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Elecciones andaluzas

Los obispos andaluces piden un voto «responsable» el próximo 17M

El comunicado episcopal con motivo del 17M insta a un voto informado, fiel a la comunión eclesial y a los principios éticos

Reunión en Córdoba de los Obispos del Sur de España

Reunión en Córdoba de los Obispos del Sur de España / l.o.

La Opinión

Córdoba

La Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España ha difundido un comunicado con motivo del 17M en el que llaman a ejercer un «voto responsable» actuando «con fidelidad a la comunión eclesial y a los principios morales que la sustentan» y teniendo en cuenta principios como «el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural» y «la acogida al inmigrante como exigencia del respeto a la dignidad de toda persona humana y sus derechos».

En el comunicado aprobado en la asamblea ordinaria celebrada en Córdoba, los obispos andaluces destacan en primer lugar «la importancia de ejercer el voto y vivir cada día nuestro compromiso con responsabilidad».

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También apelan a tener en cuenta «la atención preferente a los más vulnerables -jóvenes, ancianos, desempleados, personas con empleo precario y enfermos-; la ayuda al drogodependiente, favoreciendo su rehabilitación y poniendo todos los medios para la erradicación de las drogas; el cuidado de la creación; la promoción del bien común y la justicia social; y especialmente, dado el contexto actual y salvando el derecho de los Estados a regular sus flujos migratorios, la acogida al inmigrante».

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