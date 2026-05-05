Los obispos andaluces piden un voto «responsable» el próximo 17M

La Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España ha difundido un comunicado con motivo del 17M en el que llaman a ejercer un «voto responsable» actuando «con fidelidad a la comunión eclesial y a los principios morales que la sustentan» y teniendo en cuenta principios como «el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural» y «la acogida al inmigrante como exigencia del respeto a la dignidad de toda persona humana y sus derechos».

En el comunicado aprobado en la asamblea ordinaria celebrada en Córdoba, los obispos andaluces destacan en primer lugar «la importancia de ejercer el voto y vivir cada día nuestro compromiso con responsabilidad».

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También apelan a tener en cuenta «la atención preferente a los más vulnerables -jóvenes, ancianos, desempleados, personas con empleo precario y enfermos-; la ayuda al drogodependiente, favoreciendo su rehabilitación y poniendo todos los medios para la erradicación de las drogas; el cuidado de la creación; la promoción del bien común y la justicia social; y especialmente, dado el contexto actual y salvando el derecho de los Estados a regular sus flujos migratorios, la acogida al inmigrante».