Uno de cada diez malagueños tiene asma: “Muchos pacientes normalizan sus síntomas y piensan que ahogarse es normal”

Despertarse de madrugada con pitidos en el pecho, sensación de ahogo, dificultad para respirar y levantarse al día siguiente agotado. Jesús de la Hera convivió durante años con esos síntomas sin saber que detrás había una enfermedad: el asma. Su caso no es aislado. Uno de cada diez malagueños convive con esta patología respiratoria, aunque muchos no saben que la tienen.

Con motivo del Día Mundial del Asma, que se celebra cada 5 de mayo, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga ha querido dar visibilidad a esta enfermedad crónica que, según los especialistas, continúa estando infradiagnosticada pese a ser la patología respiratoria más prevalente en España y Andalucía, por delante incluso de la EPOC.

El jefe del servicio de Neumología del centro, José Luis Velasco, ha destacado la dimensión de esta enfermedad en la provincia: “Uno de cada diez malagueños tiene asma”.

Una enfermedad crónica que puede limitar la vida diaria

La doctora Alicia Padilla, responsable de la unidad de Asma Grave del servicio de Neumología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria y coordinadora nacional del área de Asma de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), ha explicado que el asma es “una enfermedad inflamatoria crónica” y que, si no se controla, puede tener importantes consecuencias para el paciente.

“Un asma no controlada va a conllevar que el paciente limite su actividad física, no pueda tener una vida normal, se ahogue, tenga dolor en el pecho, tosa y, al final, también los no controlados van a Urgencias, toman corticoide oral con la repercusión que tiene el uso de corticoide oral”, ha advertido la especialista.

La doctora Alicia Padilla, responsable de la unidad de Asma Grave del servicio de Neumología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria / L.O.

Padilla ha insistido en la importancia de que los pacientes hagan uso de los tratamientos inhalados. En este sentido, ha recordado que el lema de este año de la GINA (Global Initiative for Asthma) es que “todos los pacientes tengan acceso a tratamientos antiinflamatorios inhalados”. “El objetivo es que el paciente asmático haga vida normal, es decir, no tenga limitaciones, no tenga que ir a Urgencias, no tenga que tomar corticoide oral”, ha subrayado.

El problema del infradiagnóstico: síntomas que se normalizan

La especialista también ha advertido de que el infradiagnóstico del asma es “un problema importante”, pues se estima que un 25% de los pacientes no están diagnosticados. “Muchos pacientes normalizan sus síntomas y piensan que ahogarse es normal, que tener pitos es normal y que tener tos es normal. Entonces, esos pacientes no acuden a consulta y, por tanto, no se diagnostican”, ha expuesto.

Eso fue precisamente lo que le ocurrió a Jesús de la Hera, presidente de la Asociación de Enfermos Respiratorios de Málaga (ALERMA). Hasta hace tres años, cuando tenía 59, no supo que padecía asma. Durante mucho tiempo asumió como algo habitual despertarse de madrugada con dificultad para respirar.

“Al final piensas que es normal despertarte a las 2 o 3 de la mañana, con esos pitidos, que te tienes que concentrar en respirar, acabas agotado, inclinándote en la cama y acabas durmiéndote, pero tarde, con lo cual, al día siguiente estás cansado”, ha relatado.

Jesús de la Hera, presidente de la Asociación de Enfermos Respiratorios de Málaga (ALERMA). / L.O.

Fue al escuchar el testimonio de una paciente que describía exactamente lo mismo que le ocurría a él cuando decidió consultar con un especialista. “Tuve la gran suerte de que me lo diagnosticaran, porque, si no, hubiera seguido así porque te acostumbras”, ha afirmado. Ahora, gracias a tener un tratamiento inhalado de corticoides y broncodilatador, que toma a diario por la mañana y por la noche, asegura que lo tiene controlado.

Asma leve, moderada o grave

La doctora Padilla ha detallado que existen distintos tipos de asma y que la enfermedad se clasifica según su nivel de gravedad: leve, moderada o grave. “Normalmente en las unidades especializadas de asma llevamos más el asma grave y el asma no controlada”, ha señalado.

La especialista ha matizado, no obstante, que un paciente con asma leve también puede acabar mal controlado si no utiliza correctamente el tratamiento. “Puede ser que el asma sea leve, pero, como no toman el tratamiento de forma adecuada, pues esos pacientes están mal controlados y, al final, van a Urgencias y tienen que tomar corticoides oral. Por eso es muy importante el uso del inhalador”, ha recalcado.

Una unidad acreditada por SEPAR

El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, a través de la unidad de Asma del servicio de Neumología, ha logrado la certificación de excelencia de alta complejidad por parte de la Sociedad Española de Patología del Aparato Respiratorio (SEPAR). Según resaltan desde el centro, se trata del máximo nivel de acreditación certificada en este ámbito de la atención especializada.

En este contexto, destacan que las nuevas consultas puestas en marcha el pasado año en los hospitales Valle del Guadalhorce y Benalmádena —centros pertenecientes al complejo hospitalario universitario— cuentan con un modelo de acto único, lo que significa que en una sola mañana se realizan todas las pruebas y diagnósticos evitando desplazamientos a la capital. En total, según las cifras facilitadas por el hospital, se han atendido a más de 1.800 pacientes con asma grave mediante este modelo de acto único.

Con motivo de esta efeméride, el centro ha organizado, como cada año, una serie de actos destinados a mejorar la calidad de vida y la formación de los usuarios. Entre ellas, destaca la celebración de una mesa informativa con la asociación ALERMA y un taller práctico sobre el uso de inhaladores, fundamental para garantizar la adherencia y eficacia del tratamiento en los pacientes con patología obstructiva.

Otra de las actividades ya consolidadas es la tradicional Caminata ‘Para respirar mejor’, que celebra su octava edición. La iniciativa cuenta con la colaboración y participación de la asociación de pacientes respiratorios de Málaga ALERMA, el apoyo del servicio de Neumología del hospital, los ayuntamientos de Málaga y Estepona, ANEJOMA, GSK y VitalAire.

La caminata tendrá lugar el próximo 9 de mayo y busca promocionar los beneficios de caminar junto al mar en personas con enfermedad respiratoria.