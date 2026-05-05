Málaga mantiene 45 playas con Bandera Azul y se consolida entre las provincias más premiadas de España

Málaga volverá a lucir este año 45 Banderas Azules en sus playas, una cifra que la sitúa entre las provincias españolas con mayor número de estos distintivos de calidad y como la más destacada del litoral andaluz. Según Adeac para el periodo 2026-2027, la provincia mantiene el mismo número de playas galardonadas que en el ejercicio anterior, pese a haber presentado 52 candidaturas, tres más que en 2025.

El reconocimiento alcanza a 12 municipios malagueños, también sin variación respecto al año pasado. Con estos datos, Málaga concentra el 6,65% del total nacional de playas con Bandera Azul, un peso que confirma la fortaleza turística y medioambiental de la Costa del Sol dentro del mapa español de calidad litoral.

En el conjunto de Andalucía, las playas distinguidas ascienden a 143, cinco más que el año anterior. La comunidad presentó 155 candidaturas y mantiene 48 municipios galardonados, lo que supone el 21,12% del total de Banderas Azules concedidas en España. Málaga lidera la clasificación andaluza, por delante de Almería, con 38 playas premiadas; Cádiz, con 32; Granada, con 14; Huelva, con 12; y Córdoba y Jaén, con una cada una.

Listado de banderas azules en Málaga. / L. O.

La Comunidad Valenciana lidera el ranking nacional

En el conjunto del país, España suma 677 playas con Bandera Azul, 35 más que en 2025, de un total de 713 candidaturas. El distintivo llega a 253 municipios, seis más que el año anterior.

Por comunidades, la Comunidad Valenciana encabeza el ranking nacional con 152 playas galardonadas, seguida de Andalucía, con 143, y Galicia, con 118. También destacan Cataluña, con 101 playas premiadas; Canarias, con 52; Murcia y Baleares, ambas con 33; y Asturias, con 16.

Entre las provincias con mayor número de playas reconocidas sobresalen Alicante, con 77; Pontevedra, con 56; y Málaga, con 45, por delante de territorios como A Coruña, Barcelona, Valencia o Tarragona. La provincia malagueña se mantiene así en el grupo de cabeza de los destinos españoles con más playas distinguidas por calidad ambiental, servicios, seguridad y gestión del litoral.