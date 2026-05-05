Con Málaga denuncia que el número de apartamentos turísticos en Málaga ha aumentado un 152% en nueve años

Desde el año 2017, en Málaga capital el número de apartamentos turísticos ha aumentado un 152%, informa en una nota de prensa el grupo municipal Con Málaga, que ha denunciado lo que considera la creciente «fiebre por la expansión de los apartamentos turísticos en la ciudad», señala la portavoz adjunta del grupo, la concejal Toni Morillas, que ha precisado que, además de los apartamentos turísticos legales hay «miles de pisos turísticos ilegales que operan sin control».

Por este motivo, Con Málaga ha hecho hincapié en que este aumento tiene consecuencias directas tanto en el acceso a la vivienda como el comercio de proximidad y la convivencia vecinal.

En este sentido, la concejala Toni Morillas ha alertado de que Málaga se encuentra en un punto crítico, en el que «la prioridad institucional parece ser atraer inversión especulativa en lugar de garantizar el derecho a la vivienda de la mayoría social».

La plaza del Siglo

Como ejemplo reciente, ha señalado la apertura de un nuevo edificio de apartamentos turísticos en la plaza del Siglo, del que informó La Opinión, impulsado por grandes operadores, que se suma a la proliferación de este tipo de alojamientos en el Centro Histórico y su extensión progresiva hacia los barrios populares de Málaga.

El edificio en la calle Correo Viejo y plaza del Siglo, en el Centro de Málaga, que albergará 23 apartamentos turísticos. / La Opinión

Reducción del parque de alquiler de larga duración

«Estamos viendo cómo se consolida un modelo que sustituye viviendas residenciales por alojamientos turísticos, reduciendo drásticamente el parque de alquiler de larga duración y provocando una subida descontrolada de los precios», ha explicado.

La edil ha alertado también del impacto sobre el tejido económico local: "los bajos comerciales están siendo transformados en viviendas o directamente en alojamientos turísticos, lo que empobrece la vida de barrio, elimina comercio tradicional y rompe el equilibrio urbano».

Morillas ha criticado duramente la «inacción y permisividad» tanto de la Junta de Andalucía como del equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga. «No solo no están frenando esta dinámica, sino que la están facilitando con autorizaciones continuas, cambios de uso y falta de inspección», ha señalado.

Turistas entran en un apartamento del Centro de Málaga, en una foto de archivo. / ARCINIEGA

Un modelo turístico "insostenible social y urbanísticamente"

En este contexto, ha puesto como ejemplo la situación denunciada por vecinos de barriadas como Puerta Blanca, donde «la proliferación de pisos turísticos está generando graves problemas de convivencia, con ruidos, suciedad e inseguridad». «Es la evidencia de que este modelo no solo expulsa a los vecinos por el precio de la vivienda, sino que deteriora las condiciones de vida de quienes resisten en sus barrios», ha añadido.

Parcela de un futuro edificio de apartamentos turísticos, en las Cuatro Esquinas de El Palo. / A.V.

La portavoz adjunta ha insistido en que «el modelo turístico actual es insostenible social y urbanísticamente», y ha acusado al PP de «priorizar los intereses de fondos de inversión y grandes operadores frente a las necesidades de la ciudadanía».

Moratoria a nuevas licencias de apartamentos turísticos

Morillas ha reiterado la necesidad urgente de adoptar medidas contundentes: «es imprescindible establecer una moratoria inmediata a nuevas licencias de apartamentos turísticos, poner en marcha un plan efectivo de inspección para combatir la oferta ilegal y blindar el parque de vivienda residencial».

Por último, ha reclamado «un cambio de modelo urbano que priorice el derecho a la vivienda, el comercio de proximidad y la convivencia vecinal frente a la especulación».