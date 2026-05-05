Málaga crea más de 15.000 empleos en abril y supera ya el récord histórico de afiliados del pasado verano

El mercado laboral de Málaga ha protagonizado en el recién terminado mes de abril uno de los mayores incrementos de afiliación que se recuerdan a nivel estadístico, lo que la sirve para alcanzar ya, todavía en plena primavera, un nuevo récord histórico absoluto de cotizantes a la Seguridad Social, superando el que alcanzó el pasado verano en los meses de la temporada alta turística. La provincia ha cerrado abril (que se ha beneficiado también del efecto 'Semana Santa') con una subida de 15.044 afiliados, lo que sitúa ahora la cifra media en 761.292 trabajadores ocupados, según las cifras publicadas este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Cabe recordar que el año pasado, el pico total de empleo se alcanzó en el mes de julio, con 758.948 afiliados medios, una cifra que Málaga acaba de superar ya en este 2026 y que, en pura lógica, debe seguir subiendo en los próximos meses.

El aumento de empleo en Málaga en abril ha sido además es el tercero más alto registrado en un mes por las estadísticas, sólo por detrás de los 15.773 que se contabilizaron en junio de 2021 y de los 15.691 de mayo de 2025.

Málaga es la cuarta provincia española que más crecimiento de afiliados ha contabilizado en abril tras Baleares (65.242), Madrid (12.765) Barcelona (15.250).

La provincia malagueña mantiene además un aumento de 26.195 personas de alta en la comparativa con el mismo mes del pasado año. En este apartado, en la cuarta provincia de España que más empleo ha creado en los últimos doce meses tras Madrid (115.862), Barcelona (55.583) y Valencia (44.089).

Baja el paro en Málaga

En cuanto al volumen de parados, la provincia ha firmado un descenso de 2.152 personas en las listas del paro del mes de abril y se sitúa ahora en un total de 104.415, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Es el nivel de paro más bajo en la provincia para un mes de abril desde el año 2008, cuando se registraban 101.514.

La evolución anual del desempleo ofrece también cifras muy positivas. La provincia tiene ahora mismo 11.106 desempleados menos que hace un año.

Un trabajador en Málaga. / Alex Zea

Datos en España

España batió en abril otro nuevo récord de empleo y superó por primera vez en su historia la simbólica cota de los 22 millones de ocupados. El mercado laboral, pese a algún que otro mes con malos registros, lleva instalado en un círculo virtuoso desde que dejó atrás la pandemia. El paro, por su parte, volvió a bajar en abril, 18 años después, de los 2,4 millones de desempleados.

Aunque más allá de lo redondo de las cifras, los datos constatan una evolución del empleo resistente a las distintas crisis internacionales y con un crecimiento transversal en todos los sectores, si bien con especial protagonismo reciente de la construcción y la sanidad.