izquierda, María Jesús Montero y Antonio Maíllo, apostaron por una estrategia clara: llevar el debate al terreno de la sanidad pública y la vivienda, dos de los asuntos más sensibles de la campaña. Ambos presionaron a Moreno hasta incomodar por momentos al candidato del PP, que tuvo que combinar la defensa de su gestión con una batería de reproches al Gobierno central y a las anteriores etapas socialistas en la Junta.

Fue lo más parecido al cara a cara que no ha tenido esta campaña. Moreno, con más que perder que ganar, evitó elevar demasiado el tono y trató de presentar la cita como una comparación entre su Gobierno y la última etapa del PSOE en Andalucía.

Moreno evita el cuerpo a cuerpo con Vox

El candidato popular centró buena parte de sus intervenciones en responsabilizar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de problemas como la vivienda, la subida de impuestos o la llamada “ocupación ilegal”. Frente a la izquierda, sí aceptó el choque. Frente a Vox, no.

Moreno optó por una estrategia distinta a la de los últimos meses de legislatura: dejó hacer a Vox sin entrar a rebatir directamente sus argumentos. Una decisión calculada en un debate en el que el PP buscaba evitar riesgos y proteger la ventaja que le atribuyen las encuestas.

Pero en este debate el reparto lo completaron dos formaciones que pueden ser clave en el resultado de estas elecciones. Adelante Andalucía, una formación en fase de crecimiento en todos los sondeos que está avanzando de forma transversal captando voto andalucista, de lzquierda e incluso del "cabreo" que puede recurrir a Vox. Y, por otro lado, Vox, la formación a la que las encuestas dan por frenada pero que está relanzando su campaña basándose en los acuerdos alcanzados en Extremadura y en la figura de Santiago Abascal.

Un debate pensado para agitar la campaña

La cita de RTVE deja una conclusión política clara: la izquierda intentó convertir el debate en un examen directo a la gestión de Moreno, especialmente en sanidad y vivienda, mientras el PP buscó resistir, no cometer errores y desplazar el foco hacia el Gobierno de España.

La cuestión queda ahora abierta para los lectores: ¿quién ganó el debate electoral de RTVE?