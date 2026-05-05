El juzgado que investiga la muerte laboral del extorero Ricardo Ortiz cita al empresario de La Malagueta

Un juzgado de Málaga ha citado como investigado al responsable de Lances de Futuro, la empresa que gestiona la plaza de toros de La Malagueta, en la causa que trata de aclarar las circunstancias en la que murió corneado el extorero malagueño Ricardo Ortiz a principios de abril mientras trabajaba en los corrales de las instalaciones.

Según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el empresario ha sido convocado el próximo 15 de mayo en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 11 de la capital, donde se le tomará declaración como investigado en una causa que de momento indaga un presunto delito contra la seguridad en el trabajo. Estas mismas fuentes han añadido que el juzgado sigue recibiendo informes y que está a la espera del resultado definitivo de la autopsia de Ortiz. Tras conocer la citación, este diario ha intentado contactar varias veces con el administrador único de la empresa, José María Garzón, pero de momento no ha obtenido respuesta.

Cogida en los corrales de la plaza

Los hechos se produjeron el pasado Viernes Santo en La Malagueta, donde el extorero trabajaba como corralero. Sobre las 19.30 horas de ese 3 de abril, durante unos "trabajos de manejo" del ganado, uno de los toros que iba a participar al día siguiente en la Corrida Picassiana "le propinó una fuerte cogida que le provocó la muerte", explicó la empresa en un comunicado en el que José María Garzón y todo el equipo de Lances de Futuro se unían "al dolor de la familia de Ricardo Ortiz y de toda la familia taurina malagueña en estos momentos tan difíciles".

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La Policía Nacional, que asumió la investigación como un accidente laboral con resultado de muerte, ya tomó en su día declaración al empresario en calidad de investigado, según las fuentes consultadas.