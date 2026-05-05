Málaga da luz verde al mayor proyecto de VPO en la ciudad: más de 1.300 viviendas protegidas en el barrio de Buenavista

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado de forma definitiva el proyecto de urbanización del sector ‘Buenavista PA-T.2’, una construcción residencial en la que se prevé la construcción de 1.362 viviendas protegidas.

Este proyecto está promovido por CASA 47 (antigua SEPES), la empresa pública que gestiona el suelo y que está adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Esta aprobación supone un nuevo impulso a la oferta de vivienda asequible en la ciudad. Francisco Pomares, concejal de Vivienda y Regeneración Urbana , afirma que "hace falta construir mucha vivienda protegida en Málaga".

El visto bueno municipal a esta construcción llega tras la incorporación de ajustes al expediente inicial, que fue admitido a trámite en julio de 2024, y constituye el paso previo a la licitación de las obras de urbanización, que proporcionarán al barrio de Buenavista de las infraestructuras necesarias para la edificación de estas viviendas.

Elisa Pérez de Siles, la portavoz del equipo de Gobierno, ha subrayado el carácter estratégico del acuerdo y enmarca la actuación dentro de la política municipal de vivienda. “Estamos ante uno de los asuntos más estratégicos en los que trabaja el Ayuntamiento de forma transversal”, ha destacado la portavoz.

Terrenos de Buenavista. En amarillo, el suelo con uso residencial / L.O.

Más de 1.300 viviendas protegidas

El terreno cuenta con una superficie de 27,42 hectáreas y se contempla la construcción de hasta 1.362 viviendas distribuidas en 14 parcelas residenciales diferentes. Por lo que, en total, para el uso residencial se reservan 82.943 metros cuadrados. Además, el proyecto incluye 48.923 metros cuadrados de zonas verdes, más de 108.000 metros cuadrados de red viaria y espacios destinados a uso comercial, deportivo, social y educativo.

Los edificios de estas VPO serán mayoritariamente de planta baja más tres alturas únicamente y con ático, aunque con algunas excepciones de mayor altura en parcelas concretas.

Infraestructuras modernas y conexiones clave

El proyecto de urbanización de Buenavista incorpora todas las infraestructuras básicas: redes de saneamiento, abastecimiento de agua, electricidad, alumbrado público y telecomunicaciones. Entre las características más relevantes de esta construcción destacan la conexión eléctrica con la subestación Universidad y la mejora de accesos mediante una glorieta en la A-7054. También se prevé un paso superior sobre la A-357 para conectar con el sector Universidad, además de sistemas de drenaje sostenible, como depósitos para reutilización de aguas pluviales.

Por otro lado, el presupuesto de licitación de este proyecto asciende a la cantidad de 33,59 millones de euros y el plazo estimado para las obras es de 20 meses.

Una propuesta salpicada por la polémica

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha puesto en valor el trabajo conjunto entre administraciones para sacar adelante el proyecto. “Es un ejemplo de colaboración a nivel técnico entre el Estado, la Junta y el Ayuntamiento que puede servir como modelo de buenas prácticas”, afirma Casero.

Francisco Pomares, concejal de Vivienda y Regeneración Urbana; Carmen Casero, concejala de Urbanismo y Elisa Pérez de Siles, portavoz del equipo de Gobierno / Esperanza Mendoza

Casero ha defendido además la gestión municipal y asegura que el expediente “se ha tramitado con responsabilidad y en un tiempo récord”, al tiempo que ha reclamado mayor rigor en el debate público sobre vivienda. Estas declaraciones surgen a raíz de unas palabras que ha publicado Javier Salas, subdelegado del Gobierno en Málaga, en la red social X. En ellas, el subdelegado expresa su descontento por el retraso en la aprobación de este proyecto por parte del Ayuntamiento de Málaga; ya que esta propuesta se inició en 2024 por el Gobierno central.

"Menos alarde tuitero y más preocuparse por las cosas que preocupan a los malagueños", sostiene la concejala, que ha sido tajante en cuanto a las declaraciones del subdelegado, añadiendo que este "no ha hecho ni una llamada" para preguntar por el estado de aprobación de este proyecto.

La respuesta de Salas no se ha hecho esperar. El subdelegado relaciona directamente la autorización de estas nuevas VPO con las próximas elecciones autonómicas, citadas para el 17 de mayo. Una insinuación que vuelve a poner en el ojo público el debate político local sobre la vivienda, de cara a la cercana cita con las urnas.